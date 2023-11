Netanjahu do Muira z ABC: „Żadnego zawieszenia broni” bez uwolnienia zakładników

Premier Izraela Benjamin Netanjahu ponownie odrzucił pomysł zawieszenia broni w Gazie, chyba że zakładnicy zostaną uwolnieni, i odniósł się do przyszłości Gazy po wojnie w ekskluzywnym wywiadzie dla prezentera „World News Tonight” ABC News, Davida Muira.

Prezydent Joe Biden i najwyżsi urzędnicy administracji naciskają na Izrael, aby wprowadził tymczasową „humanitarną” pauzę, aby większa pomoc mogła wpłynąć do Gazy i aby więcej cywilów mogło uniknąć walk na terytorium Palestyny.

Według Białego Domu Biden i Netanjahu dyskutowali na ten temat do poniedziałku, choć nie osiągnięto widocznego porozumienia. Rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby powiedział, że administracja uważa, że ​​strony są „na początku tej rozmowy”.

„To, co proponują, to przerwa humanitarna, a nie przerwa?” Muir naciskał na Netanjahu wkrótce po rozmowie z Bidenem.

„Nie będzie zawieszenia broni, żadnego ogólnego zawieszenia broni w Gazie bez uwolnienia naszych zakładników” – odpowiedział Netanjahu. „Jeśli chodzi o małe przerwy taktyczne, godzina tu, godzina tam. Mieliśmy je już wcześniej, myślę, że sprawdzimy warunki przybycia dostaw, zaopatrzenia humanitarnego lub opuszczenia naszych zakładników, poszczególnych zakładników. Ale ja nie sądzę, że nastąpi ogólne zawieszenie broni.”

Netanjahu kontynuował: „Myślę, że utrudni to wysiłki wojenne. Utrudni to nasze wysiłki mające na celu uwolnienie naszych zakładników, ponieważ jedyne, co działa, to presja militarna, jaką wywieramy na tych przestępców z Hamasu”.

Muir zapytał Netanjahu, czy nastąpi taka przerwa, jeśli Hamas zgodzi się na uwolnienie zakładników. Według izraelskich urzędników grupa bojowników zatrzymała 241 osób.

„W tym celu nastąpi zawieszenie broni” – odpowiedział Netanjahu.

Według kierowanego przez Hamas Ministerstwa Zdrowia w Gazie podczas trwającego miesiąc konfliktu w Gazie zginęło ponad 10 000 osób. W tej liczbie znajduje się 4104 dzieci. Według Kancelarii Premiera w Izraelu zginęło ponad 1400 osób, a 6900 zostało rannych.

Przyszła kontrola nad Gazą?

Broniąc prawa Izraela do samoobrony przed Hamasem, administracja Bidena stara się zminimalizować straty wśród ludności cywilnej i przewidzieć drogę dla Palestyńczyków po zakończeniu konfliktu.

Zauważając, że Biden powiedział wcześniej, że izraelska okupacja Gazy była „niewłaściwa”, Muir zapytał Netanjahu, kto powinien rządzić tym terytorium po zakończeniu walk.

Premier wskazał, że jego zdaniem Izrael będzie odgrywał rolę „na czas nieokreślony”. W zeszłym miesiącu izraelski minister obrony Yoav Gallant zasugerował, że ostatnim krokiem będzie odcięcie „odpowiedzialności Izraela za życie w Strefie Gazy” i ustanowienie „nowej rzeczywistości bezpieczeństwa dla obywateli Izraela”.

„Ci, którzy nie chcą kontynuować drogi Hamasu” – powiedział Netanjahu Muirowi. „Absolutnie nie – myślę, że Izrael będzie ponosić ogólną odpowiedzialność za bezpieczeństwo przez czas nieokreślony, ponieważ widzieliśmy, co się dzieje, gdy tak się nie dzieje. Kiedy nie mamy tej odpowiedzialności za bezpieczeństwo, mamy do czynienia z eksplozją terroryzmu Hamasu, której nigdy nie widzieliśmy sobie wyobrażałem.”

Zapytany, czy administracja Bidena akceptuje lub popiera stanowisko Netanjahu, Kirby powiedział, że dyskusje na temat przyszłości Gazy trwają i nic nie zostało jeszcze postanowione.

„Popieramy fakt, że Gaza nie może już być kontrolowana przez Hamas” – powiedział Kirby. „Nie mogę wrócić do 6 października.

„Prowadzimy rozmowy z naszymi izraelskimi odpowiednikami na temat tego, jak powinien wyglądać reżim w Gazie po zakończeniu konfliktu, i nie sądzę, że ustalono jakiekolwiek rozwiązania” – kontynuował Kirby. „Kto, co i jak długo będzie robił. Dlatego aktywnie dyskutujemy z innymi partnerami w regionie, nie tylko z Izraelem, ponieważ niezależnie od tego, jak to wygląda, nie może być tak, jak było. Tak jak powiedziałem 6 października. „