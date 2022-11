Oferta w cyberponiedziałek: 900 USD zniżki na 49-calowy monitor do gier Samsung Odyssey Neo G9

Amazon oferuje świetne ceny na 49-calowe monitory do gier Samsung Odyssey Neo G9 i G9 na Cyber ​​​​poniedziałek. Jeśli wyglądają znajomo, to dlatego, że zostały przeniesione od Czarnego piątku. Miło widzieć, że Amazon utrzymuje cenę na wysokim poziomie. Wszyscy inny (w tym Samsung Direct) wycenia Neo G9 na 100 USD lub więcej.W wyniku promocji każdy, kto płaci kartą Amazon Prime, oferuje dodatkowe 10% zwrotu gotówki z oszczędności.

Samsung Odyssey Neo G9 49-calowy mini monitor LED do gier: jeden z najlepszych monitorów do gier

10% Cashback z kartą Amazon Prime (wymagane logowanie) Samsung Odyssey Neo G9 49″ do gier 4K Monitor Widzieć na Amazonie

Dodatkowe ostrzeżenie o potencjalnych oszczędnościach: Jeśli masz Karta Amazon Prime, możesz otrzymać 10% zwrotu gotówki (140 USD). To skutecznie obniża cenę do 1259,99 USD. Jeśli jesteś członkiem Amazon Prime, nie Karta Amazon Prime, to musisz się całkowicie zarejestrować, ponieważ nie ma opłaty rocznej. To niesamowita karta, ponieważ oferuje 5% zwrotu gotówki za wszystkie zakupy Amazon przez cały rok.

Dlaczego ten monitor jest wart swojej ceny? Najważniejszym elementem jest mini wyświetlacz LED. Wysokiej klasy monitor do gier z serii „Odyssey” firmy Samsung to jedyny monitor firmy Samsung z podświetleniem mini LED połączonym z panelem z kropkami kwantowymi (QLED). Podświetlenie Mini LED można znaleźć tylko w wysokiej klasy telewizorach 4K, a także w najdroższym iPadzie na rynku, nowym wyświetlaczu Apple iPad Pro 12,9″ XDR.

Co jest dobrego w „Mini LED”, „QLED” i „Local Dimming”? Panel QLED umożliwia temu telewizorowi zachowanie wysokiej dokładności kolorów i dobrego zakresu dynamicznego nawet przy szczytowych poziomach jasności. Funkcja lokalnego przyciemniania umożliwia niezależne od siebie przyciemnianie lub rozjaśnianie różnych stref, dzięki czemu telewizor z wdziękiem radzi sobie ze scenami, w których występują jednocześnie jasna biel i ciemna czerń. Panele Mini LED pozwalają na dokładniejsze lokalne ściemnianie, ponieważ strefy sterowania są mniejsze i liczniejsze. Lokalne przyciemnianie Podczas gdy zwykły telewizor LCD może mieć 100 stref przyciemniania, Neo G9 ma 2048 stref.

Samsung Neo G9 nie jest sztucznym kucykiem, a wszystkie inne specyfikacje są zgodne z szumem najwyższej klasy monitora do gier. Ten naprawdę masywny 49-calowy monitor z zakrzywionym panelem ma rozdzielczość 5120 x 1440 o dużej gęstości pikseli. Krzywa ta jest tak ekstremalna (1000R), że prawie Uściski Kiedy grasz. Oferuje czas reakcji 1 ms i częstotliwość odświeżania 240 Hz, co oznacza brak opóźnienia wejścia lub rozmycia ruchu. Posiada certyfikat HDR2000, co oznacza, że ​​może wyświetlać szczytową jasność 2000 nitów. Dodatkowo oferuje obsługę G-Sync i FreeSync Premium Pro. Posiada również dwa porty HDMI 2.1.

