NFL-NFLPA zgadza się na zmiany w protokołach wstrząsu mózgu

CNN

—



National Football League i NFL Players Association zgodziły się Zaktualizuj protokół kontuzji ligi w sobotę.

Decyzja jest następstwem przeglądu reakcji kontuzji rozgrywającego Miami Dolphins, Tua Tagovailoa, 25 września. Tagovailoa doznał kontuzji głowy, a później został oczyszczony z prawa do ponownego wejścia do gry. 24-letnia Dagovailova została później hospitalizowana z powodu wstrząsu mózgu.

W sobotę liga i związek wspólnie ogłosiły wyniki przeglądu.

Zgodnie z nowymi protokołami zawodnicy nie mogą rywalizować, jeśli doświadczają ataksji, która opisuje brak koordynacji spowodowany słabą kontrolą mięśni.

We wspólnym oświadczeniu opisano wyniki i ustalenia ich przeglądu urazu Tagovailoa w następujący sposób:

„Nawet jeśli dochodzenie ustali, że personel medyczny zespołu i niezrzeszeni lekarze postępowali zgodnie z pisemnym protokołem, NFL i NFLPA przyznają, że wynik tej sprawy mógł nie być taki, jak w momencie sporządzania protokołu”.

„W związku z tym, podobnie jak w poprzednich przypadkach, protokół zostanie zmodyfikowany w celu zwiększenia bezpieczeństwa graczy w oparciu o porady odpowiednich ekspertów medycznych stron. W szczególności termin „ataksja” został dodany do objawów „nie-go”. „Ataksja” jest definiowana jako nieprawidłowości w równowadze/stabilności, koordynacji ruchowej lub zaburzenia mowy spowodowane problemem neurologicznym.

Innymi słowy, jeśli gracz zostanie zdiagnozowany z „ataksją” przez jakikolwiek klub lub neutralny lekarz zaangażowany w stosowanie protokołu wstrząsu mózgu, nie będzie mógł wrócić do gry i otrzyma niezbędną dalszą opiekę. etyczny.”

W meczu 25 września z Buffalo Bills 24-letni rozgrywający upadł i uderzył głową o podłogę. Kiedy wstał, potrząsnął głową, pojawiając się niewygodnie na nogach Potknął się sam.

Został zabrany do szatni na test wstrząsu mózgu, a Delfiny ogłosiły, że ma wątpliwości co do powrotu z urazem głowy. Wrócił jednak do gry po przerwie i zakończył grę.

Jego powrót jest godny uwagi, ponieważ obecne protokoły NFL stwierdzają, że nie może wrócić do gry, jeśli wykazuje „niestabilność motoryczną brutto”, która może być neurologiczna.

Po meczu Tagovailoa powiedziała dziennikarzom, że kuśtyka z powodu kontuzji pleców – a nie głowy – i że została oceniona pod kątem wstrząśnienia mózgu, ale została oczyszczona z zarzutów. Główny trener Mike McDaniel powiedział dziennikarzom, że plecy Tagovailoi „upadły” w poprzednim meczu, powodując jej zamknięcie.

Pomimo zapewnień, że to kontuzja pleców, Związek Zawodników NFL rozpoczął przegląd jego sposobu postępowania z kontuzją.

Cztery dni później, 29 września, w meczu o największej oglądalności, Tagovailoa został sprowadzony na ziemię przez defensywnego zawodnika Cincinnati Bengals, Josha Dubow. Dłonie i palce rozgrywającego natychmiast przeszły w przerażający stan znany jako „odpowiedź szermiercza”, co jest oznaką uszkodzenia mózgu, i przez kilka minut leżał nieruchomo na boisku.

W końcu został umieszczony na tablicy i noszach i przewieziony do szpitala, gdzie zdiagnozowano wstrząs mózgu.

Zagadkowa kontuzja i pytania o to, dlaczego pozwolono mu grać, wywołały krytykę i analizę zarówno w lidze, jak i poza nią. Trener Baltimore Ravens, John Harbaugh, nazwał te wydarzenia „zaskakującymi”, podczas gdy prezes związku piłkarzy J.C. Tretter powiedział, że był „oburzony” tym, co się stało.

NFL i związek piłkarzy wydały oświadczenie, w którym wyraziły zgodę na aktualizację protokołu wstrząsu mózgu. Dodatkowo, w ramach śledztwa, źródło potwierdziło CNN, że niezrzeszony konsultant ds. neurotraumy zaangażowany w usuwanie rozgrywającego podczas gry w Bills został zwolniony przez związek graczy, co zostało po raz pierwszy zgłoszone przez ESPN. Lekarz zespołu Dolphins jest przesłuchiwany w ramach śledztwa, podało źródło.