Na nagraniu słychać, jak Trump omawia wrażliwy dokument dotyczący Iranu

Nagranie wykonane podczas spotkania w klubie golfowym Trumpa w Bedminster w stanie New Jersey było kluczowym dowodem uzyskanym przez specjalnego doradcę Jacka Smitha. Wydaje się, że podważa to twierdzenia Trumpa, że ​​odtajnił dokumenty przed odejściem ze stanowiska lub że nie był świadomy posiadania zastrzeżonych dokumentów po opuszczeniu Białego Domu.

„Słuchaj, jako prezydent mogłem to sklasyfikować, teraz nie mogę… Czy to nie imponujące? To całkiem fajne” – powiedział Trump w nagraniu.