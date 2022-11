Najlepsze oferty Apple w Cyber ​​​​poniedziałek są nadal dostępne na AirPods, Apple TV, iPad i nie tylko

Czarny piątek i Cyber ​​​​poniedziałek kończą gorączkę świątecznych zakupów, ale wciąż można znaleźć kilka dobrych okazji. W przypadku produktów Apple wiele ofert z zeszłego tygodnia jest nadal dostępnych, chociaż niektóre wygasły. Tak więc każdy, kto przegapił oferty w Czarny piątek, nadal ma szansę uzyskać jedne z najlepszych cen w roku na wiele urządzeń Apple.

Uwaga: MacRumors jest partnerem stowarzyszonym niektórych z tych dostawców. Kiedy klikniesz link i dokonasz zakupu, możemy otrzymać niewielką opłatę, która pomoże utrzymać działanie witryny.

Ten artykuł koncentruje się w szczególności na liniach produktów Apple, w tym iPhone, Apple TV, AirPods, iPad, Mac, Apple Watch i różnych akcesoriach, takich jak ładowarki MagSafe i Apple Pencil. Każda oferta udostępniona poniżej jest już dostępna do kupienia.

Telewizor apple

Telewizor Apple 4K (2021)

O co chodzi? Zaoszczędź 99 USD na Apple TV 4K 2021

Zaoszczędź 99 USD na Apple TV 4K 2021 Gdzie go zdobyć? Najlepsza oferta

Rabaty Apple TV 4K są kontynuowane po Czarnym piątku, a Best Buy 2021 ma model 64 GB za 99,99 USD, w porównaniu z pierwotną ceną 199,00 USD. To najniższa cena tego akcesorium w historii. Model 32 GB spadł do 79,99 USD na początku tygodnia, ale nie widzieliśmy jeszcze tej sprzedaży.

AirPodsy

AirPods Pro 2 (2022)

O co chodzi? Zaoszczędź 49 USD na nowych AirPods Pro 2

Zaoszczędź 49 USD na nowych AirPods Pro 2 Gdzie go zdobyć? Amazonka

Zniżka Amazon na AirPods Pro 2, do 199,99 USD, jest jedną z głównych ofert Czarnego piątku 2022 i nadal jest dostępna w Cyberponiedziałek. Podczas gdy w sprzedaży Woot wkładki douszne były tańsze o 2 USD, szybko się wyprzedały i nie oczekuje się ich powrotu w najbliższym czasie, dzięki czemu sprzedaż Amazon jest najlepszą szansą na uzyskanie akcesoriów po najniższej w historii cenie.

AirPods Pro (2021)

O co chodzi? Zaoszczędź 90 USD na AirPods Pro 2021

Zaoszczędź 90 USD na AirPods Pro 2021 Gdzie go zdobyć? Verizon

Ponieważ zapasy AirPods Pro poprzedniej generacji maleją, coraz rzadziej można zobaczyć strome rabaty. Jednak w tym tygodniu Verizon ma na stanie AirPods Pro 2021 za 159,99 USD, co jest najniższym wynikiem w historii.

AirPods Max

O co chodzi? 99 USD zniżki na AirPods Max

99 USD zniżki na AirPods Max Gdzie go zdobyć? Amazonka

AirPods Max nie osiągnęły swojej najniższej ceny w Czarny piątek i nadal są dostępne w drugiej najlepszej cenie w Cyber ​​​​poniedziałek wynoszącej 449,99 USD na Amazon.

iPada

iPad 10,2 cala (2021)

O co chodzi? Odbierz 59 USD zniżki na iPada 2021

Odbierz 59 USD zniżki na iPada 2021 Gdzie go zdobyć? Amazonka

iPad poprzedniej generacji zaczynał się od 269,99 USD za modele 64 GB Wi-Fi i był dostępny zarówno w kolorze srebrnym, jak i gwiezdnej szarości. Jeśli nie potrzebujesz najnowszego modelu ze wszystkimi głównymi zmianami konstrukcyjnymi, jest to świetna podstawowa opcja na prezent świąteczny.

iPad 10,9 cala (2022)

O co chodzi? Odbierz 23 USD zniżki na iPada 2022

Odbierz 23 USD zniżki na iPada 2022 Gdzie go zdobyć? Amazonka

Firma B&H Photo miała nowe iPady za 50 USD taniej na początku miesiąca, ale ta umowa nie powróciła. W Cyber ​​​​poniedziałek możesz dostać żółty na Amazon za 23 USD, co jest solidną ceną zapasową.

11-calowy iPad Pro (2022)

O co chodzi? Odbierz 40 USD zniżki na nowego 11-calowego iPada Pro

Odbierz 40 USD zniżki na nowego 11-calowego iPada Pro Gdzie go zdobyć? Amazonka

Zniżki w Czarny piątek zostały również przeniesione na Cyber ​​​​poniedziałek na nowe iPady Pro M2, zaczynając od 749,00 USD za 11-calowy tablet Wi-Fi o pojemności 128 GB. Istnieją inne przeceny dotyczące innych modeli, w tym urządzeń komórkowych znalezionych na Amazon.

iPad Pro 12,9 cala (2022 r.)

