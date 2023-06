ULA testuje pierwszą rakietę Vulcan na Cape Canaveral – teraz podróż kosmiczna

Zapraszamy ponownie do naszej relacji na żywo ze stacji Canaveral Space Force Station Flight Readiness Firing Cap dla pierwszej rakiety Vulcan Centaur należącej do United Launch Alliance. Podążaj za nami Świergot.

Pierwsza rakieta Vulcan Centaur należąca do United Launch Alliance zakończyła krytyczny test silników BE-4 zbudowanych przez Blue Origin w środę wieczorem, pokonując jedną z dwóch pozostałych przeszkód technicznych, zanim wyrzutnia zostanie dopuszczona do dziewiczego rejsu jeszcze w tym roku.

Dwa silniki BE-4 rakiety Vulcan uruchomiły się o godzinie 21:05 EDT w środę (0105 UTC w czwartek) i paliły się przez około sześć sekund, generując prawie milion funtów ciągu. 41.

„To ogromny kamień milowy” — powiedział Mark Peller, wiceprezes ULA ds. programu rakietowego Vulcan. „Jest to tak blisko wystrzelenia rakiety, jak to tylko możliwe bez faktycznego wystrzelenia rakiety, więc wszystkie elementy unoszące się w powietrzu, systemy naziemne, wszystko łączy się, w pełni zintegrowany test ze wszystkim, co robimy w normalny dzień. Wystrzelenie, w tym faktyczne rozpoczęcie główny silnik, brakuje do wypuszczenia rakiety”.

Beller nazwał gotowość do lotu pierwszej rakiety Vulcan Centaur „naszym ostatnim ważnym kamieniem milowym na drodze do wystrzelenia”.

Zespół startowy ULA załadował metan, ciekły wodór i ciekły tlen do pierwszego stopnia Vulcana i jego górnego stopnia Centaura w środę po południu, a następnie wstrzymał zegar odliczający na kilka godzin, pozwalając inżynierom ocenić, czy uderzenie pioruna w pobliżu platformy startowej wpłynęło na jakieś krytyczne systemy . .

Po ostatecznej ankiecie gotowości przeprowadzonej przez zespół startowy, odliczanie zostało wznowione od wbudowanej pozycji T-minus 7 minut, a rakieta Vulcan Centaur przełączyła się na zasilanie wewnętrzne i zbiorniki paliwa na ciśnienie lotu, zanim zawory zostały otwarte, aby wpuścić metan i metan. Ciekły tlen wpływa do komór napędowych silnika BE-4.

Linia startu dla bliźniaczych silników rozpoczęła się przy T-minus 5 sekund. Silniki pracowały z około 60% mocy przez dwie sekundy, po czym komputer pokładowy rakiety nakazał BE-4 przyspieszenie przed wyłączeniem silników. Próbne strzelanie wysłało chmurę prochu wyrzuconą ze wschodniego rowu płomienia na stanowisku 41.

„Nominalny przepływ!” napisał na Twitterze Tory Bruno, dyrektor naczelny ULA.

Dwa silniki BE-4 rakiety Vulcan zostały zbudowane przez Blue Origin, firmę założoną przez miliardera Jeffa Bezosa. Blue Origin planuje wykorzystać zestaw siedmiu silników BE-4 we własnej rakiecie New Glenn, będącej jeszcze we wcześniejszej fazie rozwoju.

Bezos napisał na Twitterze w środę wieczorem: „W rakietach nie ma nic słodszego niż słowo Bezos. „Tori, gratulacje dla ciebie i całego zespołu!”

Technicy ULA wyrzucają rakietę Vulcan Centaur z pionowego hangaru 41 w ramach przygotowań do wtorkowego startu testowego na stacji sił kosmicznych Cape Canaveral.

Odpalenie gotowości do lotu jest zwieńczeniem serii testów i prób odliczania, aby przygotować się do pierwszego lotu testowego Vulcan na Cape Canaveral. Ostatnio zespół startowy ULA załadował metan, ciekły wodór i ciekły tlen do wzmacniacza Vulcan i jego górnego stopnia Centaura podczas testu tankowania 12 maja.

