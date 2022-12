Mets zaniepokojony zdrowiem Carlosa Correi: źródła

To jest ciało. Jeszcze raz.

The Mets z Nowego JorkuJak na przykład Giganci z San Francisco Na początku tygodnia pojawiły się obawy nt Carlosa CorreęChirurgicznie naprawiona prawa noga zagraża jego 12-letniemu kontraktowi o wartości 315 milionów dolarów z gwiazdą shortstop, według osób, które nie zostały upoważnione do publicznego wypowiadania się.

Jeśli Mets nadal będą mieli zastrzeżenia co do długoterminowej stabilności nogi Correi, strony mogą zgodzić się na restrukturyzację kontraktu. Po rozmowie o umowie Metsom może być trudno całkowicie wycofać się z umowy ze swoim właścicielem, Stevem Cohenem. Correa może mieć trudności z ponownym wejściem na rynek pre-agenta i zawarciem z nim porównywalnej umowy po tym, jak dwa kluby wykryły ten sam problem w jego danych fizycznych.

Nowe wydarzenia są najnowszym zwrotem akcji w sadze, która zszokowała świat baseballu, kiedy Correa i jego agent, Scott Boras, podpisali w środę osobną umowę z Mets od ich pierwotnego 13-letniego kontraktu o wartości 350 milionów dolarów z Giants.

Cohen potwierdził swój pozorny spisek w New York Post, mówiąc: „Potrzebowaliśmy jeszcze jednej rzeczy i to było to”. Major League Baseball Ostrzega zespoły, aby nie komentowały publicznie oczekujących kontraktów, mówiąc, że takie komentarze mogą przekonać arbitra do stanięcia po stronie gracza w sprawie, powiedział były dyrektor wykonawczy.

Jeśli Metsowie nie czują się komfortowo z długoterminowymi prognozami Correi, jednym ze sposobów modyfikacji kontraktu jest wstawienie tekstu, który mówi, że części kontraktu nie są gwarantowane, jeśli Correa przegapi określoną ilość czasu z powodu konkretnego problemu z nogą. Boras jednak prawdopodobnie będzie walczył z każdą próbą zmiany umowy.



(Wendell Cruz/USA Today Sports)

Correa, który grał w 148 i 136 meczach w ciągu ostatnich dwóch sezonów, miał swój fizyczny występ z Mets w czwartek, powiedział Boras. Drużyny zwykle zawierają oficjalne kontrakty dzień po leczeniu zawodnika. Giganci byli nastawieni dokładnie na ten plan na początku tygodnia.

San Francisco zawarło umowę z Correą 13 grudnia. Correa przeszedł badania w poniedziałek, a Giants zaplanowali wstępną konferencję prasową na wtorek. Ale zespół przełożył konferencję prasową tego ranka, a później potwierdził „niezgodę z wynikami badania fizykalnego Carlosa”.

28-letni Correa trafił potrójną bramkę RBI jako 19-latek w niższych ligach w czerwcu 2014 roku, kiedy kolec złapał go w torbie i wymagał operacji artroskopowej, aby naprawić złamaną prawą kość strzałkową i drobne uszkodzenie więzadła. Astros. – powiedział wówczas GM Astros, Jeff Luhnow Złamanie Correi było bliżej kostki niż kolana.

W ośmiu głównych sezonach ligowych Correa nigdy nie znalazł się na liście kontuzjowanych z powodu problemu z prawą stopą. Wspomniał o sprzęcie w nodze po meczu 20 września, w którym doznał kontuzji po ciężkim upadku, ale potem stracił czas.

„Uderzył w mój talerz” – powiedział dziennikarzom Correa. „Miałem operację, a on go uderzył. Coś w rodzaju odrętwienia. Wibracje. Więc czekałem, aż się uspokoi. To było trochę przerażające, ale kiedy się poruszyłem, wiedziałem, że będzie dobrze.

The Bliźnięta W marcu zeszłego roku medycznie oczyścił Correę z kontraktu wolnego agenta o wartości 105,3 miliona dolarów, a następnie złożył mu następną 10-letnią ofertę o wartości 285 milionów dolarów. Źródła podają, że gdyby Correa się zgodził, zespół poddałby jego ciało dokładniejszej analizie niż początkowo ze względu na długoterminowy charakter kontraktu.

Boras próbował ponownie zaangażować Bliźniaków po tym, jak Giganci odmówili sfinalizowania umowy z Correą. Ale w przeciwieństwie do Metsów, którzy zebrali 27 milionów dolarów podczas pierwszej rozmowy z Correą, Bliźniacy nie byli skłonni odstąpić od swojej początkowej oferty. Źródła z głównych lig powiedziały, że Bliźniacy nie posunęliby się do przodu w rozmowie bez zbadania potencjalnych problemów ze zdrowiem Correi z Giants.

Boras powiedział, że Giganci doradzili mu, że chcą porozmawiać z innymi lekarzami przed przystąpieniem do Correi, ale nie chciał czekać.

„Powiedziałem:„ Słuchaj, dałem ci sporo czasu. Musimy iść z tym do przodu. Podaj mi termin. Jeśli nie zamierzasz wdrożyć, muszę porozmawiać z innymi grupami ” – powiedział Boras.

„Mówisz o zawodniku, który rozegrał osiem sezonów w wielkiej lidze. Jego dokumentacja medyczna zawiera rzeczy, które wydarzyły się dziesiątki lat temu. To wszystko są mechaniki spekulatywne.

„Każdy zespół ma prawo iść i oceniać rzeczy. Najważniejsze jest to, że przekazaliśmy im (Gigantom) raporty medyczne w tamtym czasie. Nadal chcieli podpisać kontrakt z graczem i negocjować z nim.

Personel medyczny zespołu czasami oferuje różne interpretacje dokumentacji medycznej gracza, na przykład drugą opinię pacjenta, która nie zgadza się z pierwszą opinią lekarza. Metz to drugi koncept Korei. I na początku wydają się zdeterminowani.

(Zdjęcie: Ronald Martinez/Getty Images)