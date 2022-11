Nowy system osiągnięć Xbox z „medalami” podobnymi do PS5 został zaprojektowany podczas hackathonu Microsoftu

W listopadzie odbywa się coroczna impreza Microsoft Hackathon, podczas której zespoły programistów, projektantów i innowatorów z całej firmy Microsoft spotykają się, aby rywalizować w tworzeniu nowych opłacalnych produktów i usług w ramach ekosystemu Microsoft i wokół niego. Zwycięzca tegorocznego Hackathonu to aplikacja, która Ci w tym pomoże Zapewnienie wsparcia technicznego bliskiej osobie na odległośćWeź pod uwagę dobrze znaną frustrację, której można doświadczyć, próbując pomóc przez telefon znajomemu mniej obeznanemu z technologią.

Hackathon 2022 Microsoftu (otwiera się w nowej karcie) Ponad 68 000 pracowników z całego świata wzięło udział w tym, co Microsoft określa jako „największy na świecie prywatny hackathon”, w którym ponad 10 000 wynalazków rywalizowało o główną nagrodę.

Dzięki wiarygodnym źródłom miałem ostatnio okazję przyjrzeć się kilku projektom hackathonu i zdecydowanie wpadło mi w oko kilka projektów związanych z Xboksem. Jeden projekt zawiera powłokę „Windows Handheld Mode” dla systemu Windows 11, dzięki czemu interfejs jest bardziej odpowiedni do grania na urządzeniu przenośnym wielkości Steam Tech. Istnieją również prototypowe usługi przesyłania strumieniowego, które nagradzają widzów punktami Microsoft za oglądanie transmisji na żywo na Xboksie podczas integracji z Twitchem lub Patreonem. Inny pomysł dotyczy systemu „Xbox Inventory”, który pozwalałby zbierać i przenosić przedmioty z gry pomiędzy tytułami. Moim ulubionym projektem — i chyba najbardziej potrzebnym — jest rozszerzenie istniejącego systemu Xbox Achievements, który projektanci nazwali Xbox Achievements 3.0.

Chociaż nie jest jasne, kto stoi za projektem, zespół projektantów i programistów Microsoftu zebrał się podczas tegorocznego wydarzenia Hackathon, aby stworzyć koncepcję tego, co nazywa się „Xbox Achievements 3.0”. System będzie działał równolegle z istniejącym systemem GamerScore, przyznając brązowe, srebrne i złote trofea, podobnie jak PlayStation, za różne tytuły i osiągnięcia w całym systemie. Na przykład w filmie udostępnionym nam anonimowo powyżej możesz zobaczyć wyskakujący medal koncepcyjny za zagranie w 300 tytułów w ramach Xbox Game Pass.

Prezentacja pokazała również, w jaki sposób każdy medal będzie wyświetlany pod Twoim profilem w witrynie Xbox.com i na konsolach, dając graczom inny sposób na popisywanie się swoimi osiągnięciami w usłudze Xbox Live (później zmieniono nazwę na Xbox Network, choć później zmieniono nazwę na Xbox Network). nazwać).

Jednak koncepcja jest bardzo atrakcyjna, chociaż nigdy nie zmaterializuje się jako prawdziwy produkt. Przypomina mi to niektóre propozycje, które zostały anulowane System branżowy Xbox Microsoft przyznał, że zmieniły się nawyki graczy. Więcej graczy trzyma się jednego tytułu zorientowanego na usługi na dłuższą metę, zamiast pasać się wieloma tytułami. Xbox Game PassBiblioteka typu „wszystko, co możesz zjeść” utrzymuje osiągnięcia Xbox na powierzchni. Ocalałe wampiry Na koniec każdego biegu Pop 5G dostarcza osiągnięcia GamerScore, wskazujące na naprawdę wzorowe wykorzystanie systemu starzenia. Jednak wielu pozbawionych skrupułów niezależnych wydawców zaczęło wypuszczać gry typu shovelware, które mają dawać 1000 Gamerscores za praktycznie nic nie robienie – Sony Playstation to praktyka. planuje zakazaćnie mniej.

Według naszych źródeł inżynierowie Microsoftu zaproponowali, aby ich komputer mógł wykryć, które gry ukończył użytkownik. (Źródło zdjęcia: Windows Central)

W każdym razie fakt, że programiści zajmują się tym w Microsoft, nawet jako hobbysta, dał mi coraz większe światło na to, jak niewielkie ewoluowały osiągnięcia Xbox, podczas gdy konkurenci, tacy jak PlayStation i Steam, zbudowali i ulepszyli systemy, których Microsoft był pionierem . Znowu dzień. poprawia się Jedną z głównych obaw, którymi podzielają się ze mną fani Xbox, są osiągnięcia Xbox Podczas dużej ankiety zwrotnej, którą przeprowadziłem w zeszłym roku.

Mam nadzieję, że coś takiego jak te „medale” Xbox pewnego dnia zmaterializuje się w prawdziwym produkcie.