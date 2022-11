Najlepsze oferty laptopów w Cyberponiedziałek: MacBook, Lenovo, Dell, HP

Oficjalnie mam Cyber ​​​​poniedziałek. Przez cały weekend śledziliśmy najlepsze oferty laptopów na Cyberponiedziałek i wprowadzamy nowe rabaty. Wybraliśmy najlepszych Oferty na Cyberponiedziałek Z tego, co do tej pory znaleźliśmy, obejmuje to wszystko, od Chromebooków Lenovo po skoroszyty Dell. Wejdź na szczyt poniżej i udanych łowów!

Lenovo Chromebook 3 – 79 USD, 139 USD

Jedna z najlepszych ofert na laptopy w Cyberponiedziałek w historii Oferty na Chromebooki w Cyberponiedziałek To jest na Lenovo Chromebook 3. Za jedyne 79 USD możesz dostać Chromebooka z 11,6-calowym wyświetlaczem HD, procesorem Intel Celeron N4020, 4 GB pamięci RAM i 64 GB pamięci flash eMMC. To nie jest potężny laptop, ale jeśli szukasz czegoś lekkiego i łatwego w użyciu, masz odpowiedni laptop. To świetne, niedrogie Laptop dla studentów Jego 10-godzinna żywotność baterii oraz wbudowana kamera internetowa HD i mikrofon idealnie nadają się do nauki w podróży lub zdalnego uczęszczania na zajęcia.

Laptop Asus E410 – 100 USD, 250 USD

Jeśli potrzebujesz nowego laptopa, oto kolejna ultraprzenośna i niedroga opcja. Zaoszczędzisz 150 USD na tej ofercie laptopa w Cyberponiedziałek i zapłacisz tylko 100 USD, aby otrzymać ten laptop Asus E410. Za niską cenę otrzymujesz 14-calowy wyświetlacz HD, 12 godzin pracy na baterii, procesor Intel Celeron N4020 i 64 GB pamięci eMMC. Ponownie w tym laptopie nie chodzi o moc. Chodzi o szybkość i przenośność. Jest to więc idealny laptop do ogólnego, codziennego użytku. Możesz przesyłać strumieniowo filmy i programy na dużym ekranie, sprawdzać pocztę e-mail i pracować w podróży. Będzie działać Najnowsza wersja systemu Windows, Windows 11 (w trybie S) i waży tylko 2,87 funta.

Asus Chromebook Flip C433 — 179 USD, 379 USD

Dopełnieniem naszych niedrogich ofert na laptopy w Cyberponiedziałek jest laptop Asus Chromebook Flip C433. Best Buy sprzedaje ten laptop za jedyne 179 USD, oszczędzając 200 USD. Za tę niewielką cenę otrzymujesz jeszcze bardziej niesamowitego Chromebooka 2 w 1. Flip C433 jest wyposażony w 14-calowy ekran dotykowy Full HD z systemem operacyjnym Chrome, a przy 8 GB ten laptop ma najwięcej pamięci RAM ze wszystkich laptopów na tej liście za mniej niż 200 USD. A ponieważ jest to A Laptop 2 w 1, otrzymujesz laptopa, który można ustawić na wiele trybów wyświetlania. Cztery muszą być poprawne: laptop, publiczność, blat stołu i prezentacja. Flip C433 to stylowy, elegancki i nowocześnie wyglądający laptop, który można kupić za mniej niż 200 USD.

HP Envy x360 2-w-1 — 500 USD, 840 USD

Tak, oczy cię nie mylą: możesz dostać laptopa, który zwykle kosztuje prawie 1000 USD za jedyne 500 USD. Z tym Laptop HP Envy x360 2 w 1 Dzięki umowie możesz otrzymać laptopa średniej klasy w przystępnej cenie. Za jedyne 500 USD otrzymujesz system Windows 11, procesor AMD Ryzen 5 5625U, 8 GB pamięci RAM, 256 GB pamięci SSD i 15,6-calowy wyświetlacz FHD IPS z obsługą wielodotyku. Wyświetlacz ma nowocześnie wyglądające cienkie ramki dookoła, co zapewnia większy ekran za rozsądną cenę. Waży mniej niż 4 funty, ale wciąż jest mocny i oferuje sporo miejsca. Jest przenośny, a jednocześnie wystarczająco szybki i wydajny, aby wykonać swoją pracę. Jeśli oglądasz Laptopy biznesowe To nie rozbije banku i jest dla ciebie.

Laptop Dell XPS 13 — 749 USD, 999 USD

Ma mały ekran, ale w tej cenie i przy wszystkich innych funkcjach go nie zauważysz. Ten laptop Dell XPS 13 kosztuje tylko 749 USD w Cyberponiedziałek. Zaoszczędzisz 250 USD na laptopie z procesorem Intel Core i5 12. generacji, systemem Windows 11, przestronnym dyskiem SSD o pojemności 512 GB, 8 GB pamięci RAM i 13,4-calowym wyświetlaczem FHD+. Ten laptop ma również 12-godzinną żywotność baterii, dzięki czemu możesz pracować dłużej lub przesyłać strumieniowo filmy i programy do syta. Dostajesz wszystko, czego potrzebujesz, i nadal jest ultraprzenośny za 2,59 funta. Kolejna świetna, uniwersalna opcja laptopa. Właściwie to nas stworzyło Lista najlepszych laptopów Nasz najlepszy wybór poniżej 1000 USD.

Apple MacBook Air (M1) — 799 USD, 999 USD

Najlepsze oferty na laptopy w Cyberponiedziałek nie byłyby kompletne bez niektórych Oferty na MacBooka w Cyber ​​​​poniedziałek, czy to będzie? Oczywiście nie. Więc oto nasz pierwszy. Spójrz na to Apple MacBook Air 2020 Oferta z Amazona. Co ciekawe, kosztuje mniej niż 1000 dolarów. Zgadza się: możesz kupić tego MacBooka Air za jedyne 799 USD i jest on wyposażony w 13-calowy wyświetlacz Retina, układ Apple M1, 8 GB pamięci RAM, 256 GB pamięci SSD, kamerę FaceTime HD i podświetlaną klawiaturę. Ten MacBook ma 18 godzin pracy na baterii, czyli najwięcej spośród wszystkich innych laptopów na tej liście. Prawdziwy laptop „pracuj ciężko, graj ostro”. Jeśli to Twój pierwszy MacBook, nie możesz się pomylić, wybierając tę ​​ofertę dla siebie, zwłaszcza w tej cenie.

relacja na żywoOstatnia aktualizacja: 28 listopada 2022 r., 11:52

Blog na żywo dobiegł końca. Nie ma jeszcze żadnych aktualnych aktualizacji bloga. Zaakceptuj więcej

Zalecenia autorów