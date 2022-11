Rankingi College Football Playoff: Michigan, TCU awansuje do nowej pierwszej 25, USC awansuje, gdy cztery drużyny wejdą na boisko

Wstrząsy w rankingach College Football Playoff miały nadejść wraz z tygodniem rywalizacji poprzedzającym opublikowanie najnowszego rankingu Top 25. Tak właśnie stało się we wtorek wieczorem, gdy zarówno Michigan, jak i TCU weszły na czteroosobowe pole USC. Gruzja zajmuje 1. miejsce.

Remont nastąpił w trakcie całkowitej ofensywy stanu Michigan – No. 2 Ohio State w wydaniu The Game z 2022 roku. Porażka wyeliminowała Buckeyes z czołowej czwórki, chociaż zajmują 5. miejsce i mają największe szanse na awans do play-off z każdego zespołu, który nie jest jeszcze na przewidywanym polu.

Od dawna oczekiwano, że USC awansuje do pierwszej czwórki w tym tygodniu, jeśli przejdzie swój ostatni test, i zrobił to (świetnie) z czystą wygraną u siebie z ówczesnym nr. 15 Notre-Dame. Było to drugie zwycięstwo trojanów nad rywalem z rankingu, którzy są teraz numerem 1 w Pac-12 Championship Game. 11 zwycięstw z Utah, pierwszą drużyną z tej konferencji, która brała udział w CFP w ciągu ostatnich sześciu sezonów (2016). -17). Utah jest jedyną drużyną, która pokonała USC w tym roku, dając Trojanom szansę na pokonanie tego negatywnego punktu danych w pojedynku w ostatnim tygodniu sezonu.

Najbardziej znaczącym spadkiem w rankingach w tym tygodniu jest LSU, które przegrało swój trzeci mecz sezonu z drużyną Texas A&M, która weszła z zaledwie czterema zwycięstwami. Bayou Bengals spadli o dziewięć miejsc na 14. miejsce w pogoni za miejscem do play-offów z dystansu. Clemson spadł tylko o jedno miejsce po porażce z Karoliną Południową, ponieważ była to druga porażka Tygrysów w sezonie, ale zawiedli się. Poza ofertą play-off bez szans. W międzyczasie GameCox awansował z rankingu na 19. miejsce dzięki pokonaniu 10 najlepszych drużyn w kolejnych tygodniach po raz pierwszy w historii programu.

Oto spojrzenie na 25 najlepszych w rankingach CFP z dodatkową analizą przyszłego eksperta od miski, Jerry’ego Palma.

Rankingi College Football Playoff, 29 listopada

Analiza przeprowadzona przez eksperta od misek, Jerry’ego Bauma

W sumie w rankingach CFP nie ma niespodzianek. Która drużyna nr. 5 to jedyne pytanie, na które należy odpowiedzieć. To ważne, ponieważ jeśli USC przegra z Utah o drugi z rzędu tytuł Pac-12, trojany mogą zostać wykluczone z CFP. Stan Ohio zajął ich miejsce.

Przegrane z LSU, Clemsonem i Oregonem pochłonęły większość dramatu wyścigu o WPRyb, ponieważ trzy najlepsze niepokonane drużyny – Georgia, Michigan, TCU – są w fazie playoff, wygrywając lub przegrywając. To znak, jak mocne były ich występy w tym sezonie od początku do końca.

Chociaż niektóre pytania TCU, nie. Zobacz, która drużyna jest w pierwszej 10. Kansas State jest przeciwnikiem Horned Frogs w Big 12 Championship Game. To pokazuje poziom szacunku, jakim komisja selekcyjna WPRyb da Wildcats. A z tych trzech niepokonanych drużyn, TCU zagra z wyżej notowaną drużyną w meczu o tytuł mistrzowski.

Rankingi są ważne nie tylko przy wyborze uczestników WPRyb, ponieważ często odgrywają rolę w wyborze drużyn na noworoczne Six Games. Rankingi mogą służyć do wybierania zastępców do kręgli, które tracą mistrza konferencji na rzecz WPRyb, a także określają miejsca do cumowania na dużych dystansach.

Na przykład LSU, przeciwnik Gruzji w meczu o mistrzostwo SEC, został pokonany przez komisję za przegraną z Texas A&M. Tygrysy spadły aż na 14. miejsce i wypadły z rywalizacji o wybór do noworocznych sześciu gier. Jedyną szansą LSU jest teraz wygranie Sugar Bowl. Gdyby Tygrysy pokonały Aggies, SEC umieściłaby cztery drużyny w noworocznej szóstce.

Penn State najprawdopodobniej opuści LSU. Nittany Lions zajmują teraz 8. miejsce i są na dobrej pozycji do gry w Cotton Bowl.