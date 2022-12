Zimowa burza spowodowała śmierć co najmniej 37 osób w całym kraju, a mieszkańcy zachodniej części Nowego Jorku zostali uwięzieni pod śniegiem

CNN

Jak Potężna zimowa burza Podczas gdy brutalna zimowa pogoda nadal nawiedza większość Stanów Zjednoczonych – prowadząc do co najmniej 37 zgonów w całym kraju – części zachodniego Nowego Jorku zostały zasypane 43-calowym śniegiem, unieruchomiając tysiące pojazdów i pozostawiając zasilanie na weekend świąteczny.

Gubernator Nowego Jorku Kathy Hochul powiedziała CNN: „Ta burza była najbardziej niszczycielską burzą w długiej historii Buffalo”. Ciężkie opady śniegu i zamiecie śnieżne sprawiły, że drogi stały się nieprzejezdne przy zerowej widoczności, zamarzły podstacje energetyczne i zabiły co najmniej 17 osób w całym stanie. Zmarł w niedzielę wieczorem.

Zachodni Nowy Jork tonie w gęstym śniegu „efektu jeziora” – i kiedy się formuje Zimne powietrze porusza się nad ciepłą wodą Wielkie Jeziora – Miesiąc później Region został zaatakowany Z historyczną zamiecią.

Ekipy ratownicze i setki operatorów pługów były w Boże Narodzenie, nawet pojazdy ratunkowe i ratownicze wysłane na pomoc utknęły w śniegu. Urzędnicy poinformowali, że w niedzielę wykopano 11 porzuconych ambulansów.

„Musieliśmy wysłać specjalne ekipy ratownicze, aby wydostać ratowników” – powiedział w poniedziałek „CNN This Morning” Mark Polancarz, dyrektor hrabstwa Erie, w skład którego wchodzi Buffalo, mówiąc, że była to najgorsza burza, jaką pamięta. „To było tak okropne, że było okropne przez 24 godziny z rzędu”.

„Jesteśmy przyzwyczajeni do śniegu tutaj i poradzimy sobie ze śniegiem” – powiedział. „Ale wiatr, oślepiające widoki – było ciemno jak smoła – i przenikliwy zimno, to były jedne z najgorszych warunków, jakie ktokolwiek z nas kiedykolwiek widział”.

Wiele zgonów związanych z pogodą w Nowym Jorku miało miejsce w hrabstwie Erie, gdzie niektóre osoby znaleziono martwe w samochodach i na ulicach pokrytych lodem, powiedział w niedzielę Pollencarz. Raport policji w Buffalo mówi, że zgony zgłoszone w Buffalo to „ludzie znalezieni na zewnątrz iw samochodach”.

Setki żołnierzy Gwardii Narodowej bierze udział w akcjach ratunkowych w Nowym Jorku. Gubernator powiedział, że policja stanowa przeprowadziła do niedzieli ponad 500 akcji ratunkowych, w tym poród dziecka i pomoc mężczyźnie, któremu pozostało 4% mechanicznego serca.

„Nadal znajdujemy się w bardzo niebezpiecznej sytuacji zagrażającej życiu” – powiedział Hochul. Zakaz prowadzenia pojazdów obowiązuje w hrabstwie Erie do poniedziałku, wzywając mieszkańców do trzymania się z dala od dróg.

„Nasze stanowe i powiatowe pługi są nieustępliwe, tracąc czas i narażając się na ryzyko, oczyszczając drogi przez oślepiające zamiecie śnieżne” – powiedział Hochul.

Gdy piekielne zamiecie śnieżne przetoczyły się przez region, około 500 kierowców znalazło się w swoich pojazdach od piątkowej nocy do sobotniego poranka, powiedział Polancarz, opisując przerażające warunki na drodze.

„Wyobraź sobie, że jesteś na białej kartce papieru przez ponad 24 godziny bez przerwy, mając tylko kilka kroków przed sobą. „Tak było na zewnątrz w najgorszej sytuacji” – powiedział. „To była ciągła zamieć i zamieć śnieżna i nikt nie widział, dokąd jadą. Nikt nie wiedział, co się dzieje”.

Porzucone pojazdy i zaśnieżone drogi — setki samochodów na ulicach Buffalo — warunki w domach są tragiczne.

Niektórzy mieszkańcy byli w swoich domach przez ostatnie 56 godzin, niektórzy nie mieli prądu w mrozie, powiedział Hochul podczas konferencji prasowej. Powodem tego nie jest brak środków, ale raczej Wyzwania związane z mobilnością i dostępnością, przed którymi stoją przedsiębiorstwa użyteczności publicznej.

Hochul powiedział, że w niedzielę wieczorem 94,5% mieszkańców hrabstwa Erie i 87% mieszkańców Buffalo odzyskało prąd.

Mimo to 12 000 domów i firm było pozbawionych prądu w hrabstwie Erie w niedzielę wieczorem, a wiele innych nie będzie miało światła i ogrzewania do wtorku, powiedział Polancarz.

Według National Weather Service, Buffalo będzie nadal widzieć śnieg i bardzo niskie temperatury w poniedziałek, z najwyższymi temperaturami w ciągu dnia na poziomie 23 stopni i najniższymi temperaturami w nocy na poziomie 21 stopni.

