NFL nakłada na Davida Teppera karę w wysokości 300 tys. dolarów po tym, jak właściciel Panthers obrzucił kibiców drinkiem w Jacksonville

We wtorek liga NFL ukarała właściciela drużyny Carolina Panthers Davida Teppera grzywną w wysokości 300 000 dolarów w odwecie za rzucenie przez Teppera drinka w fanów podczas niedzielnej porażki Panthers z Jaguars 26:0 w Jacksonville.

Po tym, jak Panthers przez dwa dni nie komentowali incydentu, we wtorek wieczorem zespół wydał trzyzdaniowe oświadczenie Teppera, które nie zawierało żadnych przeprosin.

„Jestem głęboko związany z tym zespołem i żałuję mojego niedzielnego zachowania” – powiedział Tepper w oświadczeniu. „Powinienem był pozwolić ochronie stadionu NFL zająć się wszelkimi sprawami. Szanuję kodeks postępowania NFL i akceptuję dyscyplinę ligi za moje zachowanie.

Kara nie pozbawi Teppera dużej części majątku, ponieważ stanowi on mniej niż jeden procent jego majątku netto wynoszącego 20,6 miliarda dolarów.

W przeszłości kibice otrzymywali dożywotni zakaz rzucania napojami w graczy. Niektórzy obserwatorzy uważali, że liga może zawiesić Teppera na co najmniej jeden mecz za to, co NFL określiło jako „niedopuszczalne zachowanie”. Ale tak nie było.

„Od wszystkich pracowników NFL oczekuje się, że będą zawsze zachowywać się w sposób, który szanuje naszych fanów i będzie pozytywnie wpływał na ich drużynę i NFL” – stwierdziła liga w oświadczeniu.

Tepper opublikował w niedzielę film, na którym fan Jaguarów rzuca zawartość trofeum z apartamentu właściciela gościa na trybuny stadionu Everbank. Film pokazuje Teppera stojącego z dyrektorem generalnym Scottem Fitterem w trakcie zdarzenia, gdy początkujący rozgrywający Bryce Young przechwycił piłkę, pozwalając Jaguarom przepracować ostatnie trzy minuty przed czasem.

Dla Panthers była to pierwsza porażka od 2002 roku. Skończyli z zaledwie 124 jardami netto i siedmioma pierwszymi próbami, co stanowi najgorszy wynik w historii klubu w jednym meczu.

To był trudny rok dla Teppera, który w listopadzie zwolnił głównego trenera Franka Reicha po 11 meczach, co stanowi drugą najkrótszą kadencję w historii NFL dla głównego trenera, który trenował co najmniej jeden mecz w sezonie zasadniczym.

Po kolejnej porażce w niedzielę z Tampa Bay Panthers (2-14) zakończyli rozgrywki z najgorszym rekordem NFL od 2021 roku, w którym liga liczyła 17 meczów. Przez większość lat Pantery mają co najmniej numer 1 w drafcie. Wybór był dobrą wiadomością, ale sprzedali go Chicago Bears w ramach pakietu umożliwiającego przejście do Younga z pierwszym ogólnym wyborem w roku.

Wymagana lektura

(Zdjęcie: Bob Donan/USA Today)