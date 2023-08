NASA STEREO-A leci z powrotem na Ziemię po 17-letniej orbicie wokół Słońca

Zostaw komentarz do tej historii Komentarz

Przez prawie 17 lat należący do NASA statek kosmiczny Sun-Earth Relations Observatory poruszał się w kosmosie w ramach samotnej misji. Podróżował wokół Słońca z dala od Ziemi i przeprowadzał na nim niesamowite badania Gwiazda Układu Słonecznego.

Ale STEREO-A działało dalej. Jego orbita wokół Słońca dała mu szansę na zrobienie tego, co zrobiły inne statki kosmiczne NASA: ostatecznie powrót do domu.

Doszło do skutku na początku tego miesiąca, kiedy STEREO-A przeszedł między Słońcem a Ziemią po raz pierwszy od czasu jego wystrzelenia w 2006 roku, powiedziała NASA. zdeklarowany . Przelot był kamieniem milowym dla statku kosmicznego i zespołu, który śledził jego postępy — i szansą dla STEREO-A, aby udowodnić swoją przydatność po prawie dwóch dekadach. Mijając Ziemię, STEREO-A zostanie wykorzystany do przeprowadzenia nowych badań Słońca, z pomocą nowych satelitów NASA opracowanych od czasu wystrzelenia.

„To jest moment, w którym ta misja znów zabłyśnie” – powiedział The Washington Post, naukowiec projektu STEREO, Lika Guhtagurtha.

Sonda STEREO umożliwiła naukowcom dokładniejsze zbadanie obracającej się powierzchni Słońca i związanych z nią zagrożeń. Oba statki zapewniły trójwymiarowy widok Słońca, działając w ten sam sposób, w jaki dwoje oczu tworzy percepcję głębi. Koronalne wyrzuty masy – Zjawisko, w którym pióropusze plazmy i pola magnetycznego są wyrzucane z zewnętrznej atmosfery Słońca z prędkością setek lub tysięcy mil na sekundę, zagrażając ziemskiej sieci elektrycznej i satelitom oraz innym planetom, jak również statkom kosmicznym NASA. Obrazy te pozwoliły naukowcom śledzić kształt, gęstość i prędkość koronalnych wyrzutów masy, gdy falują one w Układzie Słonecznym.

Ponieważ Stereo-A i Stereo-B kontynuowały swoje orbity, one w pobliżu Niewidoczna strona Słońca w 2014 roku. To dowód na to, jak daleko przebyli, ale także duże ryzyko — poruszanie się bezpośrednio za Słońcem mogłoby przerwać komunikację między statkiem kosmicznym a NASA na miesiące.