Na zdjęciach: Zimowa burza uderza w USA



W ciągu ostatniego tygodnia utrzymująca się zimowa burza pokryła znaczną część Stanów Zjednoczonych niebezpiecznie niskimi temperaturami i wiatrem, przyniosła rozległe przerwy w dostawie prądu i tysiące odwołanych lotów.

Ponad 10 milionów ludzi było objętych ostrzeżeniami o awariach w południowy poniedziałek, w tym mieszkańcy Orlando, Jacksonville, Tallahassee, Mobile, Montgomery i Birmingham.

Na dotkniętych obszarach spodziewane są mroźne temperatury, gdzie temperatury będą sięgać dwudziestych i niskich 20 stopni, niszcząc uprawy i niszcząc instalacje wodociągowe. Większość z tych ostrzeżeń wygaśnie w poniedziałek rano, gdy temperatury w końcu zaczną się podnosić po wiatrach polarnych.

W całym kraju około 65 000 klientów było bez prądu w poniedziałek rano Brak zasilania. USA. Od początku burzy liczba awarii przekraczała czasami milion.

Moc nie była jedyną dotkniętą: Jackson w stanie Mississippi wydało w niedzielę zawiadomienie o zagotowaniu wody po tym, jak jego system wodny stracił ciśnienie z powodu „prawdopodobnych zerwań związanych z pogodą”. Urzędnicy poinformowali na Facebooku. City – solowy hit sprzed dwóch miesięcy Przedłużający się kryzys wodny – Zaopatrzenie mieszkańców w wodę przez cały dzień Świąt Bożego Narodzenia.

Burza zwiększyła również liczbę podróży w USA podczas pracowitego świątecznego weekendu 5000 lotów Ponad 3400 lotów zostało odwołanych w piątek, a ponad 3100 zostało odwołanych w Boże Narodzenie. Ponad 1500 lotów Według strony śledzącej, odwołania zostały już dokonane w, w lub poza Stanami Zjednoczonymi przed 8:30 rano w poniedziałek. Świadomość lotu.

Po nadejściu brutalnej pogody kilka stanów zgłosiło kilka zgonów związanych z burzą. Oprócz zgonów w Nowym Jorku zgony obejmują:

• Kolorado: Policja w Colorado Springs w stanie Kolorado zgłosiła od czwartku dwa zgony związane z zimnem, jeden prawdopodobnie szukał ciepła w pobliżu transformatora budynku, a drugi znaleziony na kempingu w alejce.

• KansasTrzy osoby zginęły w wypadkach drogowych związanych z pogodą, poinformował w piątek Patrol Autostradowy Kansas.

• Kentucky: W stanie zginęły trzy osoby, w tym jedna w wypadku samochodowym w hrabstwie Montgomery.

• Missouri: Jedna osoba zginęła po tym, jak karawana spadła z zaśnieżonej drogi do zamarzniętego strumienia, poinformowała policja z Kansas City.

• Ohio: Dziewięć osób zginęło w wypadkach samochodowych związanych z pogodą, w tym cztery na autostradzie międzystanowej nr 75 w sobotę rano, kiedy ciągnik siodłowy z przyczepą przejechał przez pas środkowy i zderzył się z SUV-em i pickupem, poinformowali urzędnicy.

• Tennessee: Departament Zdrowia Tennessee potwierdził w piątek śmierć związaną z burzą.

• Wisconsin: Patrol Stanowy Wisconsin zgłosił śmiertelny wypadek w czwartek z powodu zimowej pogody.

Potężny system przemieszcza się z północnego wschodu, a wiele miast i miasteczek wciąż jest pokrytych grubym śniegiem. W ciągu 24 godzin w Baraka w stanie Michigan spadło 42,8 cala śniegu, a w Watertown w stanie Nowy Jork – 34,2 cala.

Grand Rapids w stanie Michigan miało najbardziej śnieżną Wigilię w historii, z rekordowym 10,5 cala. Narodowa Służba Pogodowa.

Ostrzeżenia przed burzami zimowymi obowiązują w Buffalo, Jamestown i Watertown w Nowym Jorku i wygasną w ciągu najbliższych dwóch dni. Prognozy pokazują, że Jamestown może zobaczyć kolejne 8 cali śniegu, Buffalo kolejne 14 cali, a Watertown kolejne 3 stopy. Możliwe porywy wiatru do 40 km/h.

Ostrzeżenia śnieżne dotyczące efektu jeziora obowiązują do 10 rano czasu wschodniego we wtorek, na północ od Jamestown Możliwe do 18 cali.

Uporczywy śnieg z efektem jeziora, wiejący z wiatrem znad Wielkich Jezior, będzie się powoli nasilać, ale arktyczne wiatry otaczające większą część wschodniej części kraju będą powoli słabnąć. Narodowa Służba Pogodowa.

Śnieg z efektem jeziora będzie stwarzał niebezpieczne warunki do podróżowania przez następne dwa dni i oczekuje się, że warunki będą się powoli poprawiać w ciągu tygodnia.

Przewiduje się, że system niskiego ciśnienia przesunie się dalej w głąb Kanady, podczas gdy inny system szybko przesunie się przez północne Stany Zjednoczone w poniedziałek, przynosząc śnieg z Północnych Równin przez Środkowy Zachód.

Prognozy mówią, że większość wschodniej części kraju pozostanie w głębokim mrozie do poniedziałku, po czym we wtorek złagodnieje.