Nagroda loterii dla zwycięzcy wzrasta do 785 milionów dolarów

Gracze lotto mają kolejną szansę na duże wygrane w poniedziałek, gdy jackpot w Powerball wzrósł do rekordowej kwoty 785 milionów dolarów.

W sobotnim losowaniu nie wyłoniono zwycięzców, którzy nie odpowiadali sześciu wylosowanym liczbom, co czyni nagrodę czwartą co do wielkości w historii.

W sobotę wylosowano kule białe 1, 12, 20, 33 i 66 oraz czerwoną Powerball 21.

Główna nagroda jest teraz większa niż kiedykolwiek Jackpoty o wartości ponad 1 miliarda dolarówWedług Multistate Lottery Association.

W komunikacie prasowym podali urzędnicy loterii o wartości 2,04 miliarda dolarów w listopadzie 2022 r., 1,586 miliarda dolarów w styczniu 2016 r. i 1,08 miliarda dolarów w lipcu 2023 r.

Jak wynika z komunikatu, co najmniej jeden Kalifornijczyk otrzymał zwycięski kupon w każdym z trzech losowań.

Chociaż w sobotę nie było zwycięzców jackpota, w wyniku losowania wygenerowano ponad 1,5 miliona zwycięskich losów w całych Stanach Zjednoczonych, w tym trzy losy, na które pasują wszystkie pięć białych kul, co daje wygraną 1 milion dolarów, podali urzędnicy loterii.

Jest 28 kolejnych losowań bez zwycięskich liczb i bez zwycięzcy pierwszej dużej nagrody Jackpot o wartości 1,08 miliarda dolarów Narysowany 19 lipca.

Następne losowanie odbędzie się w poniedziałek wieczorem. Zwycięzca może otrzymać 785 milionów dolarów w gotówce lub 367 milionów dolarów w gotówce przed opodatkowaniem.

Szanse na wygranie jackpota 1 na 292,2 milionaWedług urzędników loterii.