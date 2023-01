Ośmiokrotny zdobywca Złotej Rękawicy 3B Scott Rollen zostaje wprowadzony do Baseball Hall of Fame

Scott Rolen został wybrany do Baseball Hall of Fame, unikając wykluczenia z głosowania BBWAA po raz drugi w ciągu trzech lat.

Żaden z pozostałych 27 graczy wymienionych w ankiecie Halla z 2023 r. nie przekroczył progu 75% w wyborach, chociaż było kilka pomyłek. Wyniki ankiety, która była transmitowana na MLB.com, zostały opublikowane we wtorek.

Rolan, wieloletni trzeciobazowy, został nazwany na 76,3% głosów oddanych w szóstym roku. Jedynym nieobecnym jest były pierwszobazowy Rockies Todd Helton, który otrzymał 72,2% głosów w swojej piątej próbie wyborów.

gracz głosów proc. Scotta Rolana 297 76,3 Todda Heltona 281 72,2 Billy’ego Wagnera 265 68.1 Andrzeja Jonesa 226 58.1 Gary’ego Sheffielda 214 55,0 Carlosa Beltrana 181 46,5 Jeffa Kenta 181 46,5 Alexa Rodrigueza 139 35,7 Manny’ego Ramireza 129 33.2 Omara Vizquela 76 19,5 Andy’ego Petty’ego 66 17.0 Bobby’ego Abreu 60 15.4 Jimmy’ego Rollinsa 50 12.9 Marka Buehrla 42 10.8 Franciszek Rodriguez 42 10.8

Gracze mogą pojawiać się na kartach do głosowania przez 10 sezonów po pięcioletnim okresie oczekiwania po przejściu na emeryturę, jeśli zostaną wymienieni w co najmniej 5% głosów podczas cyklu głosowania.

„Nie myślisz o tym” – powiedział Rollen w MLB Network. „Myślisz o tym, żeby dać z siebie wszystko, grać dla swojego zespołu i grać tak dobrze, jak tylko potrafisz, to taka długa droga. Nigdy nie myślałem, że Hall of Fame będzie odpowiedzią”.

Rolan był siedmiokrotnym All-Star podczas swojej 17-letniej kariery, grając dla Phillies, Cardinals, Blue Jays i Reds. Jego osiem Złotych Rękawic to czwarte miejsce wśród trzeciobazowych. Był członkiem 1997 NL Rookie of the Year Cardinals, kiedy klub wygrał World Series 2006.

Rolen, który według Baseball-Reference.com zajmuje piąte miejsce w WAR wśród trzeciobazowych w karierze, otrzymał zaledwie 10,2% głosów w swoim pierwszym roku kwalifikowalności w 2018 r., ale szybko zyskiwał przychylność w każdym cyklu głosowania.

Ta sama rosnąca trajektoria dotyczy Helton, który rozpoczął 2019 rok z 16,5%. Helton, zdobywca 0,316 w karierze w 17 sezonach, wszystkie spędzone w Colorado Rockies, był czterokrotnym zdobywcą Silver Slugger i trzykrotnym Gold Glover. Jego praca na pierwszym piętrze.

Billy Wagner (68,1%), Andrew Jones (58,1%) i Gary Sheffield (55%) to pozostali gracze wymienieni w co najmniej połowie głosów.

Jeden z najbardziej dominujących środków doraźnych swojej epoki, Wagner nadal otrzymuje wsparcie. W zeszłym roku otrzymał 51% głosów. Przyszły rok będzie jego dziewiątym sezonem kwalifikacyjnym.

Krótkie wybory Rollena oznaczają, że BBWAA odmówiła wyboru nowych członków jeszcze dziewięć razy w swojej historii głosowania. Scenarzyści nie wybrali nikogo w 2021 roku. W zeszłym roku scenarzyści wybrali tylko wielkiego zawodnika Red Sox, Davida Ortiza.

