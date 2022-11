W miarę przedłużania się sporów wyborczych wiejska Arizona opóźnia poświadczenie wyników śródsemestralnych

CNN

Urzędnicy w wiejskim hrabstwie Arizony opóźnili w poniedziałek certyfikację listopadowych wyborów śródokresowych, przekraczając prawny termin i Arizona poleciła Sekretarzowi Stanu pozwać dystrykt za niepodpisanie wyników.

Głosowaniem 2:1 w poniedziałek rano republikańska większość w radzie nadzorczej hrabstwa Cochise odłożyła certyfikację do piątku, powołując się na obawy dotyczące maszyn do głosowania. Z poniedziałkowym terminem, w którym wszystkie 15 hrabstw Arizony ma zaświadczyć swoje wyniki, posunięcie Cochise może zagrozić głosom około 47 000 mieszkańców hrabstwa i spowodować zamieszanie w wyborach, jeśli te głosy nie zostaną policzone.

W pozwie złożonym przez biuro sekretarza stanu Arizony Katie Hobbs, Demokratki, która będzie kolejnym gubernatorem stanu, urzędnicy stwierdzili, że brak poświadczenia wyników wyborów narusza prawo stanowe i może „potencjalnie pozbawić praw wyborczych” wyborców okręgowych.

Skontaktowano się z przełożonymi CNN w celu uzyskania komentarza.

Kari Lake atakuje urzędników wyborczych. Posłuchaj odpowiedzi przewodniczącego ds. wyborów w hrabstwie Arizona

Impas między urzędnikami hrabstwa Cochise a sekretarzem stanu Arizony ilustruje, w jaki sposób dezinformacja wyborcza podsyca kontrowersje w niektórych zakątkach kraju na temat wyników z 2022 r., a wielu kandydatów powtarza kłamstwa byłego prezydenta Donalda Trumpa na temat wyborów w 2020 r. W listopadzie zostali pokonani.

Działacze oddolni zebrali się na specjalnym spotkaniu Rady Nadzorczej Hrabstwa Maricopa po tym, jak problemy z drukarkami w lokalach wyborczych w dniu wyborów doprowadziły do ​​długich kolejek procedur administracji wyborczej hrabstwa podczas części spotkania poświęconej komentarzom publicznym. Jedna trzecia lokali wyborczych w hrabstwie. W nowym liście do biura prokuratora generalnego – w którym szukano wyjaśnienia problemów – biuro prokuratora hrabstwa Maricopa stwierdziło, że „żadnemu wyborcy nie odmówiono prawa do głosowania z powodu niedogodności, jakich doświadczyło hrabstwo w związku z niektórymi drukarkami”.

Kontrowersje wokół wyników wybuchły gdzie indziej.

W Pensylwanii hrabstwa również stoją w obliczu poniedziałkowego terminu na poświadczenie swoich kart do głosowania w wyborach powszechnych, a lokalni urzędnicy stoją w obliczu fali petycji domagających się ponownego przeliczenia głosów. A urzędnicy w hrabstwie Luzerne w północno-wschodniej Pensylwanii utknęli w poniedziałek w martwym punkcie, czy poświadczyć wyniki. Kilka doniesień medialnych. Urzędnicy wyborczy nie odpowiedzieli na zapytania CNN w poniedziałek po południu.

W oświadczeniu dla CNN urzędnicy z Departamentu Stanu Pensylwanii powiedzieli, że skontaktowali się z urzędnikami Luzerne, aby „zapytać o decyzję zarządu i zamierzone kolejne kroki”.

W dniu wyborów brak papieru w hrabstwie Luzerne zmusił sąd do przedłużenia głosowania osobistego.

Inny kluczowy stan na polu bitwy, Arizona, od dawna jest kotłem spisków wyborczych. Sekretarz kandydata na gubernatora GOP, Gary’ego Lake’a, i stanowy kandydat GOP, Mark Finchem, którzy obaj stanęli na czele kłamstw Trumpa w 2020 r., odmówili uznania swojej rasy, ponieważ nadal podają w wątpliwość wyniki tegorocznych wyborów.

„Gdzie są dowody?”: Bash odrzuca ofertę wyborczą Gary’ego Lake’a w 2020 roku

Kampania Lake’a złożyła w zeszłym tygodniu pozew do Departamentu Wyborów hrabstwa Maricopa, prosząc o więcej informacji na temat liczby wyborców, którzy poszli do urn. Kandydat na prokuratora generalnego GOP w Arizonie, Abe Hamadeh – który, podobnie jak Airey i Finchem, ma poparcie Trumpa – złożył pozew w zeszłym tygodniu w stanowym Sądzie Najwyższym w hrabstwie Maricopa. Zaskakujące wyniki wyborów Sprawa dotyczy błędów w administrowaniu wyborami.

