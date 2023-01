NFC Championship Game: bilety Philadelphia Eagles wyprzedają się w ciągu kilku minut na mecz z 49ers w Linc

FILADELFIA (WPVI) — Mam nadzieję, że nie czekasz jeszcze w kolejce po bilety na mecz o mistrzostwo NFC.

Ponieważ wszystkie zniknęły.

Bilety na niedzielny popołudniowy mecz pomiędzy Philadelphia Eagles i San Francisco 49ers w Lincoln Financial Field wyprzedały się w kilka minut, jak nam powiedziano.

Jeśli byłeś jedną z tysięcy osób, które we wtorek weszły na pokład Ticketmaster o 10 rano — być może widziałeś ekran kolejki — w kropce.

Wielu zgłosiło, że czeka w kolejce ponad 2000 osób!

Obowiązywał limit czterech biletów na dom, a wszystkie bilety były dostępne na zasadzie kto pierwszy, ten lepszy.

Spotkaliśmy się z Dontem Jarrettem, który przyleciał z południowej Kalifornii do Filadelfii, by kibicować ptakom.

Będąc zagorzałym fanem Eagles, poszedł na sobotni mecz play-off dywizji NFC, aby zobaczyć, jak Eagles pokonują New York Giants.

Zapłacił 1400 $ za bilet i usiadł 50 jardów dalej na dobrych miejscach.

We wtorek również zalogował się o 10 rano, a prawie godzinę później nadal czekał z ekranem pokazującym, że jest w połowie kolejki.

Mówi, że bilety z odsprzedaży są już droższe niż te, które zapłacił za sobotni mecz.

Pozycja w mistrzostwach NFC została ustalona po tym, jak Eagles pokonali Giants i 49ers nad Dallas Cowboys w niedzielę wieczorem.

Początek meczu NFC Championship Game at the Link zaplanowano na niedzielę na godzinę 15:00.

Eagles mają nadzieję, że własne boisko pomoże im w starciu z 49ers w meczu o tytuł NFC

Nick Siriani kołysał siecią Meek Mill „Dream Chasers” podczas hałaśliwej uroczystości w szatni. Jalen Hurts miał na sobie srebrny łańcuszek z napisem „Breed of One”.

Orły mają talent do wieszania swoich mott na błyszczących klejnotach. Jest jeszcze jeden drobiazg, za którym gonią: pierścionek z Super Bowl.

The Eagles mogą mieć bilety na mecz o mistrzostwo NFC w sprzedaży w przerwie meczu z Giants. Gra była zacięta podczas pierwszego przejazdu, kiedy Hurts rozwiał obawy związane z jego posiniaczonym prawym ramieniem i poprowadził jazdę po przyziemieniu. Link szalał. Giganci się kręcili. The Hurts i Eagles wyglądali jak kandydaci do Super Bowl, którymi byli, gdy ścigali się na starcie 13-1. Finał był formalnością.

49ers to kolejna blokada Super Bowl.

San Francisco zebrało się za QB Brockiem Birdie i wygrało 12 meczów z rzędu, nie grając jak drużyna zastraszona przez wrogi tłum z Filadelfii. Lub taki, który nie czuje się pewnie, spowalniając mecz biegowy, który kończy się 268 jardami przeciwko Hurts and Giants.

Tytułowa gra NFC, konferencja nr. Pasuje do miejsc 1 i 2. 49ers grają w swoim trzecim meczu o tytuł NFC w ciągu ostatnich czterech sezonów. Orły grają w swoim pierwszym turnieju od 2018 roku.

„Naszym celem jest, hej, wspinamy się na tę górę” – powiedział Siriani. „Jesteśmy prawie na szczycie. Nie patrz jeszcze w górę”.

Orły widzą szczyt — i to w Glendale w Arizonie.