Trzyletni okres, w którym BBWAA wybrało dwóch graczy, jest najkrótszym okresem w historii. Odkąd coroczne głosowanie stało się stałe w 1966 roku, pisarze zawsze wybierali co najmniej dwóch graczy w dowolnym trzyletnim okresie. W ciągu trzech lat kończących się w 1968 roku iw każdym sezonie od 1996 do 1998 wybrali tylko dwóch graczy.

Jak na ironię, brak wyborców następuje po latach, w których głosują pisarze. W okresie trzech lat kończącym się w 2019 roku BBWAA wybrało 11 nowych członków Hall, aw okresie pięciu lat od 2015 do 2019 pisarze wybrali 17 nowych Hall of Famers.

Inaczej niż w 2021 r., kiedy scenarzyści lub komisja ds. ery nie wybrali nowego Hall of Famers – po raz pierwszy od 1960 r. – co najmniej dwóch nowych członków przemówi podczas ceremonii wprowadzenia 23 lipca w Cooperstown. Mówiący Fred McGriff dołączy do Rolana w holu po tym, jak został wybrany przez wszechczasową komisję na Zimowych Spotkaniach w San Diego w grudniu.

Postęp był powolny w przypadku niektórych bardziej kontrowersyjnych kandydatów, których wyniki spełniają tradycyjne standardy Hall of Fame, ale których przypadki zostały osłabione przez powiązania z PED.

Alex Rodriguez, który miał rekord w karierze 3115 trafień, 696 homerów i 2086 RBI, otrzymał 35,7% głosów, w porównaniu z 34,3% w drugim roku kwalifikowalności. Rodriguez przegapił sezon 2014 w zawieszeniu za naruszenie zasad PED MLB.

Podobnie Manny Ramirez, który trafił 555 homerów, osiągając średnią w karierze 0,312 mrugnięć, ale został dwukrotnie zawieszony za naruszenia przepisów PED, zrobił niewielką poprawę w swoim siódmym sezonie w sondażach. Po spadku do 28,9% w zeszłym roku, Ramirez poprawił się tym razem do 33,2%.

Zamiast tego przerażająco leniwy Sheffield nabrał rozpędu w swoim dziewiątym roku kwalifikacji. W zeszłym roku miał 40,6%. Sheffield, który osiągnął 509 homerów, ale został wymieniony w Raporcie Mitchella z 2007 roku, nigdy nie został ukarany za używanie PED. Następny sezon będzie jego dziesiątą i ostatnią szansą na wygranie wyborów dzięki głosowaniu scenarzystów.

Spośród 14 kandydatów pierwszego wyboru w ankiecie tylko dwóch uzyskało 5% poparcia potrzebne do wzięcia udziału w następnej turze.

Jednym z tych debiutantów był Carlos Beltran, który zdobył 46,5% głosów. Sprawa Beltran’s Hall jest solidna, biorąc pod uwagę zalety kariery, która przyniosła 435 homerów, 312 przechwytów, 2725 trafień i jeden z najbardziej olśniewających rekordów baseballu po sezonie.

Beltran był kluczową postacią w kontrowersyjnym skandalu związanym z kradzieżą tożsamości, który nadszarpnął tytuł World Series 2017 Houston Astros, w którym grał Beltran. Jego związek z kontrowersjami doprowadził później do jego rezygnacji z funkcji menadżera New York Mets przed pierwszym sezonem w tej roli.

Chociaż nie jest pewne, jaką rolę odegrał skandal w pierwszym głosowaniu chybionym przez Beltrana, jego status poparcia dobrze wróży na przyszłość i być może kandydatom na inne kluczowe postacie w tym składzie Astros.

Drugim pierwszobazowym, który pozostał na karcie do głosowania, był zastępca Francisco Rodriguez, którego 437 obron wystarczyło, by zdobyć 10,8% głosów.

Podczas gdy wyborcy byli skąpi w ostatnich latach, w przyszłym roku może być jeszcze bardziej aktywny tydzień, w którym wielu zainteresowanych kandydatów zakwalifikuje się. Trzeciobazowy Adrian Beltre, łapacz Joe Mauer i drugi bazowy Chase Woodley prowadzą listę pierwszobazowych.