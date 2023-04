Taylor Swift i Joe Alwyn rozstali się po sześciu latach

Amerykańska piosenkarka Taylor Swift i brytyjski aktor Joe Alwyn.

Amerykańska piosenkarka Taylor Swift i brytyjski aktor Joe Alwyn rozstali się po sześciu latach związku. Strona szósta. Para rozstała się kilka tygodni temu i rozstanie przebiegło polubownie.

„To nie było dramatyczne. (Związek) przebiegał swoim torem. Dlatego (pana Alvina) nie widziano w żadnych programach” – cytuje źródło zaznajomione z rozwojem.

Wiadomość o rozstaniu pojawiła się, gdy pani Swift podróżowała po Stanach Zjednoczonych w ramach wyprzedanej trasy koncertowej Eras. Wcześniej ujawniono, że pan Alvin lubił chodzić na koncerty pani Swift i od czasu do czasu z nią podróżował. Źródło dodało: „Joe podróżuje z nią, kiedy tylko może. Są razem wspaniali. Joe bardzo wspiera jej karierę”.

Para przez lata utrzymywała swój sekret i zaprzeczała plotkom o zaręczynach.

„Gdybym dostawał funta za każdym razem, gdy wzywano mnie do zaręczyn, miałbym dużo funtów” – powiedział Alwyn. dziennik „Wall Street. Jeśli chodzi o to, czy planuje iść do ołtarza z piosenkarką i autorką tekstów, powiedziała: „To znaczy, prawda jest taka, że ​​jeśli odpowiedź brzmi „tak”, nie powiem, a jeśli odpowiedź brzmi „nie”, nie powiem. mowić. .”

Piosenkarka ostatnio rozmawiała o ich związku, mówiąc o swoim utworze Midnights „Lavender Haze”. W filmie na Instagramie powiedziała: „Natrafiłam na wyrażenie„ lawendowa mgiełka ”, kiedy oglądałam Mad Men. Pomyślałam, że to fajne. I okazuje się, że to popularne wyrażenie używane w latach 50. Opisują zakochanie Jeśli jesteś w „lawendowej mgiełce”, jesteś w „lawendowej mgiełce”. To znaczy, że jesteś w tym wszechogarniającym blasku miłości. Pomyślałem, że to było takie piękne”.

„Teoretycznie, kiedy jesteś w„ lawendowej mgiełce ”, myślę, że zrobisz wszystko, aby tam pozostać. Ludzie nie powinni pozwolić ci zejść z tej chmury. Myślę, że wiele osób musi sobie z tym poradzić. to nie jest jak „zwykli ludzie”, ponieważ żyjemy w epoce mediów społecznościowych, a jeśli świat dowie się, czy jesteś w kimś zakochany, to się zważy. Podobnie jak mój związek przez sześć lat, my” Musieliśmy unikać dziwnych plotek, tabloidów, a my to ignorujemy. Więc ta piosenka jest o ignorowaniu tych rzeczy, aby chronić prawdziwe rzeczy ”- powiedział.