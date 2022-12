Steelers oddają hołd Franco Harrisowi, wyprzedzając Raiders

PITTSBURGH — Z całym szacunkiem, Mike Tomlin nie był gotowy, aby tam pojechać.

Tak, trener Pittsburgh Steelers rozumie symetrię między sobotnim zwycięstwem 13:10 nad Las Vegas Raiders a zwycięstwem w play-off nad tą samą drużyną 50 lat temu, kiedy Steelers złapali odbite podanie i uciekli. Legenda NFL znana na całym świecie jako „The Immaculate Reception”.

Podobnie jak w tej grze pięć dekad i dzień temu, tym razem debiutant pokonał szerokiego odbiornika Jerzego Pickensa 14 jardów na zewnątrz Kenny’ego Picketta Zostało 46 sekund.

Jednak na tym podobieństwa się kończą. Gra Harrisa została uznana za najsłynniejszą w historii NFL podczas setnej rocznicy sezonu w 2020 roku i pomogła założyć dynastię.

„Nie zamierzam próbować umieszczać go w sąsiedztwie”, powiedział Tomlin ze śmiechem. — Nawet w tym mieście.

Mimo to Tomlin może docenić to, co Pickett, Pickens i wciąż niewiarygodna młoda ofensywa Pittsburgha razem stworzyli imponującą późną jazdę, która podtrzymała niewielkie nadzieje Pittsburgha na play-offy, nazywając to „małym miejscem w tradycji Steelers”. Harrisa.

Hall of Famer zmarł w środę, dwa dni przed złotą rocznicą jego limitowanej gry i franczyzy nr. Trzy dni przed przejściem na emeryturę w wieku 32 lat. Jego nagła śmierć zamieniła to, co miało być celebracją jego kariery, w przejmującą refleksję. W swojej niezwykłej karierze.

Obecni Steelers – wszyscy urodzeni po tym, jak Harris przeszedł na emeryturę w 1984 roku – robili, co mogli, by oddać hołd. Na ciasnym końcu Pata FreiermuthaAbsolwent Penn State, podobnie jak Harris, zasugerował Tomlinowi w ciągu tygodnia, aby cała drużyna pojawiła się w sobotę wieczorem w replikach koszulek Harrisa.

Koniec obrony i współkapitan Cam Heyward wbiegli na boisko, machając masywną flagą z cyfrą Harrisa. Pickett zawołał manekina „Franco! Franco!”

W przerwie wdowa po Harrisie, Dana Dokmanovich, i ich syn Doug dołączyli do kapitana drużyny Arta Rooneya II we łzach, w którym Dokmanovich oparł się na Rooneyu o wsparcie po wręczeniu mu koszulki swojego zmarłego męża.

„Poświęciliśmy to Franco” – powiedział Pickett. „Czułem, jakby był z nami tej nocy”.

Pickett wykonał 26 z 39 podań na 244 jardy z przyłożeniem i przechwyceniem. Freiermuth złapał siedem podań na 66 jardów Najlepszy Harris Steelers (7-8) zdobyli łącznie 95 jardów, wygrywając po raz piąty w siedmiu meczach.

„Wciąż polujemy” – powiedział Heyward. „Lubię myśleć, że z każdym tygodniem stajemy się coraz lepsi”.

Dereka Carra Rzucił na 174 jardy z przyłożeniem i trzema przechwytami, ostatni na pływaku nad środkiem pola. Cama Suttona Zostało 29 sekund. Debiutant z Pittsburgha Connora Heywarda Steelers pobiegli jako pierwsi, aby pomóc zakończyć czas.

The Raiders (6-9), po dramatycznym wygranym ostatnim tchnieniem meczu z Nową Anglią w zeszłym tygodniu, przegrali ósmy mecz w tym roku i powrócili do swojej formy z początku tego sezonu. Mogą zostać wyeliminowani z play-offów do końca tygodnia.

„Przegraliśmy wiele meczów, a potem przegrywamy w ten sposób, kiedy masz szansę wygrać i zdajesz sobie sprawę, że jesteś blisko, ale to się tak naprawdę nie liczy w tej lidze”, główny trener Las Vegas, Josh — powiedział McDaniels. powiedział. „Muszę wykonać lepszą robotę, aby zamknąć lukę”.

To była luka, którą Raiders znaleźli po właściwej stronie przez pierwsze ponad 59 minut drugiego najzimniejszego meczu u siebie w historii Steelers.

Carr wystartował przy 8 stopniach (minus-13 stopni Celsjusza) – najzimniejszym meczu u siebie Steelers od 1989 roku – i zakończył 14-play, 71-jardowy przejazd z 14-jardowym przyłożeniem. Hunter Renfro.

Las Vegas pozwoliło jednak Steelersom się kręcić, kiedy Pittsburgh wybrał Harrisa z 20. ogólnym wyborem w drafcie zeszłej wiosny – nazwisko ogłoszone przez Harrisa – dając Steelersowi pierwszy moment podpisania tego, co, jak mają nadzieję, będzie udekorowaną karierą.

„Nie mogę powiedzieć wystarczająco dużo o (naszych młodych ofensywnych liniowych) wszystkich” – powiedział Tomlin. „Byli solidni i zdeterminowani i wykonali potrzebne sztuki. Idziemy do przodu z dobrymi świętami”.

Associated Press przyczyniła się do tej historii.