O co chodzi? Odbierz 100 USD zniżki na nowego 12,9-calowego iPada Pro

Odbierz 100 USD zniżki na nowego 12,9-calowego iPada Pro Gdzie go zdobyć? Amazonka

Jeśli chcesz mieć większy wyświetlacz, Amazon ma również fajną zniżkę w Cyber ​​​​poniedziałek na 128 GB Wi-Fi 12,9-calowy iPad Pro. Jego cena waha się od 1099,00 USD do 999,00 USD. To nowa niska cena i jeden z nielicznych 12,9-calowych modeli iPada Pro, który od 2022 roku obniży cenę o 100 USD w Amazon.

Prochowiec

MacBooka Pro

O co chodzi? Odbierz do 500 USD zniżki na 14-calowego i 16-calowego MacBooka Pro

Odbierz do 500 USD zniżki na 14-calowego i 16-calowego MacBooka Pro Gdzie go zdobyć? Amazonka

Jeśli chodzi o komputery Mac, największe rabaty roku trafiły w zeszłym tygodniu na 14-calowego i 16-calowego MacBooka Pro i nadal są dostępne w Cyberponiedziałek. Możesz kupić te notebooki za maksymalnie 499 USD na Amazon. To najlepsze ceny, jakie widzieliśmy dla linii MacBook Pro 2021.

MacBook Air M1 (2020)

O co chodzi? Zaoszczędź do 200 USD na MacBooku Air 2020 M1

Zaoszczędź do 200 USD na MacBooku Air 2020 M1 Gdzie go zdobyć? Amazonka

Apple M1 MacBook Air jest nadal oferowany jako tańsza alternatywa przez nowy MacBook Air M2 firmy, a Amazon obniża cenę o 200 USD w Cybernetyczny poniedziałek, aby osłodzić ofertę. Model 256 GB kosztuje teraz tylko 799,00 USD we wszystkich trzech kolorach.

W B&H Photo możesz uzyskać solidną ofertę Określono MacBooka Air M1 z 16 GB RAM/1 TB SSD. Jest w sprzedaży od 1649,00 $ do 1199,00 $, a umowa trwa tylko jeden dzień.

MacBook Air M2 (2022)

O co chodzi? Odbierz 150 USD zniżki na MacBooka Air 2022 M2

Odbierz 150 USD zniżki na MacBooka Air 2022 M2 Gdzie go zdobyć? Amazonka

W przypadku najnowszych modeli MacBooka Air Amazon oferuje zniżkę w wysokości 150 USD na notebooka o pojemności 256 GB w cenie 1049,00 USD. To najniższa cena w historii i jest dostępny w czterech kolorach.

24-calowy iMac (2021)

O co chodzi? Weź 24-calowy iMac 2021 za 149 USD

Weź 24-calowy iMac 2021 za 149 USD Gdzie go zdobyć? Amazonka I zdjęcie B&H

Oferty na 24-calowy M1 iMac są dość rzadkie w 2022 roku, ale śledzimy najniższe w historii ceny na całej linii w Cyberponiedziałek. Znajdziesz solidne przeceny 149 USD na wszystkie modele w wybranych kolorach na Amazon i B&H Photo.

Zegarek Apple

Seria 8

O co chodzi? Odbierz 50 USD zniżki na Apple Watch Series 8

Odbierz 50 USD zniżki na Apple Watch Series 8 Gdzie go zdobyć? Amazonka

Amazon ma około 50 USD zniżki na nowy Apple Watch Series 8, zaczynając od 349,00 USD. Modele GPS 41 mm i wzrasta do 379,00 USD Modele GPS 45 mm. Ceny urządzeń komórkowych zaczynają się od 449,00 USD Próbki komórkowe 41 mm i wzrosnąć do 479,00 $ Próbki komórkowe 45 mmSą to również obniżki o 50 USD.

SE (2022)

O co chodzi? Odbierz 20 USD zniżki na Apple Watch SE

Odbierz 20 USD zniżki na Apple Watch SE Gdzie go zdobyć? Amazonka

Podobnie jak urządzenia z serii 8, nowy zegarek Apple Watch SE ma pamięć w swoim asortymencie na Amazon. Ceny zaczynają się od 229,00 USD GPS 40mm (20 $ zniżki) i podbij do 259,00 $ 44mm GPS (20 USD zniżki). Ceny telefonów komórkowych zaczynają się od 279,00 USD 40mm komórkowy i zebrać 309,00 $ 44 mm komórkowyOba są tańsze o 20 USD.

