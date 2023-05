McCarthy mówi, że pułap zadłużenia USA jest „na dobrej drodze” przed spotkaniem Bidena

WASHINGTON, 22 maja (Reuters) – Negocjacje w sprawie podniesienia limitu zadłużenia rządu federalnego USA do 31,4 bln USD są „na dobrej drodze”, powiedział czołowy republikański kongresman Kevin McCarthy przed spotkaniem z prezydentem Demokratów Joe Bidenem.

Demokratyczny prezydent i republikański przewodniczący Izby Reprezentantów mają 10 dni na osiągnięcie porozumienia w sprawie podniesienia narzuconego przez rząd pułapu zadłużenia lub wywołania bezprecedensowej niewypłacalności.

Biały Dom powiedział, że Biden i McCarthy spotkają się o 17:30 EDT (2130 GMT), po tym, jak ich delegacje negocjacyjne spotkały się przez ponad dwie godziny w poniedziałek.

„Jestem przekonany, że to, co teraz negocjujemy, większość Republikanów uzna za właściwe miejsce, aby skierować nas na właściwą drogę” – powiedział dziennikarzom McCarthy.

Jakakolwiek umowa podniesienia limitu musiałaby przejść przez obie izby Kongresu, zanim Biden mógłby ją podpisać. Ministerstwo Skarbu USA ostrzegło, że nie będzie w stanie opłacić wszystkich swoich rachunków do 1 czerwca.

Niepowodzenie w podniesieniu pułapu zadłużenia może zakłócić rynki finansowe i spowodować niewypłacalność, co podniosłoby stopy procentowe na wszystko, od płatności za samochód po karty kredytowe. Obecna niepewność już ciąży na inwestorach i akcjach.

Rynki amerykańskie rosły w poniedziałek, ponieważ inwestorzy oczekiwali na dalsze informacje na temat rozmów.

Republikanie McCarthy’ego kontrolują Izbę 222-213, podczas gdy Demokraci Bidena mają 51-49 w Senacie, co utrudnia osiągnięcie ponadpartyjnego porozumienia.

Jeśli Biden i McCarthy dojdą do porozumienia, przeforsowanie ustawy przez Kongres może zająć kilka dni. McCarthy powiedział, że porozumienie musi zostać osiągnięte w tym tygodniu, aby przejść przez Kongres i że Biden będzie musiał podpisać ustawę, aby uniknąć niewypłacalności.

„Możemy zawrzeć umowę dziś wieczorem. Możemy zawrzeć umowę jutro, ale musisz coś zrobić w tym tygodniu, aby została przyjęta i przeniesiona do Senatu” – powiedział dziennikarzom McCarthy.

Urzędnik Białego Domu powiedział w poniedziałek, że republikańscy negocjatorzy zaproponowali dodatkowe cięcia w programach zapewniających pomoc żywnościową Amerykanom o niskich dochodach, twierdząc, że żadna umowa nie może przejść przez Kongres bez wsparcia ponadpartyjnego.

Cięcia i zwroty

[1/2] Przewodniczący Izby Reprezentantów Kevin McCarthy (R-CA) przybywa na odsłonięcie portretu byłego przewodniczącego Paula Ryana na Kapitolu 17 maja 2023 r. W Waszyngtonie, USA REUTERS/Nathan Howard/

Republikanie opowiadali się za dyskrecjonalnymi cięciami wydatków, nowymi wymaganiami dotyczącymi pracy w niektórych programach dla Amerykanów o niskich dochodach oraz wycofaniem pomocy COVID-19 zatwierdzonej przez Kongres, ale jeszcze niewydanej w zamian za podwyżkę potrzebną do pokrycia kosztów ustawodawców. Wcześniej zatwierdzone wydatki i ulgi podatkowe.

Demokraci chcą utrzymać wydatki na stałym poziomie z tego roku, podczas gdy Republikanie chcą powrotu do poziomu z 2022 r. Plan przyjęty przez Izbę Reprezentantów w zeszłym miesiącu obniżyłby wydatki rządowe o 8% w przyszłym roku.

Zarówno proponowany przez prezydenta Demokratów Bidena budżet na 2024 r., jak i republikańskie przepisy „Cap, Save, Grow” przyniosłyby oszczędności budżetowe w ciągu dekady, ale sposób, w jaki by to zrobili, jest zupełnie inny.

Biden, który uczynił gospodarkę centralnym punktem swojego krajowego programu i ubiega się o reelekcję, powiedział, że rozważy cięcia wydatków wraz ze zmianami podatkowymi, ale nazwał ostatnią ofertę Republikanów „nie do przyjęcia”.

Prezydent napisał na Twitterze, że nie będzie wspierał subsydiów „Wielkiej ropy” i „bogatych oszustów podatkowych”, jednocześnie narażając zdrowie i pomoc żywnościową dla milionów Amerykanów.

Obie strony muszą rozważyć wszelkie ustępstwa w stosunku do nacisków ze strony twardogłowych frakcji w ich własnych partiach.

Niektórzy członkowie skrajnie prawicowego Klubu Wolności Izby Reprezentantów nalegali na wstrzymanie rozmów, żądając, aby Senat zajął się ustawą uchwaloną przez Izbę, która została odrzucona przez Demokratów. Po przegranej w wyborach w 2020 r. z Bidenem były republikański prezydent Donald Trump wezwał członków swojej partii do zminimalizowania wszelkich konsekwencji ekonomicznych i wymuszenia bankructwa, jeśli wszystkie ich cele nie zostaną osiągnięte.

Liberalni Demokraci sprzeciwiali się wszelkim cięciom, które zaszkodziłyby rodzinom i Amerykanom o niskich dochodach, a niektórzy namawiali Bidena do samodzielnego działania, powołując się na 14. poprawkę do konstytucji – coś, co prezydent powiedział w niedzielę, że spotkają go sankcje.

Poprawka stanowi, że „zasadność długu publicznego Stanów Zjednoczonych… nie może być kwestionowana”, ale sądy często pomijają ten przepis.

Po miesiącach odmowy negocjacji w sprawie pułapu zadłużenia i nalegania, by Republikanie zgodzili się na „czystą” bezwarunkową podwyżkę przed wyrażeniem zgody na jakiekolwiek rozmowy dotyczące wydatków, Biden szuka rozwiązania.

W Japonii w niedzielę przyznał się do implikacji politycznych, mówiąc, że niektórzy skrajnie prawicowi republikanie w Izbie Reprezentantów „wiedzą, jakie szkody wyrządzi to gospodarce”.

Kongres podniósł pułap zadłużenia trzykrotnie pod rządami Trumpa, bez żądań ze strony Republikanów ostrzejszych cięć wydatków.

Sprawozdania Davida Morgana, Richarda Cowana i Andrei Shalal; Napisane przez Susan Hevey; Montaż przez Lisę Shumaker i Stephena Coatesa

