Raport twierdzi, że Rockets rozważają ponowne spotkanie, jeśli James Harden nie zostanie z Sixers po tym sezonie.

Podarowany przez Mikołaja Philadelphia 76ers Bardzo dziwny. Godzinę przed rozpoczęciem Świąt Bożego Narodzenia New York Knicks w Madison Square Garden, – poinformował Adrian Wojnarowski z ESPN James Harden poważnie rozważa ponowne spotkanie Rakiety Houston Następnego lata zdecydował się odrzucić opcję gracza za 35,6 miliona dolarów na sezon 2023–24 i nie podpisał ponownie kontraktu z Sixers.

Harden jest 20 punktów, 21 asyst, 11 zbiórek 119-114 wygrana vs Los Angeles Clippers W piątek. W lipcu podpisał dwuletni kontrakt o wartości 68,8 miliona dolarów z Filadelfią. Sixers weszli w Boże Narodzenie z serią siedmiu zwycięstw, ale według ESPN nadal przyciągał go do Houston z różnych powodów.

Z ESPN:

Harden i jego wewnętrzny krąg otwarcie rozważali Houston w ostatnich tygodniach i miesiącach, jak podają źródła, co jest znaczącą perspektywą, biorąc pod uwagę, że dwa lata temu poprosił o wymianę z franczyzą i ją otrzymał. … Pomimo tego, że został zmuszony do opuszczenia Rockets w styczniu 2021 roku, Harden miał magnetyczne przyciąganie do Houston, przyciągnięte do tamtejszej społeczności, stylu życia i rodziny, podają źródła. Po stosunkowo krótkich postojach na Brooklynie i Filadelfii powrót do odbudowującej się serii Rockets może skutecznie odzwierciedlać komfort i zażyłość w bezpośredniej pogoni za mistrzostwem. … Cała historia i relacje Hardena z prezesem Sixers ds. operacji koszykarskich Darylem Moreyem i dyrektorem generalnym Toddem Brownem, jego relacje robocze z Embiidem i trenerem Docem Riversem pozostają w toku. Sixers zrezygnowali ze znacznych aktywów, aby przejąć Hardena i oczekuje się, że priorytetem będzie dla niego ponowne podpisanie nowego kontraktu na drugie lato z rzędu.

Harden miał 29 punktów, 13 asyst, cztery zbiórki, cztery przechwyty i blok przeciwko Knicks, gdy Sixers wygrali 119-112 i poprawili swój rekord do 20-12. Podczas gry, Jake Fischer z Yahoo Sports poinformował Harden miał oko na Houston, kiedy był członkiem Brooklyn Nets.

Później Harden krótko odniósł się do plotek.

„Jestem tutaj”, Harden powiedział dziennikarzom. Sixers przekazują za pośrednictwem Guya Carlina. „Gramy dobrze, nie wiem, skąd wzięło się to stwierdzenie, ale cieszę się, że tu jestem i dobrze gramy. Po prostu wciąż się poprawiamy”.

Przed meczem Harden nie był w nastroju do dyskusji na ten temat. od Filadelfia InquirerKeith Bombaj z:

Zapytany przed meczem o raport, Harden odpowiedział: „Jaki raport?” Harden powiedział, że nie wie, o czym mówi reporter, i był poruszony, gdy zapytano go o plotki o powrocie do Houston. – Dlaczego pytasz mnie o to w Boże Narodzenie, człowieku? powiedział. „Nie powiedziałeś Wesołych Świąt ani nic takiego. Zapytałeś mnie o coś, czego nawet nie miałem… Nie odpowiedziałem. Nic nie widziałem”. Zapytany później, dlaczego musiał zadać to pytanie, Harden odpowiedział: „Teraz nie rozmawiam przed meczami”.

Harden nie trafił szóstki od roku. Przybył w przebojowym handlu w lutym, kiedy Filadelfia wysłała Bena Simmonsa, Setha Curry’ego, Andre Drummonda i dwa typy z pierwszej rundy do Nets. Handel ten nastąpił po handlu z Houston do Brooklynu w styczniu 2021 r. W obu przypadkach Harden poprosił o wymianę. Kiedy ponownie podpisał kontrakt z Sixers, zebrał wystarczająco dużo pieniędzy, aby znaleźć się w składzie wolnej agencji. W październiku Filadelfia podpisała również kontrakty z byłymi Rockets PJ Tucker i Danuel House. Liga wybrała typy z drugiej rundy 2023 i 2024 Po dochodzeniu okazało się, że był w trakcie dyskusji z Tuckerem i House’em, zanim został dopuszczony.

Zaznacz pole wyboru, aby wyrazić zgodę na subskrypcję. Dziękujemy za zarejestrowanie się!

Miej oko na swoją skrzynkę odbiorczą.

Przepraszam!

Podczas przetwarzania Twojej subskrypcji wystąpił błąd.



Ostatnio Film fabularny Fox Sports autorstwa Yarona Weitzmana, prezes Sixers, Daryl Morey, powiedział, że Harden i Embiid „mówią więcej niż jakakolwiek kombinacja supergwiazd, jaką kiedykolwiek miałem razem”. W tej samej historii Harden powiedział: „Szczerze mówiąc, brakuje mi tylko mistrzostwa”. Według ESPN, Hardenowi brakuje miesięcy do opuszczenia zespołu, który stawiał wszystko na zdobycie mistrzostwa, aby ponownie dołączyć do zespołu, który opuścił dwa lata temu, który ma teraz rekord 9-23, co jest fatalne. West i jest w dolnej czwórce ligi.

Harden w sierpniu skończy 34 lata. 20-letni Jalen Green, 21-letni Jabari Smith Jr. i 20-letni Alberon Sengun stanowią obecny trzon Rockets. Te ramy czasowe nie wydają się być w żaden sposób wyrównane, ale widzieliśmy już coś takiego: kiedy wrócił LeBron James. Cleveland Cavaliers W 2014 roku Kyrie Irving miał 22 lata, a Dion Waiters i Tristan Thompson po 23 lata.

James nie wrócił do Cleveland tylko po to, żeby pobawić się z grupą dzieciaków. Cavs wymienili 21-letniego Anthony’ego Bennetta i 18-letniego Andrew Wigginsa – w tamtym czasie dwa ostatnie numery 1 w drafcie – za Kevina Love. Kilka miesięcy później JR. Wymienili Kelnerów w ramach umowy, która przywróciła Smitha i Iman Shumpert. Jeśli Harden chce powrócić w podobny sposób, Rockets powinni zadać sobie pytanie, czy chcą wrócić do branży brody, ale czy chcą porzucić odbudowę i spróbować zbudować bezpośredniego rywala. Im wyżej wybiorą w drafcie 2023, tym ciekawsza będzie ta debata.

W 18 meczach w tym sezonie Harden notował średnio 21,8 punktu, 11,1 asysty i 6,4 zbiórki w 38,1 minuty, co daje 25,6 procent wykorzystania i 58,9 procent celnych strzałów. Gdyby rozegrał wystarczającą liczbę meczów, aby się zakwalifikować, prowadziłby w lidze pod względem asyst.