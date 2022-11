Najlepsze oferty Dell Cyber ​​​​Tydzień na komputery do gier Alienware, laptopy i monitory

Wyprzedaż Cyber ​​​​poniedziałku firmy Dell trwa w ramach Cyber ​​​​Tygodnia, który rozpoczyna się teraz i trwa przez ten weekend. Oto kilka innych świetnych ofert na komputery do gier Alienware i Dell XPS, laptopy do gier Alienware i Dell z serii G, konsole do gier, monitory i elektronikę. Warto zauważyć, że komputer Alienware Aurora R15 2022-2023 z nowym procesorem Intel Raptor Lake 13. generacji i procesorem GeForce RTX 4090 jest po raz pierwszy w sprzedaży z kodem rabatowym 10%. To sprawia, że ​​cena jest poniżej 4 000 USD, wciąż poza zasięgiem większości ludzi, ale aż 450 USD zniżki. Sprawdź oferty poniżej.

Nowość: Alienware Aurora R15 Intel Core i9 Raptor Lake GeForce RTX 4090 Komputer do gier

Z chłodzeniem wodnym AIO 240 mm i zasilaczem 1350 W

Użyj kodu: GAMING10 Alienware Aurora R15 Intel Core i9-13900KF RTX 4090 Komputer do gier z 32 GB RAM, 1 TB SSD, zasilacz 1350 W, płyn 240 mm Chłodnica Użyj kodu promocyjnego „GAMING10”. Zniżka 10 4399,99 USD Widzieć Na Dellu

Alienware Aurora R15, nowość na sezon 2022-2023, to pierwszy komputer Dell wyposażony zarówno w procesor Intel Raptor Lake 13. generacji, jak i kartę graficzną z serii RTX 40. Intel Core i9-13900KF ma turbodoładowane taktowanie 5,8 GHz i ma 24 rdzenie i 32 wątki. Jest z pewnością mocniejszy niż i9 Alder Lake i daje flagowemu AMD Ryzen 9 7950X bieg za swoje pieniądze.

RTX 4090 to najpotężniejsza karta graficzna, jaką możesz teraz zdobyć. Żaden inny procesor graficzny, ani od NVIDII, ani od AMD, nie jest tak blisko. Jako odniesienie, RTX 4090 jest o 110% szybszy niż już imponujący RTX 3080 w grach 4K. To o 60% szybciej niż poprzedni król, RTX 3090 Ti. To prawdopodobnie największa pojedyncza poprawa wydajności w ciągu jednej generacji kart z linii GeForce.

Oferty na komputery do gier firmy Dell w Cybernetycznym tygodniu

Wyprzedaż Dell Cyber ​​​​Week obejmuje oferty zarówno na komputery do gier Alienware Aurora, jak i Dell XPS. Alienware Aurora zdecydowanie ma w swoim DNA gry; Jest elegancki, elegancki, kolorowy i zawiera więcej opcji dostosowywania oraz lepsze chłodzenie niż komputery stacjonarne XPS, co czyni go najlepszym komputerem do oszukiwania. Z drugiej strony XPS ma prostszą, bardziej minimalistyczną konstrukcję z mniejszą liczbą opcji, ale jest bardziej przystępny cenowo. Jeśli chodzi o wydajność w grach, oba dobrze sobie poradzą.

Alienware Aurora R13 Intel Core i7-12700F RTX 3060 Ti Komputer do gier, 16 GB RAM, 512 GB Dysk SSD Widzieć Na Dellu Nowy Dell XPS Intel Core i7-12700 Alder Lake RTX 3060 Ti Gaming PC z 16 GB DDR5 RAM, 512 GB SSD, 1 TB Dysk twardy Widzieć Na Dellu Alienware Aurora R14 AMD Ryzen 7 5800X RTX 3080 Ti Komputer do gier, 16 GB RAM, 1 TB Dysk SSD Widzieć Na Dellu

Oferty na laptopy Dell do gier w Cyber ​​​​Tygodniu

Oto najlepsze oferty laptopów do gier w Cyber ​​​​Tygodniu, które Dell oferuje obecnie. Do wartościowych notebooków do gier Dell z serii G, które oferują dużą moc w grach w atrakcyjnej cenie, należą notebooki dla entuzjastów gier Alienware, które przede wszystkim kładą nacisk na maksymalną wydajność, oraz notebooki Dell XPS oferujące ultraprzenośność.

Oferty na monitory Dell do gier w Cyber ​​​​Tygodniu

Dell jest jedną z najpopularniejszych marek monitorów do gier i nie bez powodu. Monitory Dell zazwyczaj mają wysokiej jakości panele o doskonałej jakości obrazu, mają wiele funkcji i są objęte ponadprzeciętną gwarancją, która często obejmuje politykę wymiany jasnych pikseli. Monitory Dell zazwyczaj mają stosunkowo wysoką cenę detaliczną, ale podczas Cyber ​​​​Tygodnia często pojawiają się agresywne rabaty.

Oferty Dell Electronics w Cyber ​​​​Tygodniu

Wiele osób myśli, że Dell sprzedaje tylko komputery i monitory. To nie do końca prawda. Firma Dell oferuje konsole do gier wideo, fotele do gier, słuchawki, karty graficzne, automaty do gier i prawie każdy inny produkt do gier, jaki można sobie wyobrazić. Co więcej, Dell oferuje oferty Cyber ​​​​Tygodnia na te produkty, których nie zobaczysz nigdzie indziej.

Dodatkowa karta podarunkowa Dell e-Gift o wartości 150 USD Arcade1Up Gabinet The Simpsons Arcade z podstawką i stołkiem z motywem przewodnim pakiet Widzieć Na Dellu Dodatkowa karta podarunkowa Dell e-Gift o wartości 150 USD Arcade1Up z szafką Terminator Arcade Powstaniec Widzieć Na Dellu Dodatkowa karta podarunkowa Dell e-Gift o wartości 75 USD Arcade1Up Super PAC-MAN Kontrabrama Widzieć Na Dellu

Dlaczego warto wybrać komputer do gier firmy Dell lub Alienware?

Nie każdy jest typem majsterkowicza, a zbudowanie własnego komputera z pewnością nie jest dla każdego. Jeśli szukasz gotowego komputera do gier, firma Dell jest jedną z najlepszych marek, które polecamy. Komputery stacjonarne Alienware do gier oferują oszałamiającą gamę opcji, a wszystkie są wbudowane w niestandardową obudowę, która jest przyjemna dla oczu i portfela. W ostatnich latach laptopy do gier Alienware zostały przeprojektowane, aby były cieńsze i lżejsze, a jednocześnie oferowały tę samą ogromną moc pod maską. Stała jakość wykonania, dostępne zapasy, częste wyprzedaże i solidna obsługa klienta to główne powody, dla których firma Dell znajduje się na szczycie naszej listy zakupów. Poniżej znajdziesz jedne z najlepszych ofert dostępnych obecnie na komputerach osobistych i laptopach w firmie Dell.

