Ponad 100 najlepszych ofert wczesnego cyberponiedziałku 2022: powiadomienia na żywo

Zdjęcie: ZDNET

Czarny piątek już jest, ale Cyber ​​​​poniedziałek jest następny, więc nadal możesz uzyskać najlepsze oferty roku w technologii. Sprawdź wczesne rabaty w Cyber ​​​​poniedziałek online telewizory, Laptopy, Tabletki, telefonyI również Produkty firmy Apple Jak na przykład AirPodsy I iPody. Wielu dużych sprzedawców internetowych – w tym Amazonka, WalmartI Najlepsza oferta — wszystkie zaznaczone poniżej Gorące urządzenia I Zabawki.

Monitor redaktorów ZDNET Najlepsza sprzedaż w Cyberponiedziałek 2022 r, tutaj. Jeśli chcesz zaoszczędzić pieniądze, dodaj tę stronę do zakładek i wracaj po aktualne rabaty. Powyżej zobaczysz ostatnie dwie godziny nowych ofert w Cyberponiedziałek, które udało nam się znaleźć. Zamiast skupiać się na najnowszych okazjach, u dołu strony podzieliliśmy najlepsze oferty na Cyberponiedziałek na kategorie.

Najnowsze oferty wczesnego Cyberponiedziałku

Sprawdź spis treści, aby uzyskać szybką nawigację i łatwy dostęp Odśwież stronę, aby zobaczyć najnowsze Aktualizacje.

Najlepsze wczesne oferty telewizyjne w Cyberponiedziałek

Niezależnie od tego, czy kupujesz swój pierwszy telewizor, czy modernizujesz zestaw kina domowego, te niesamowite oferty z okazji Czarnego Piątku i Cyberponiedziałku są bardziej przystępne niż kiedykolwiek. Marki takie jak Samsung, Sony, LG i TCL mają już atrakcyjne rabaty na niedrogie modele i wysokiej klasy telewizory dla klientów poszukujących funkcji premium, takich jak panele OLED i wirtualny dźwięk przestrzenny.

LG

Najlepsze oferty laptopów na wczesny Cyberponiedziałek

Jest listopad, a między innymi oferta Black Friday i Cyber ​​​​poniedziałek oraz rabaty na wszelkiego rodzaju laptopy od sprzedawców detalicznych i producentów laptopów. Czarny piątek zaczął się kilka tygodni temu, więc automat działa już od dłuższego czasu. Przez cały miesiąc jest kilka świetnych ofert. ZDNET podsumowuje najlepsze oferty na laptopy.

Najlepsza oferta

Najlepsze oferty tabletów na wczesny Cyberponiedziałek

Czarny piątek i Cyber ​​​​poniedziałek to największe okresy zakupów w roku, kiedy tablety trafiają do sprzedaży za 100 USD lub 500 USD taniej. Podsumowaliśmy najlepsze oferty tabletów na wczesny Cyber ​​​​poniedziałek od takich marek jak Apple i Samsung.

Zdjęcie: ZDNET

Najlepsze oferty gier na wczesny Cyberponiedziałek

Wyprzedź swoją świąteczną listę dzięki tym niesamowitym ofertom na laptopy do gier, komputery PC, konsole i akcesoria. Sprzedawcy detaliczni, tacy jak Amazon, Best Buy i Target, mają ogromne zniżki na wszystko, czego potrzebujesz, aby stworzyć najlepszą przestrzeń do gier w swoim domu.

Obraz: Best Buy

Najlepsze wczesne oferty domów w Cyberponiedziałek

Znaleźliśmy największe zniżki, jakie możesz uzyskać na inteligentną technologię kuchenną, taką jak najwyżej oceniane inteligentne termostaty, dzwonki wideo, kamery bezpieczeństwa, odkurzacze automatyczne i garnki błyskawiczne. Będziesz chciał udekorować swój dom/biuro wszystkimi tymi gorącymi przedmiotami na sprzedaż.

Amazonka

Najlepsze oferty przesyłania strumieniowego na początku Cyberponiedziałku

Streaming oferuje wspaniałe opcje rozrywki, które można dostosować do własnych preferencji i budżetu. Poniższe oferty na Cyberponiedziałek obejmują subskrypcje transmisji strumieniowej do usług, takich jak YouTube Premium i Apple TV, telewizory Smart TV z funkcją transmisji strumieniowej oraz urządzenia do transmisji strumieniowej, dzięki którym Twój telewizor jest zgodny z Twoimi ulubionymi usługami.

Sherin Shibu

Najlepsze oferty słuchawek na wczesny Cyber ​​​​poniedziałek

Jeśli lubisz spędzać wakacje z parą słuchawek do grania lub grania wesołych świątecznych piosenek, nie szukaj dalej. Chociaż słuchawki i wkładki douszne są niezbędnymi akcesoriami, ich koszt jest więcej niż praktyczny. W końcu nadszedł Cyber ​​​​poniedziałek, więc podsumowaliśmy listę najlepszych ofert na słuchawki, dzięki czemu możesz pokonać świąteczny pośpiech z założonymi pąkami.