Hurts udowodnił, że nie będzie ograniczany przez ból, który wciąż utrzymuje się w jego prawym ramieniu, kiedy wykonał kolejny imponujący wszechstronny wysiłek pod koniec sezonu. W drugiej grze wykonał głębokie podanie i wykonał swoje pierwsze siedem prób podania. Eagles wzywali do biegania swoich szybkich QB, zwłaszcza gdy ramię było wywiercone na twardym worku, ale nigdy nie wydawał się wstrząsany mocnymi zagrywkami. Eagles osiągnęli 15-1 w Hurts na początku tego sezonu.

Ale według FanDuel Sportsbook byli faworytami w większości meczów w tym sezonie i mają 2 1/2 punktu faworytów u siebie przeciwko 49ers.

Jest coś do powiedzenia na temat najtrudniejszego wyzwania, przed jakim stoją Orły od tygodni.

Nie ma wątpliwości, że Eagles posuną się tak daleko, że zdobędą swój Pro Bowl QB. Hurts wykonał zaledwie 12 z 23 podań na 190 jardów, kiedy Eagles przegrali z San Francisco w swoim ostatnim spotkaniu 19 września 2021 roku. To była dopiero druga gra Sirianiego. Hurts wciąż dostosowywał się do swojej roli startera. Jimmy Garoppolo zaczynał w QB w San Francisco. Chociaż Nick Bosa dwukrotnie zwolnił Hurts, trudno wyciągnąć wiele z tego pojedynku.

Ważne jest to, co będzie dalej.

„Pracujesz tak ciężko na te okazje. Nie są nawet dziesięciocentowe” – powiedział Hurts.

Co działa

Wszystko. Ale rzućmy piłkę do biegaczy. Linia ofensywna Filadelfii otworzyła duże dziury dla Mylesa Sandersa i Kennetha Cainwella, gdy Eagles zakończyli grę z 268 jardami po ziemi. Cainwell zakończył z wynikiem 112 jardów na 12 prowadzących, w tym późne przyłożenie na 35 jardach. Sanders miał 17 sprintów na 90 jardów.

Co nie

Hurts powinien być szybszy przeciwko 49ers. Bosa prowadził w NFL z 18 1/2 worków, bezpieczeństwo Tashaun Gipson miał pięć przechwytów, a bezpieczeństwo Talanoa Hufanga miał cztery. W wygranym meczu z Bears Hurts po raz pierwszy w tym sezonie dwa razy przechwycił piłkę. On naprawdę nie miał do czynienia z obroną silniejszą i głodniejszą niż 49ers przez cały sezon. Linia ofensywna była silna przeciwko Giants. Nie mogą dać Bosie miejsca do działania.

płot

Giganci QB Daniel Jones przedarli się przez Wikingów, wygrywając dziką kartę tydzień temu i nie mogli nic zrobić przeciwko Orłom. James Bradberry miał przechwyt, a Hassan Reddick miał 1 1/2 worka w kolejnych zagraniach.

„Jesteśmy najlepsi na świecie” – powiedział Darius Slay, obrońca Eagles. „To sprawa całego zespołu. Mamy nastawienie, aby wyjść i dominować”.

Zapasy w dół

Nie powinno dziwić, że wszystko sprzysięgło się przeciwko Gigantom.

Urazy

C Jason Kelce powiedział, że doznał kontuzji mięśnia czworogłowego w meczu z Giants.

Klucz nr

7 – The Eagles rozgrywają siódmy mecz o mistrzostwo NFC, odkąd Jeffrey Lurie kupił drużynę w 1994 roku. Cała siódemka przybyła od 2001 roku i zajmuje drugie miejsce w NFL za Nową Anglią (13).

Następne kroki

49ers to jedyna drużyna NFC, która nie rozegrała meczu posezonowego w Filadelfii. San Francisco pokonało Eagles 14:0 w meczu z dziką kartą w 1996 roku. Ty Detmer miał 14 z 21 podań na 148 jardów, a zastępujący go Mark Rybien trafił 5 z 12 na 77 jardów z przechwytem. Filadelfia po raz pierwszy została wykluczona z gry posezonowej.

—-

Associated Press przyczyniła się do tego raportu.