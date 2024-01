Nastolatek z Oklahomy w końcu pokonuje grę bezkonkurencyjną: Tetris

CNN

—



Wygląda na to, że 13-latkowi z Oklahomy w końcu prawie się to udało Niemożliwe: pokonał Tetrisa.

Uważa się, że Willis Gibson jest pierwszym graczem, który osiągnął 157 poziom w klasycznej grze wideo.

„Miałem już wyjść, nie czułem palców” – powiedział Gibson po swoim wyczynie, gdy gra się rozpadała. Wideo Opublikowano na YouTube we wtorek.

„Kiedy zaczynałem grać w tę grę, nie spodziewałem się, że ją ukończę lub pokonam” – napisał Gibson w opisie filmu.

38-minutowy wirusowy film Gibsona z gry, opublikowany pod jego pseudonimem „Blue Scooty”, to najnowszy wyraz nostalgii za uzależniającą i trwałą grą. Opracowany przez radzieckiego inżyniera Spopularyzowany w 1984 roku wraz z Nintendo Entertainment System.

Do chwili obecnej wydano ponad 200 oficjalnych wariantów Tetrisa na co najmniej 70 systemów, co stanowi Rekord świata Według Księgi Rekordów Guinnessa. Wersja mobilna opracowana przez Electronic Arts, wydana w 2006 roku, sprzedała się w ponad 100 milionach egzemplarzy, co czyni ją trzecią najlepiej sprzedającą się grą wideo wszechczasów. Raport Hewletta Packarda Ostatni rok.

Z AGameScout/Youtube Zrzut ekranu transmisji na żywo z bijącej rekordy gry Tetris Willisa Gibsona

Twórca powiedział, że po stworzeniu gry od razu się wciągnął.

„Nie mogłem przestać grać w tę prototypową wersję, ponieważ łączenie kształtów było tak uzależniające” – powiedział CNN Aleksiej Pażytnow w 2019 roku.

Po stworzeniu Tetris szybko się rozprzestrzenił i ugruntował swoją moc do tego stopnia, że ​​historia jego początków w czasach zimnej wojny stała się punktem zwrotnym. Film do Apple TV+ w marcu.

„Łączy się z nami na prymitywnym poziomie” – mówi Victor Lucas, ekspert ds. gier stojący za serialem telewizyjnym „Electric Playground”. „Bardzo wyraźnie wykracza poza gry wideo, takie jak warcaby czy szachy. To jedno z tych niesamowitych doświadczeń teatralnych, które każdy człowiek może natychmiast zrozumieć i być wiecznie pochłoniętym.”





01:23 – Źródło: CNN „Tetris” przechodzi z gry do filmu

Gra jest prosta: manipuluj i dopasowuj spadające klocki o różnych kształtach, tworząc solidne rzędy. Wraz ze wzrostem poziomu bloki spadają szybciej.

Inne dzisiejsze gry wideo oferują fabułę, setki postaci, kinową oprawę wizualną i jeszcze więcej Koncerty Travisa Scotta na żywoNiektórzy eksperci twierdzą, że prostota Tetrisa utrzymuje jego popularność od dziesięcioleci.

Chociaż Tetris pozostaje taki sam przez cały czas Przez dziesięciolecia sposób gry ewoluował. Do 2011 roku gracze wierzyli, że poziom 29 jest jedynym realnym poziomem, ponieważ na tym poziomie panuje najszybsze tempo gry.

Ekspert i konsultant ds. gier wideo Scott Steinberg powiedział CNN: „Jest niesamowicie dobrze zaprojektowana i urzekła pokolenia graczy. Stale stawia przed nami nowe wyzwania, którym nawet mistrzowie są trudni do pokonania”.

Siła przetrwania Tetrisa wynika z prostoty i trudności gry.

Kiedy bariera poziomu 29 została przełamana, gracze zaczęli osiągać coraz wyższe poziomy dzięki technikom obejmującym „hipertapping” i „rolling” w turniejach takich jak Mistrzostwa Świata w Klasycznym Tetrisie.

Gibson zajął trzecie miejsce na Mistrzostwach Świata 2023. Chociaż Gibson jest rekordzistą w grze na ludziach, sztuczna inteligencja grająca w Tetris w 2021 r. zajęła 236. miejsce, manipulując parametrami gry.

Niewiele gier wideo „kosztuje nawet tyle samo, aby stworzyć i wyglądać tak dobrze, jak wiele filmów wychodzących z Hollywood, ale wciąż jest coś do powiedzenia na temat gry, która jest prosta, elegancka, niewiarygodnie przystępna i może cieszyć się nią ludzie w każdym wieku. przeszłości” – powiedział CNN Scott Steinberg. „Czasami proste jest najlepsze, a najlepsze gry naprawdę wytrzymują próbę czasu”.