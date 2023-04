Pełne zestawienie drabinki play-off NBA: czego można się spodziewać po grach wstępnych

Autorzy: John Hollinger, Eric Coren, Darnell Mayberry, Marcus Thompson II, Joe Wharton, La Murray i Will Guillory

Całe pole play-off NBA 2023 jest ustawione po niedzielnych meczach. Oto, co musisz wiedzieć:

W Konferencji Zachodniej Clippers awansowali na 5. miejsce, pokonując Suns, podczas gdy Warriors awansowali na 1. miejsce, pokonując Trail Blazers. 6, numer Lakersów. 7 i Timberwolves pod numerem 8. Pokonaj Pelikany i zajmij 9. miejsce.

Cała strona Konferencji Wschodniej w drabince została ustawiona na wejście w weekend.

Turniej play-in rozpoczyna się we wtorek i kończy w piątek.

Pole Konferencji Wschodniej

Milwaukee Bucks (58-24) Boston Celtics (57-25) Filadelfia 76ers (54-28) Cleveland Cavaliers (51-31) New York Knicks (47-35) Sieci Brooklynu (45-37) Upał Miami (44-38) Atlanta Hawks (41-41) Toronto Raptors (41-41) Byki z Chicago (40-42)

Pole Konferencji Zachodniej

Nuggetsy z Denver (53-29) Grizzly z Memphis (51-31) Królowie Sacramento (48-34) Słońca Feniksa (45-37) Clippery LA (44-38) Golden State Warriors (44-38) Los Angeles Lakers (43-39) Minnesota Timberwolves (42-40) Pelikany z Nowego Orleanu (42-40) Oklahoma City Thunder (40-42)

Pełny harmonogram rozgrywek

Gra 1 Pierwszy Okrągły Stół

AtletycznyNatychmiastowa analiza:

Hawks remisują z ostrą rywalizacją w Heat

Teoretycznie Hawks wchodzą do turnieju play-in w idealnej sytuacji. Mają 41-41 lat i od połowy stycznia we wszystkich meczach z wyjątkiem dwóch grali mniej niż 0,500. Więc jeśli podzielą się dwoma meczami, jak zawsze, są drużyną play-off!

Problem we wtorek polega jednak na tym, że przegrali trzy z czterech spotkań z Heat w tym sezonie i przegrali 4: 1 z Miami w pierwszej rundzie rok temu. Atlanta ma bilans 3-10 przeciwko Heat w ciągu ostatnich dwóch sezonów, w tym 1-6 w Miami. Niestety. — Hollingera

Raptors dzięki meczom u siebie

Raptors nie weszli do turnieju wstępnego z dużą rozmachem, dzieląc ostatnie sześć meczów. Dwukrotnie pokonali Hornets i Bucks bez żadnego startera, ale przegrali jeden mecz wyjazdowy z 76ers i dwa z Celtics.

Jednak dobrą wiadomością dla Toronto jest to, że rozegra u siebie mecz 9-10. Raptors osiągnęli w tym roku 27-14 na Scotiabank Arena, piąty najlepszy wynik u siebie w Konferencji Wschodniej, za czterema najlepszymi rozstawieniami konferencji. Te 27 zwycięstw obejmuje dwa nad środowym przeciwnikiem, Bulls. — Dorastać

Która wersja Bullsów się pojawi?

Bulls to zespół, który udowodnił w tym sezonie, że jest w stanie pokonać każdego, ale przegrać z każdym. Wygrali z dwoma najlepszymi rozstawionymi na Wschodzie, Milwaukee i Bostonem, oraz dwoma najlepszymi rozstawionymi na Zachodzie, Nuggets i Grizzlies.

Ale Chicago przegrało także z pięcioma z sześciu najgorszych drużyn w lidze, Rockets, Spurs, Hornets, Magic i Pacers. Dlatego Bulls biorą udział w turnieju play-in. To, jak daleko zajdzie Chicago, będzie zależało od tego, jak szybko uda im się wymyślić, jak połączyć spójne występy. — Mayberry

Kolekcja wojenna Północnej Kalifornii

Sacramento Kings po raz pierwszy od 2006 roku zremisowali obrońców tytułu w pierwszej rundzie play-offów, co oznacza pierwsze spotkanie tych drużyn po sezonie.

Właściciel Kings, Vivek Ranathive, jest byłym właścicielem mniejszościowym Warriors i ma wiele powiązań w serii. Następnie trener Kings Mike Brown, były asystent trenera Warriors. Jest Harrison Barnes, były wybór w pierwszej rundzie draftu Warriors, który był kamieniem węgielnym ery mistrzostw. Jest były strażnik Kings, Donde DiVincenzo, którego Sacramento zwolniło kilka miesięcy później.

