Mieszane rynki azjatyckie po osiągnięciu przez USA porozumienia w sprawie limitu zadłużenia; Akcje japońskie osiągnęły najwyższy poziom od lipca 1990 r

piątek, 26 maja 2023 r., 11:38 EDT

Prezes Rezerwy Federalnej Cleveland, Loretta Mester, powiedziała w piątek CNBC, że spodziewa się dalszych podwyżek stóp procentowych, ponieważ inflacja nadal rośnie.

„Kiedy patrzę na dane i na to, co dzieje się z liczbami inflacji, myślę, że musimy być trochę bardziej napięci” – powiedział Mester w „Squawk on the Street”. „Poczyniliśmy postępy. Teraz jest to ćwiczenie kalibracyjne i to jest najtrudniejsza część”.

Meister jest w tym roku członkiem bez prawa głosu w ustalającym stopy procentowe Federalnym Komitecie Otwartego Rynku.

– Jeffa Coxa