Hamadeh wyprzedził swojego rywala, demokratę Chrisa Mayesa, różnicą 510 głosów. Ale pozew zwraca się do sekretarza stanu Arizony o wydanie nakazu zakazującego mu uznania Mayesa za zwycięzcę i zwraca się do sądu o ogłoszenie zwycięzcy Hamadeh. Ponowne przeliczanie nie może się rozpocząć, dopóki głosy stanowe nie zostaną potwierdzone.

Alex Gulotta, dyrektor All Voting is Local w Arizonie, powiedział, że dramat związany z poświadczaniem głosów i odmową wycofania się z pokonania kandydatów jest częścią „infrastruktury zaprzeczania wyborcom”, która buduje się w Arizonie od wyborów w 2020 roku.

„Ci ludzie będą nadal próbować znaleźć podatny grunt dla swoich wysiłków w celu podważenia naszych wyborów. Nie zamierzają się poddać” – powiedział Gulotta.

Ale ich odmowa ustąpienia była „nieunikniona w Arizonie, przynajmniej w tym cyklu, biorąc pod uwagę kandydatów. To nie są dobre porażki”, dodał. „Od początku mówili, że będą przegranymi”.

W hrabstwie Cochise republikańscy urzędnicy w radzie nadzorczej hrabstwa argumentowali za opóźnieniem, powołując się na obawy dotyczące maszyn do głosowania.

Ann English, liderka Partii Demokratycznej, przekonywała, że ​​„nie mamy powodu, by zwlekać”.

Ale republikańscy komisarze Tom Crosby i Peggy Judd głosowali za opóźnieniem podpisania wyników, powołując się na twierdzenia, że ​​maszyny nie były odpowiednio certyfikowane. Poniedziałkowa akcja to drugi raz, kiedy kontrolowany przez Republikanów zarząd opóźnił certyfikację. Oznaczało to również ostatnią próbę republikanów zarejestrowania swojej odmowy na maszynach do głosowania. Na początku tego miesiąca próbowali przeprowadzić szczegółowy audyt wyników wyborów w połowie kadencji, porównując ich z dyrektorem wyborczym i prokuratorem okręgowym Cochise, który ostrzegł, że hazard może naruszać prawo.

Obawy republikańskiej większości dotyczące maszyn do liczenia głosów są zakorzenione w obalonych teoriach spiskowych, powiedzieli urzędnicy ds. wyborów stanowych.

Cory Lorick, stanowy dyrektor ds. wyborów, potwierdził na piśmie, że maszyny do głosowania zostały przetestowane i certyfikowane – co Hobbs powtórzył podczas poniedziałkowego przesłuchania. Prosi sąd, aby zmusił zarząd do poświadczenia wyników do czwartku.

Wstępny termin ogólnostanowej certyfikacji ustalono na 5 grudnia. W pozwie adwokaci Hobbsa powiedzieli, że jego biuro nie otrzymało wyników z okręgu, ale prawo stanowe zezwala na krótkie opóźnienie do 8 grudnia, czyli 30 dni po wyborach.

„Bez interwencji tego sądu sekretarz nie będzie miał innego wyjścia, jak tylko zakończyć kampanię w całym stanie do 8 grudnia bez uwzględnienia głosów hrabstwa Cochise” – dodali jego prawnicy.

Jeśli głosy z tej republikańskiej twierdzy w jakiś sposób nie zostaną policzone, może to przechylić na korzyść Demokratów dwa wyścigi: wyścig na rewizora stanowego i wyścig do Kongresu, w którym republikanin Juan Ciscomani już według przewidywań CNN i innych mediów wygra.

A Niedawny komentarz Dwóch byłych urzędników wyborczych w hrabstwie Maricopa – opublikowanych w Republice Arizony – powiedziało, że sądy prawdopodobnie będą interweniować i zmusić Cochise do poświadczenia wyników.

Ale Republikanka Helen Purcell, była sekretarz hrabstwa Maricopa i Demokratka, oraz Tommy Patrick, były federalny urzędnik ds. Zgodności hrabstwa, ostrzegli, że „kontrolowana przez Republikanów Rada Nadzorcza może pozbawić praw wyborczych własnych wyborców i dać Demokratom jeszcze więcej zwycięstw”. Średniowiecze.”

Ta historia została zaktualizowana o dodatkowe aktualizacje.