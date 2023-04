Masz problemy z iPhone’em lub komputerem Mac? iOS 16.4.1 i macOS 13.3.1 służą pomocą

Jeśli chodzi o aktualizacje systemu operacyjnego, w Macworld zachęcamy użytkowników do ich jak najszybszego zainstalowania. Aktualizacje czasami zawierają fajne nowe funkcje, ale najważniejsze są poprawki błędów i aktualizacje zabezpieczeń. Ale z iOS 16.4, iPadOS 16.4 i macOS 13.3, Aktualizacja za aktualizację Warto było czekać — i w zależności od problemów, jakie miałeś z urządzeniami, mogą one być najważniejszymi w roku.

W piątek Apple wydało drobne aktualizacje iOS 16.4 i macOS 13.3, a jeśli spojrzysz na informacje o wydaniu, są to bardzo drobne aktualizacje. Wspomniano o trzech głównych problemach — poprawkach dla Siri, automatycznym odblokowywaniu komputera Mac za pomocą zegarka Apple Watch i emoji — ale są one większe. Jednym z nich jest to, że zawierają dwie kluczowe poprawki bezpieczeństwa, które można „poważnie wykorzystać”. Po drugie, iOS 16.4 i macOS 13.3 wydają się naprawiać większość, jeśli nie wszystkie, wprowadzonych błędów:

iOS 16.4 i iPadOS 16.4

Aplikacja pogodowa : aplikacja pogodowa, na której wielu z nas polega, aby ustawić ton dnia, ma problemy z wyświetlaniem prognozy. Na początku tego tygodnia aplikacja Weather doświadczyła całkowitej awarii danych, a podczas przywracania usługi (zgodnie z witryną Apple Status systemu) aplikacja nadal działała słabo. Nie jesteśmy pewni, czy aplikacja pogodowa została naprawiona, ale od piątku nie mieliśmy żadnych problemów.

: aplikacja pogodowa, na której wielu z nas polega, aby ustawić ton dnia, ma problemy z wyświetlaniem prognozy. Na początku tego tygodnia aplikacja Weather doświadczyła całkowitej awarii danych, a podczas przywracania usługi (zgodnie z witryną Apple Status systemu) aplikacja nadal działała słabo. Nie jesteśmy pewni, czy aplikacja pogodowa została naprawiona, ale od piątku nie mieliśmy żadnych problemów. Zużycie baterii : Wydaje się, że po wydaniu aktualizacji zawsze pojawia się liczba użytkowników, którzy doświadczają krótkiego czasu pracy na baterii. Ale liczba kont wydarzeń, takich jak te w społeczności wsparcia Apple, wydaje się być częstsza w przypadku iOS 16.4. YouTuber iAppleBytes ma demonstrację wideo testowania baterii Geekbench z iOS 16.4, która potwierdza skróconą żywotność baterii. Zużycie baterii jest zawsze trudne do oszacowania, ale nie zauważyliśmy żadnego niezwykłego zużycia baterii w systemie iOS 16.4.1.

: Wydaje się, że po wydaniu aktualizacji zawsze pojawia się liczba użytkowników, którzy doświadczają krótkiego czasu pracy na baterii. Ale liczba kont wydarzeń, takich jak te w społeczności wsparcia Apple, wydaje się być częstsza w przypadku iOS 16.4. YouTuber iAppleBytes ma demonstrację wideo testowania baterii Geekbench z iOS 16.4, która potwierdza skróconą żywotność baterii. Zużycie baterii jest zawsze trudne do oszacowania, ale nie zauważyliśmy żadnego niezwykłego zużycia baterii w systemie iOS 16.4.1. Aplikacja domowa: Aplikacja Home, używana do sterowania inteligentnymi urządzeniami domowymi, otrzymała aktualizację swojej architektury, ale Apple potknął się podczas jej wydawania. Początkowo był oferowany w iOS 16.2, ale został wycofany, a później wydany wraz z iOS 16.4. Teraz iMore informuje, że jest wiele skarg na przerobioną aplikację. Nie napotkaliśmy żadnych problemów na iOS 16.4, ale nasza aplikacja Home działa dobrze na iOS 16.4.1.

macOS Ventura 13.3