Ultra

O co chodzi? Odbierz 60 USD zniżki na Apple Watch Ultra

Odbierz 60 USD zniżki na Apple Watch Ultra Gdzie go zdobyć? Amazonka

Czarny piątek zapoczątkował pierwszą dużą wyprzedaż Apple Watch Ultra w zeszłym tygodniu, a te niskie ceny czekają na Cyberponiedziałek. Możesz uzyskać niezliczone konfiguracje za 739,00 USD, 60 USD zniżki i nową najlepszą cenę.

Akcesoria

Ładowarki MagSafe

O co chodzi? Uzyskaj ponad 20% zniżki na ładowarki Apple MagSafe

Uzyskaj ponad 20% zniżki na ładowarki Apple MagSafe Gdzie go zdobyć? Amazonka

Verizon miał 25% zniżki na akcesoria MagSafe, które od tego czasu wygasły, ale Amazon wciąż zbliża się do podobnych cen niektórych przedmiotów, takich jak ładowarka MagSafe. 29,99 $39,00 USD plus ładowarka MagSafe Duo 97,49 $Obniżka z 129,00 $.

ołówek jabłkowy 2

O co chodzi? Odbierz 40 $ zniżki na Apple Pencil 2

Odbierz 40 $ zniżki na Apple Pencil 2 Gdzie go zdobyć? Amazonka

Amazon ma Apple Pencil 2 za 89,00 USD w ten Cyber ​​​​poniedziałek, ze 129,00 USD. W porównaniu z poprzednią sprzedażą jest to najniższa cena tego akcesorium w historii, a Amazon jest obecnie jedynym, który ma umowę.

Klawiatury Magic Keyboard do iPada Pro

O co chodzi? Odbierz 50 $ zniżki na klawiatury Magic Keyboard firmy Apple na iPada Pro

Odbierz 50 $ zniżki na klawiatury Magic Keyboard firmy Apple na iPada Pro Gdzie go zdobyć? Amazonka

Jeśli szukasz świetnego akcesorium do iPada Pro, klawiatury Apple Magic Keyboard są idealnym dodatkiem do każdego przepływu pracy z iPadem Pro. Począwszy od 2021 roku, wersje 11-calowe i 12,9-calowe są tańsze o 50 USD w Amazon w Cyberponiedziałek.

iPhone’a

W przypadku ofert na iPhone’a śledzimy wiele rabatów u głównych operatorów, więc w tej sekcji podzielimy je według operatorów zamiast produktów.

AT&T

AT&T Oferuje do 800 USD zniżki na iPhone’a 14 Pro i iPhone’a 14 Pro Max z kwalifikującymi się zamianami i zakupami w ramach kwalifikującego się planu ratalnego. Zdobądź do 800 USD w kredytach na rachunki o wartości handlowej 130 USD lub więcej i do 350 USD o wartości handlowej od 35 USD do 129 USD.

W przypadku ofert Apple Watch, gdy kupujesz zegarek Apple Watch, otrzymujesz nowy zegarek Apple Watch SE bez dodatkowych kosztów. Oba muszą być zakupione w kwalifikujących się planach ratalnych i musisz dodać co najmniej jedną nową linię, aby otrzymać do 330 USD na rachunku za drugi kwalifikujący się zegarek Apple Watch.

Verizon

Verizon IPhone 14 Pro jest tańszy nawet o 1000 USD, gdy wymienisz swój stary smartfon na wybrane plany Verizon Unlimited. Otrzymasz dodatkowe 200 USD, gdy przełączysz się na Verizon od innego operatora.

Jeśli kupujesz iPhone’a w Verizon, możesz również uzyskać ofertę combo z iPadem. Operator ma iPady za mniej niż 8 USD miesięcznie, gdy kupujesz jednocześnie nową linię i iPhone’a 5G, i jest dostępny tylko online.

Podobne partnerstwo można zaobserwować w Apple Watch Series 8. Jeśli kupisz wybranego iPhone’a, dostaniesz Seria 8 za mniej niż 6 USD miesięcznie. Jeśli nie masz nic przeciwko starszym iPhone’om, iPhone 13 kosztuje tylko 5 dolarów miesięcznie Kupując nową linię Verizon.

wiedzieć

Operator należący do Verizon wiedzieć Oferuje karty podarunkowe o wartości do 300 USD przy zakupie wybranych urządzeń za pośrednictwem operatora. Możesz otrzymać parę Beats Studio Buds, kupując nowy model iPhone’a 14 lub 14 Pro.

Mint Mobile

Mint Mobile Otrzymuje trzy miesiące usługi bezprzewodowej premium bezpłatnie przy zakupie dowolnego planu trzymiesięcznego. Ponadto możesz otrzymać sześć miesięcy bezpłatnej usługi, kupując sześciomiesięczny plan i nowy telefon za pośrednictwem operatora.

Bądź na bieżąco z naszymi poświęceniami dla wszystkich najlepszych rabatów w tym tygodniu na produkty Apple i powiązane akcesoria Podsumowanie transakcji Apple.