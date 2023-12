Mama z Alabamy, która ma podwójną macicę, rodzi rzadkie bliźnięta w ciągu 2 dni

Ikona miasta kątowego Ikona w kształcie kąta skierowanego w dół. skaman306/Getty Images

Kobieta z Alabamy, która ma podwójną macicę, rodzi dwójkę dzieci w ciągu dwóch dni

U Kelsey Hatcher (32 l.) w wieku 17 lat zdiagnozowano didelphis macicy.

Uniwersytet Alabama w Birmingham stwierdził, że jest to ciąża „jedna na milion”.

Na początku tego miesiąca kobieta z podwójną macicą urodziła w ciągu dwóch dni rzadkie bliźnięta na Uniwersytecie Alabama w szpitalu w Birmingham.

U Kelsey Hatcher (32 lata) w wieku 17 lat zdiagnozowano didelphis macicy, czyli podwójną macicę.

The Uniwersytet Alabama w serwisie informacyjnym Birmingham Opisał to jako „rzadką wadę wrodzoną, która występuje u 0,3 procent kobiet”. Ciąża Hatcher to „jedna na milion” – stwierdziła.

Hatcher, która miała trzy poprzednie ciąże, podczas USG odkryła, że ​​dziecko znajduje się w obu macicach – jest to stan znany jako ciąża dekawitoryczna.

„Gdy tylko przeniosła różdżkę do drugiej macicy, wstrzymałem oddech” – wspomina Kelsey. „Oczywiście, było kolejne dziecko. Nie mogliśmy w to uwierzyć”.

Pomimo rzadkości tego wydarzenia Hatcher zaszła w „typową” ciążę i urodziła dwie dziewczynki, jedną 19 grudnia i jedną 20 grudnia.

„Nigdy, nawet w najśmielszych snach nie mogliśmy zaplanować ciąży i porodu w taki sposób, ale celem zawsze było bezpieczne przyjście na świat naszych dwóch zdrowych córeczek, a firma UAB pomogła nam to osiągnąć” – powiedziała Kelsey.

„Wydaje się stosowne, że oboje mieli dwa urodziny. Obydwoje mieli swoje własne «domy» i teraz oboje mają osobne historie o narodzinach” – dodał.

Richard Davis, jeden z lekarzy Hatchera, powiedział, że w typowej ciąży bliźniaczej bliźnięta dzielą macicę, „co zwiększa prawdopodobieństwo porodu niskiego lub przedwczesnego”.

Ale „w przypadku dzieci Kelsey każde z nich miało własną macicę, worek, łożysko i pępowinę, co zapewniało im dodatkową przestrzeń do wzrostu i rozwoju” – dodała.

„Można śmiało nazwać dziewczynki bliźniakami dwujajowymi” – zauważyła Davis – „w końcu w tym samym łonie urodziło się dwoje dzieci w tym samym czasie. Miały różne kwartały”.

Na całym świecie odnotowano niewiele ciąż ciążowych, ale w 2019 r. BBC Sprawa w Bangladeszu, gdzie miesiąc po urodzeniu chłopca kobieta urodziła bliźnięta, ale okazało się, że nadal jest w drugiej ciąży.