ULA przeniosła rakietę Vulcan Centaur z powrotem do obiektu integracji pionowej po teście tankowania 12 maja, aby dokonać „dostosowań” pojazdu. Według Tory’ego Bruno, dyrektora generalnego ULA, obejmuje to dostosowanie systemu do ciśnienia hydraulicznego gruntu, zmianę proporcji uzupełniania ciekłego tlenu oraz zmianę przepływu gazu czyszczącego i chłodzącego do zapłonów silnika BE-4.

Po zakończeniu tych modyfikacji załogi naziemne planowały przeprowadzić odpalenie gotowości do lotu 25 maja, ale ULA przełożyło odpalenie próbne po wykryciu problemu z układem zapłonowym silnika BE-4. Zanim ULA przywróciła wyrzutnię Vulcan z powrotem do 41 we wtorek, skłoniło to rakietę do powrotu do hangaru w celu naprawy.

ULA twierdzi, że zainstalowała dodatkowe instrumenty na rakiecie, aby monitorować osiągi silników podczas odpalania gotowości do lotu. Inżynierowie spędzą kilka następnych tygodni analizując dane z próbnych odpaleń, aby upewnić się, że wszystko działa zgodnie z założeniami.

Ale harmonogram startu pierwszego lotu Vulcan Centaur pozostaje niejasny.

ULA informuje, że program kwalifikacji rakiety Vulcan zakończył prace w ponad 98%, z niedokończonymi pracami związanymi z końcowymi testami naziemnymi górnego stopnia rakiety Vulcan Centaur. Wybuch wodoru w marcu sparaliżował testy strukturalne górnego stopnia Centaura Vulcana w NASA Marshall Space Flight Center w Huntsville w Alabamie.

Wybuch uszkodził stację testową i artykuł testowy na górnym stopniu Centaura. Rakieta Vulcan wykorzystuje większy, ulepszony model górnego stopnia Centaur, który obecnie lata na rakiecie Atlas 5 firmy ULA.

Jeśli inżynierowie stwierdzą, że w pierwszej rakiecie Vulcan nie są konieczne żadne zmiany w górnym stopniu Centaura, lot testowy wystartuje tego lata. W komentarzach z zeszłego miesiąca Bruno powiedział, że może to zostać opóźnione do końca tego roku, jeśli w centrum potrzebne będą środki naprawcze.

„W oczekiwaniu na przegląd danych i wyniki dochodzenia opracujemy plan rozpoczęcia” – powiedział ULA w oświadczeniu w środę wieczorem. „Testowanie jest integralną częścią naszego programu rozwoju pojazdu startowego i polecimy, gdy uznamy, że jest to bezpieczne”.

ULA jest spółką joint venture 50-50 pomiędzy Lockheed Martin i Boeing, która połączyła ich programy rakietowe Atlas i Delta w 2006 roku. Rakieta Vulcan będzie latać w kilku konfiguracjach, z różną liczbą mocowanych na stałe dopalaczy rakietowych i różnymi dostępnymi rozmiarami owiewek ładunku. W każdym samolocie, w zależności od wymagań misji.

Rakieta Vulcan do pierwszego lotu testowego programu ma kolorową farbę z jasnoczerwonym płomieniem na boku pierwszego stopnia o długości 17,7 stopy (5,4 metra). Do testów tankowania i odpalania gotowości do lotu rakieta Vulcan nie była wyposażona w solidne dopalacze rakietowe ani owiewki ładunku. W tej konfiguracji pojazd ma około 166 stóp (50,7 m) wysokości.

Po zakończeniu próbnego startu ULA planowała opróżnić zbiorniki paliwa rakiety i zwrócić Vulcan Centaur do hangaru w celu inspekcji. Technicy muszą naprawić lub wymienić osłony termiczne wokół silników, które mogły zostać przypalone podczas próbnego wypalania. ULA wymieni jednorazowe zapalniki w silnikach BE-4 przed przystąpieniem do ostatecznej premiery produktów.