Ale historia tej serii będzie dramatem zaplecza. Future Hall of Famers Stephen Curry i Klay Thompson przeciwko przyszłemu duetowi De’Aaron Fox i Kevin Huerter.

Będzie to trudna lekcja dla wschodzących królów, trenowanych przez mistrzów KG lub część nowego zachodniego rywala. I być może koniec dynastii. — Thompsona II

Jak daleko może podróżować ciepło?

Miami Heat byli o jeden strzał od finałów NBA w zeszłym sezonie. Tak więc gra nie jest dokładnie taka, na jaką liczyłaby ta pełna dziedzictwa franczyza.

Ale Miami straciło PJ Tuckera z zeszłorocznego zespołu i nie ma zastępstwa. Tacy jak Gabe Vincent, Max Struss, Duncan Robinson — Kyle Lowry cierpiał przez fatalny sezon, a utalentowani dublerzy, z którymi Heat kwitł przez lata — nie wywarli takiego samego wrażenia.

Miami dodało Kevina Love w terminie handlu i umieściło go w wyjściowym składzie. Grał w tym turnieju w zeszłym sezonie z Cavs, którzy przypadkowo zostali odrzuceni przez Hawks w ostatnim meczu. Love nie mógł pozostać na parkiecie w tej grze z powodu szybkości Jastrzębi. Zobaczmy, jak długo Erik Spoelstra zostanie z Love.

Z drugiej strony Jimmy Butler i Bam Adebayo wciąż są w Miami i są w stanie przygotować ten zespół do playoffów — czeka ich rewanż z Celtics w zeszłorocznych finałach wschodnich. Rozdzielił ich strzał. — Słowo

Jak Clippers dopasowują się do Suns

To może być najdziwniejsza seria pierwszej rundy ze wszystkich.

Clippers mają gwiazdę All-Star w postaci kandydata do All-NBA Kawhi Leonarda, Paula George’a, który pojawia się po raz pierwszy w sezonie od zerwania ACL przed poprzednim posezonowym spotkaniem Clippers-Suns na Konferencji Zachodniej 2021. Finały, a były MVP w Russell Westbrook zastąpił Clippers w przerwie All-Star.

W międzyczasie Suns rozegrali osiem (niepokonanych) meczów z byłym kolegą z drużyny Westbrooka, Kevinem Durantem, w Oklahoma City. Chris Paul, były Clipper, został wymieniony na Westbrooka w 2019 roku i grał przeciwko niemu po sezonie 2020.

Oczywiście Suns, Devin Booker i Deandre Ayton próbują odbić się od żenującego zakończenia sezonu 2022.

Będzie to pierwszy raz, kiedy Leonard i Durant zagrają przeciwko sobie od lutego 2021 roku i pierwszy raz, odkąd Durant zerwał ścięgno Achillesa podczas finałów NBA 2019 w Toronto, a Leonard zdobył swój drugi tytuł MVP finałów. . Ten pojedynek to tytuł serii play-off, w której Suns powinni być mocno faworyzowani ze względu na to, jak dobrze grali Suns i dostępny talent.

Ale Clippers są niebezpiecznym i godnym uwagi przeciwnikiem dzięki komfortowi Tyronna Lue w prowadzeniu w fazie play-off oraz talentowi otaczającemu Leonarda i Westbrooka pod względem strzelania i rozmiaru na każdej pozycji z wyjątkiem siły do ​​przodu. – Murraya

Miejsce, w którym Pelicans stoją po przegranej

W środowym pojedynku z Oklahoma City Thunder Pelicans rozegrali mecz, który powinni mieć. Minnesota straciła dwóch starterów (Rudy’ego Goberta i Jadena McDanielsa), jednego po uderzeniu kolegi z drużyny, a drugiego w ścianę.

Brandon Ingram miał jeden z najlepszych występów w swojej karierze. Jednak to nie wystarczyło, ponieważ Anthony Edwards i reszta Wilków wykazali się niesamowitymi umiejętnościami, aby odrobić 14-punktową stratę i zdobyć miejsce w grze wstępnej 7-8 przeciwko Los Angeles Lakers.

Pelicans muszą znaleźć sposób na przedłużenie sezonu w wygranym meczu przeciwko Shai Gilgeous-Alexander i zadziornemu Oklahoma City Thunder. Nowy Orlean jest bardziej niezawodny w domu niż w trasie. Ale po takiej porażce ciekawie będzie zobaczyć, jak zareagują.

Nie wspominając o tym, że cień wielkości Ziona Williamsona wisi nad wszystkim w tej drużynie, gdy sezon się kończy. Najbliższe dni będą bardzo ważne dla tego zespołu. – Guillory

Obowiązkowa lektura

(Zdjęcie: Mark Blinch / NBAE za pośrednictwem Getty Images)