Putin mówi, że Zachód próbuje złamać Rosję

Kijów oskarżył Zachód o odmowę negocjacji

Ukraina: Putin musi wrócić do rzeczywistości

99,9% Rosjan jest gotowych do obrony ojczyzny

MOSKWA, 25 grudnia (Reuters) – Rosja jest gotowa do rozmów ze wszystkimi stronami wojny na Ukrainie, ale Kijów i jego zachodni poplecznicy odmówili podjęcia rozmów, powiedział w niedzielnym wywiadzie prezydent Władimir Putin.

Rosyjska inwazja na Ukrainę 24 lutego wywołała najbardziej śmiercionośny konflikt w Europie od czasów II wojny światowej i największą konfrontację między Moskwą a Zachodem od czasu kubańskiego kryzysu rakietowego w 1962 roku.

Do tej pory niewiele było zakończenia wojny.

Kreml mówi, że będzie walczył, dopóki nie osiągnie wszystkich swoich celów, podczas gdy Kijów mówi, że nie spocznie, dopóki wszyscy rosyjscy żołnierze nie zostaną wydaleni z całego jego terytorium, w tym z Krymu, który został zaanektowany przez Rosję w 2014 roku.

„Jesteśmy gotowi negocjować ze wszystkimi zaangażowanymi stronami akceptowalne rozwiązania, ale to zależy od nich – to nie my jesteśmy negocjatorami, to oni” – powiedział Putin państwowej telewizji Rossija 1.

dyrektor CIA William Burns W wywiadzie opublikowanym w tym miesiącu, według oceny CIA, Rosja nadal nie traktuje poważnie negocjacji w sprawie zakończenia wojny, chociaż większość konfliktów kończy się negocjacjami.

Doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego powiedział, że Putin musi wrócić do rzeczywistości i przyznać, że to Rosja nie chce negocjacji.

„Rosja sama atakuje Ukrainę, zabijając cywilów” – napisał na Twitterze Mychajło Podoliak. „Rosja nie chce negocjacji, ale stara się unikać odpowiedzialności”.

’Nie ma innego wyboru’

Putin powiedział, że Rosja działa na Ukrainie „w dobrym kierunku”, podczas gdy Zachód, kierowany przez Stany Zjednoczone, próbował podzielić Rosję. Waszyngton zaprzecza, jakoby planował upadek Rosji.

„Wierzę, że działamy we właściwym kierunku, chronimy nasze interesy narodowe, naszych obywateli, interesy naszych ludzi. I nie mamy innego wyboru, jak tylko chronić naszych obywateli” – powiedział Putin.

Zapytany, czy konflikt geopolityczny z Zachodem zbliża się do niebezpiecznego poziomu, Putin powiedział: „Nie sądzę, żeby był bardzo niebezpieczny”.

Putin powiedział, że Zachód rozpoczął konflikt od obalenia prorosyjskiego prezydenta podczas protestów rewolucji na Majdanie w 2014 roku na Ukrainie.

Po tej rewolucji Rosja zaanektowała Krym z Ukrainy, a prorosyjskie siły separatystyczne rozpoczęły walkę z ukraińskimi siłami zbrojnymi we wschodniej Ukrainie.

„Właściwie podstawową rzeczą jest tutaj polityka naszych geopolitycznych wrogów, która ma na celu podzielenie Rosji, historycznej Rosji” – powiedział Putin.

Putin nazywa to „specjalną operacją wojskową” na Ukrainie, ponieważ Moskwa w końcu przeciwstawia się blokowi zachodniemu, który, jak mówi, próbuje zniszczyć Rosję od upadku Związku Radzieckiego w 1991 roku.

Ukraina i Zachód twierdzą, że Putin nie ma usprawiedliwienia dla imperialistycznej wojny agresywnej, która zasiała cierpienie i śmierć na Ukrainie.

Putin opisał Rosję jako „wyjątkowy kraj” i powiedział, że większość jej mieszkańców jest zjednoczona w chęci jej ochrony.

„Jeśli chodzi o główną część – 99,9% naszych obywateli, naszych ludzi, którzy są gotowi oddać wszystko za interesy ojczyzny – nie widzę tu nic niezwykłego” – powiedział Putin.

„Po raz kolejny uświadamiam sobie, że Rosja jest wyjątkowym krajem i mamy wyjątkowy naród. Zostało to potwierdzone w całej historii istnienia Rosji”.

Dodatkowe raporty autorstwa Pavla Polityuka w Kijowie Edycja autorstwa Garetha Jonesa