Dziewiczy lot rakiety Vulcan będzie pierwszym, w którym wykorzystane zostaną nowe, zasilane metanem silniki BE-4 firmy Blue Origin. Przy pełnej prędkości każdy silnik BE-4 może generować około 550 000 funtów ciągu. Z dwoma, zerem, dwoma, czterema lub sześcioma stałymi dopalaczami rakietowymi, każdy stopień rdzenia Vulcan dodaje ciągu podczas pierwszych dwóch minut lotu.

Zespoły naziemne zainstalują dwa dopalacze na paliwo stałe zbudowane przez Northrop Grumman i osłonę ładunku z Beyond Gravity, wcześniej znanego jako Rook Space.

Górny stopień rakiety Vulcan Centaur, zwany Centaur 5, jest ulepszeniem górnych stopni obecnie latających w rakiecie ULA Atlas 5. Dzięki dwóm silnikom Aerojet Rockettine RL10, Centaur 5 ma szerszą średnicę, aby pomieścić większe kriogeniczne zbiorniki wodoru i tlenu. Centaur lecący na rakiecie Atlas 5 zwykle lata z jednym silnikiem.

Gdy wszystkie struktury rakiet Vulcan będą działać, nowa rakieta całkowicie zastąpi i zwiększy udźwig zapewniany obecnie przez wszystkie rakiety ULA. Większy wariant rakiety Vulcan z pojedynczym stopniem rdzenia i ulepszonymi silnikami górnego stopnia, który zacznie latać w ciągu najbliższych kilku lat, będzie miał większy udźwig niż Delta 4-Heavy firmy ULA, która ma połączone ze sobą trzy napędzane płynem dopalacze pierwszego stopnia. .

Vulcan Centaur ze zmodernizowanymi silnikami górnego stopnia będzie w stanie unieść do 60 000 funtów (27,2 tony metrycznej) na niską orbitę okołoziemską.

Ostatecznie ULA planuje ponownie wykorzystać silniki BE-4 z startów Vulcan, ale nie cały pierwszy etap.

ULA wystrzeliła rakietę Vulcan w 2015 roku, a następnie wycelowała w pierwszy start nowego pojazdu w 2019 roku. Firma wybrała silnik BE-4 firmy Blue Origin do układu napędowego pierwszego stopnia w 2018 roku. W tym czasie ULA dążyła do uruchomienia pierwszego testu Vulcan. Lot w 2020 roku.

Ale opóźnienia, głównie spowodowane problemami napotkanymi podczas produkcji i testowania silnika BE-4, zmusiły pierwszy lot testowy Vulcan do przesunięcia się o kilka lat. Bruno powiedział na początku tego miesiąca, że ​​Blue Origin i ULA zakończyły końcowe testy kwalifikacyjne silnika BE-4 przed pierwszym uruchomieniem Vulcan, usuwając przeszkodę, która groziła opóźnieniem debiutu Vulcan na początku tego roku.

W swoim dziewiczym locie rakieta Vulcan wystrzeli komercyjny lądownik księżycowy opracowany przez firmę Astrobotic, który spróbuje dostarczyć eksperymenty NASA i ładunki demonstracyjne technologii na powierzchnię Księżyca. Lądownik astrobotyczny, nazwany Peregrine, jest częścią programu Commercial Lunar Payload Services NASA, który kupuje przejazdy na Księżyc dla ładunków agencji na pokładach komercyjnych statków kosmicznych.

Dwa prototypowe satelity dla szerokopasmowej sieci Khyber firmy Amazon również zostaną wystrzelone po raz pierwszy na orbitę Vulcan.

Rakieta Vulcan firmy ULA została wybrana przez Siły Kosmiczne Stanów Zjednoczonych do wystrzelenia dużych wojskowych satelitów bezpieczeństwa narodowego na następne pięć lat. Wojsko potrzebuje dwóch „lotów certyfikacyjnych”, zanim rakieta Vulcan zostanie zatwierdzona do misji startowych obrony narodowej.

Drugi lot testowy Vulcan rozpocznie się na początku 2024 roku statkiem kosmicznym Dream Chaser firmy Sierra Space, nowym statkiem zaopatrzeniowym dla Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Po nim nastąpi pierwszy start Vulcana z wojskowym ładunkiem bezpieczeństwa narodowego.