Sony

Najlepsze oferty na smartfony w Cyber ​​​​poniedziałek

Jeśli odłożysz aktualizację swojego smartfona do sezonu świątecznych zakupów, Twoja cierpliwość w końcu zostanie nagrodzona. Oto najlepsze oferty w Czarny piątek, które pozwolą Ci zaoszczędzić setki na telefonach w czasie największej oglądalności. Przeszukaliśmy cyfrowe katalogi najpopularniejszych sprzedawców detalicznych, aby zebrać poniżej najlepsze oferty telefonów komórkowych. Przeczytaj i zacznij oszczędzać.

SAMSUNG

Najlepsze oferty smartwatchów na wczesny Cyberponiedziałek

Czasami poleganie na telefonie, aby zobaczyć, która jest godzina, ile zrobiłeś kroków i jaka będzie pogoda jutro, może być trochę irytujące. Ale dzięki smartwatchom masz dostęp do tych funkcji i nie tylko. Sprawdź te oferty na smartwatche w zaciszu własnego domu w tym okresie świątecznym.

Jabłko

Najlepsze oferty głośników na wczesny Cyber ​​​​poniedziałek

Nie czekaj, aż zaczną się zakupy w indyku. Twoje wózki na zakupy mogą być pełne farszu i sosu żurawinowego, ale Czarny piątek i Cyberponiedziałek są tutaj — zrób miejsce na niektóre z naszych ulubionych ofert na głośniki, soundbary i subwoofery.

cel

I wczesne oferty technologiczne w Cyber ​​​​poniedziałek

Cóż, oto wszystkie inne losowe – ale wciąż fajne – technologie na wyprzedaży.

Czerwiec Wan

Redaktorzy ZDNET mają doświadczenie w śledzeniu cen i polowaniu na okazje przez 365 dni w roku. Sprawdź nasze Centrum ofert — wiemy, jak znaleźć okazje. Nasz proces rozpoczyna się od zidentyfikowania najgorętszych i najpopularniejszych produktów roku, niezależnie od tego, czy są to słuchawki AirPods, czy najnowszy iPad, a następnie przechodzimy przez żmudny proces, który obejmuje sprawdzanie u głównych sprzedawców detalicznych i sklepów, o których nigdy nie słyszałeś (ale nadal ufasz). . ) Kiedy obserwujemy, gdzie dany artykuł jest dostępny i ile, używamy narzędzi do śledzenia cen, aby przeglądać historię cen każdego artykułu. Stamtąd możemy zmapować, czy jest to częsta wyprzedaż, czy najniższy poziom w historii. Wszystko, co nie jest tańsze o co najmniej 20%, nie przejdzie*i oczywiście nie zakładamy, że podwyżki cen w ostatnich tygodniach zostaną ograniczone tylko w Czarny piątek. Nie jesteśmy głupi. Robiliśmy zakupy online tak samo jak Ty, ale specjalizujemy się w znajdowaniu ofert technologicznych, które warto kupić i które pozwolą Ci zaoszczędzić czas. * Z wyjątkiem produktów Apple i innych urządzeń, które okazjonalnie trafiają do sprzedaży.

Czarny piątek odbywa się co roku dzień po Święcie Dziękczynienia. W tym roku Czarny piątek 2022 wypada w piątek, 25 listopada. Ale szczerze mówiąc, Czarny piątek nie jest już wydarzeniem 24-godzinnym. To przekształciło się w tygodnie wczesnych ofert, pogromców drzwi i wczesne wyprzedaże, które rozpoczęły się w październiku.

Czarny piątek i cyberponiedziałek to synonimy wielkich wyprzedaży, które rozpoczynają sezon przedświątecznych zakupów. Podczas gdy oferty związane z Czarnym Piątkiem rozpoczynają się w październiku tego roku i obejmują sklepy stacjonarne oraz sprzedawców internetowych, sprzedaż w Cyberponiedziałek będzie głównie prowadzona online i może przedłużyć Czarny piątek o cały tydzień – ostatecznie stając się Cyber ​​​​Tygodniem. Cyberponiedziałek to zawsze poniedziałek po Święcie Dziękczynienia, dlatego w tym roku wypada 28 listopada.

ZDNET przeszukał wyprzedaże w Cyberponiedziałek, aby znaleźć najlepsze oferty roku: Nasi eksperci podzielili najlepsze oferty według sprzedawcy, marki i kategorii, które można znaleźć poniżej. Oferty w Cyber ​​​​poniedziałek według sprzedawców detalicznych Oferty w Cyber ​​​​poniedziałek według marki Oferty w Cyber ​​​​poniedziałek według kategorii Oto niektóre z najtańszych ofert, jakie do tej pory znaleźliśmy: Cyber ​​​​poniedziałek jest gospodarzem bloga na żywo