NASA publikuje zdjęcia gromady gwiazd „Choinka”.

Naukowcy z NASA zebrali dane z dwóch teleskopów – w tym należącego do agencji Obserwatorium Rentgenowskiego Chandra i Obserwatorium Wisconsin-Indiana-Yale-NOAO (WIYN) należącego do National Science Foundation – aby pokazać gromadę sosnowo-zieloną. Wykorzystując dane w podczerwieni z przeglądu nieba Two Micron All Sky Survey, astronomicznego przeglądu nieba w świetle podczerwonym, animowali gwiazdy w gromadzie świecącymi niebieskimi i białymi plamami. Aby lepiej wyróżniać się jako choinka, obraz został obrócony o 160 stopni w stosunku do pierwotnego punktu północnego.