Oczywiście Samsung Odyssey Neo G9 nie jest monitorem dla każdego. Jeśli chcesz dodać to do swojego sprzętu, potrzebujesz hojnego budżetu na gry. Ta cena odstraszyła wielu graczy, ale dzisiaj bariera wejścia została znacznie obniżona dzięki tej umowie.

Monitor gamingowy Samsung Odyssey G9 49″.

Samsung Odyssey G9 49″ 5120×1440 Zakrzywiony 1ms 240Hz QLED Gaming Monitor Widzieć na Amazonie

Samsung Odyssey G9 został wydany w sierpniu 2021 roku, więc jest tylko o rok starszy od Neo G9. Jedyną prawdziwą różnicą jest to, że Odyssey G9 nie ma podświetlenia mini-LED. Oznacza to, że ma mniej lokalnych stref przyciemniania i niższą ocenę jasności (certyfikat HDR1000 w porównaniu z HDR2000). Wszystko inne jest prawie takie samo. Odyssey G9 ma 49-calowy zakrzywiony wyświetlacz 5120×1440 1000R % DCI-P3). Jeśli to dla Ciebie ważne, ten monitor doskonale nadaje się do oglądania z przodu iz tyłu.

Monitor gamingowy Samsung Odyssey ARK 55″.

Samsung Odyssey Ark 55-calowy, zakrzywiony monitor gamingowy 4K 165 Hz Mini-LED QLED Widzieć na Amazonie

Nie można wymienić „najlepszych” monitorów do gier Samsunga, nie wspominając o nowym Samsung Odyssey ARK. To niesamowity 55-calowy monitor do gier (nie telewizor) z podświetleniem mini-LED i panelem QLED, takim jak Neo G9, i ma bardzo uniwersalną podstawę. Możesz nawet przełączyć go w „tryb kokpitu”, aby uzyskać niesamowite wrażenia w pionie. W przeciwieństwie do innych monitorów do gier, Odyssey ARK jest niesamowity i ma również wydajny system dźwiękowy.

48-calowy monitor LG 48GP900-B 4K OLED do gier: bliski konkurent

wydanie z 2022 r LG UltraGear 48GP900 48″ 4K (3840×2160) OLED do gier Monitor Widzieć na Amazonie

48GP900-B to pierwszy monitor do gier UltraGear, który wykorzystuje panel OLED. To ten sam panel WOLED, który znajdziesz w 48-calowym telewizorze LG C1 OLED, ale istnieje kilka kluczowych różnic. Zamiast półpołyskowego wykończenia, które można znaleźć w telewizorach OLED, 48GP900 ma wykończenie o niskim współczynniku odblasków i refleksów Bez wątpienia lepiej nadaje się do użytku z monitorem z bliska.Ten wyświetlacz Brak połączenia z portem i wbudowany interfejs Smart TV.Dzięki temu porty HDMI 2.1 z kompatybilnością 4K @ 120Hz są również dla właścicieli PS5 i Xbox Series X. VRR i G-SYNC Ponadto, częstotliwość odświeżania 120 Hz można przetaktować do 138 Hz, gdy jest używany jako monitor PC. Wreszcie, jeśli estetyka jest dla Ciebie ważna, tył monitora ma subtelne podświetlenie RGB, w przeciwieństwie do telewizorów OLED.

Dlaczego warto wybrać monitor do gier OLED? Jeśli chodzi o wysokiej klasy monitory do gier, istnieje wiele opcji do wyboru. Ale jedno jest pewne, nie możesz się pomylić z OLED. Panele OLED mogą zdmuchnąć każdy monitor IPS, VA, TN pod względem surowej jakości obrazu. Mają doskonały współczynnik kontrastu i zakres dynamiki dzięki nieskończonym poziomom czerni oraz możliwości włączania i wyłączania poszczególnych diod LED. Mają też natychmiastowy czas reakcji, więc zjawy należą już do przeszłości. Jeszcze do niedawna największą wadą monitorów OLED była ich cena premium. Jednak ta oferta Amazon w Czarny piątek planuje zmienić ten trend.

