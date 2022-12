Globalna gospodarka wpadnie w recesję do 2023 r., mówi badacz

Wyniki są bardziej pesymistyczne niż najnowsza prognoza Międzynarodowego Funduszu Walutowego.

Według Centrum Badań Ekonomicznych i Biznesowych świat stoi w obliczu recesji do 2023 roku.

Globalna gospodarka po raz pierwszy przekroczy 100 bilionów dolarów w 2022 roku, ale w 2023 roku popadnie w stagnację, ponieważ decydenci będą nadal walczyć z rosnącymi cenami, podała brytyjska firma konsultingowa w swoim dorocznym zestawieniu Światowej Ligi Ekonomicznej.

„Światowa gospodarka stanie w obliczu recesji w przyszłym roku w wyniku wzrostu stóp procentowych w odpowiedzi na wysoką inflację” – powiedział Kay Daniel Neufeld, dyrektor i szef prognozowania w CEBR.

W raporcie dodano: „Wojna z inflacją nie została jeszcze wygrana. Spodziewamy się, że banki centralne będą trzymać się broni w 2023 r. pomimo kosztów ekonomicznych. Koszt obniżenia inflacji do bardziej komfortowego poziomu to ponure perspektywy wzrostu na wiele lat. ”.

Wyniki są bardziej pesymistyczne niż najnowsza prognoza Międzynarodowego Funduszu Walutowego. W październiku agencja ostrzegła, że ​​światowa gospodarka skurczy się o jedną trzecią i istnieje 25% szans, że światowy PKB wzrośnie o mniej niż 2% w 2023 r., definiując to jako globalną recesję.

Mimo to do 2037 r. światowy PKB podwoi się, gdy gospodarki rozwijające się dogonią kraje bogate. Zmieniający się układ sił sprawi, że do 2037 r. Azja Wschodnia i region Pacyfiku będą odpowiadać za jedną trzecią światowej produkcji, podczas gdy udział Europy zmniejszy się do mniej niż jednej piątej.

CEBR bierze swoje podstawowe dane z World Economic Outlook MFW i używa wewnętrznego modelu do prognozowania wzrostu, inflacji i kursów walutowych.

Chiny nie wyprzedzą teraz Stanów Zjednoczonych jako największej gospodarki świata do 2036 r. – sześć lat później niż oczekiwano. Odzwierciedla to chińską politykę „zero-covid”, a rosnące napięcia handlowe z Zachodem spowolniły jej ekspansję.

CEBR pierwotnie przewidywał przejście w 2028 r., które w zeszłym roku zostało przesunięte z powrotem do 2030 r. w tabeli ligowej. Obecnie uważa, że ​​punkt zwrotny nastąpi dopiero w 2036 r., a może nastąpić nawet później, jeśli Pekin spróbuje przejąć kontrolę nad Tajwanem i stanąć w obliczu odwetowych sankcji handlowych.

„Konsekwencje wojny gospodarczej między Chinami a Zachodem będą wielokrotnie większe niż to, co widzieliśmy po ataku Rosji na Ukrainę. Z pewnością nastąpi ostra globalna recesja i odbicie inflacji” – powiedział CEBR.

„Ale szkody dla Chin będą wielokrotnie większe i mogą przytłoczyć wszelkie próby przewodzenia światowej gospodarce”.

Przewiduje również:

Indie staną się trzecią co do wielkości gospodarką o wartości 10 bilionów dolarów do 2035 r. i trzecią co do wielkości gospodarką świata do 2032 r.

Wielka Brytania będzie szóstą co do wielkości gospodarką świata w ciągu najbliższych 15 lat, Francja siódmą, ale „z powodu braku polityki zorientowanej na wzrost i jasnej wizji swojej roli, Wielka Brytania nie będzie już rozwijać się szybciej niż kraje europejskie spoza UE”.

Gospodarki wschodzące dysponujące zasobami naturalnymi otrzymają „znaczący impuls”, ponieważ paliwa kopalne odgrywają kluczową rolę w przejściu na energię odnawialną.

Gospodarka światowa jest daleka od PKB na mieszkańca w wysokości 80 000 USD, przy którym emisje dwutlenku węgla są oddzielone od wzrostu, co oznacza, że ​​potrzebne są dalsze interwencje polityczne, aby osiągnąć cel ograniczenia globalnego ocieplenia do 1,5 stopnia powyżej poziomu sprzed epoki przemysłowej.

