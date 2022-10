Nowy Jork spotkał Jacoba deGroma, który żyje w grze Force 3

NOWY JORK — Mets as Jakub deGrom Nie mogłem się powstrzymać od myślenia o swojej przyszłości w sobotni wieczór. Z darmową agencją i San Diego Padres biorącym udział w pierwszym meczu serii dzikich kart National League, deGrom powiedział, że rozpoczął swój start w drugim meczu, wiedząc, że jeśli nie zagra dobrze, może być ostatnim w City. Pole jako spotkanie.

„To przeszło mi przez głowę, ale była nadzieja, że ​​możemy wygrać mecz baseballowy i grać dalej” – powiedział deGrom.

Przeszedł sześć rund i pozwolił na pięć trafień i dwa przejazdy z ośmioma strajkami w wygranej 7-3 Mets. Zwycięstwo zapewniło DeGromowi co najmniej jeszcze jeden dzień na założenie munduru Mets, gdy Padres i Mets zagrają w trzecią grę w niedzielę wieczorem.

2 jest powiązany

DeGrom nadał ton wcześnie, rzucając w grze 12 wyciągów z prędkością ponad 99 mil na godzinę i siedem z prędkością ponad 100 mil na godzinę. Wycofał Sługera na szczycie składu Padres Jan Soto I Manny Machado Oscyluje. Przez cały wieczór deGrom polegał przede wszystkim na swojej szybkiej piłce – która przekroczyła 100 mil na godzinę na 19 ze swoich 99 wyciągów – i sliderze, dwukrotnie rzucając podkręconą piłką i sześć razy zmieniając. Sześćdziesiąt jego wyciągów to strajki.

Padres zdobyli dwa przejazdy poza DeGrom, pierwszy na własnym boisku Trent GrishamJego drugi od tylu nocy.

„Muszę unieść kapelusz Trentowi, temu homerowi, czułem, że to był dobry skok, a on go uderzył” – powiedział deGrom.

Druga seria nastąpiła po tym, jak DeGrom wyeliminował Grishama, prowadząc w piątym inningu, jako zapolowy Padres. Profesor Jurickson Pojedyncze trafienie RBI w prawe pole. DeGrom rzucił pięć kolejnych sliderów w sześciotonowej grze Profara.

„Właśnie tam chciałbym pojechać na fastball” – powiedział Proffer w at-bat deGrom. „Czułem, że było dobrze; rzuciłem mu kilka z rzędu, a on zachował sprawiedliwość”.

DeGrom powiedział, że uderzył w rowek na kopcu w swojej ostatniej rundzie.

„Suwak był fajny i szybki, naprawdę [Padres first baseman Brandon] Drury, Rzuciłem jednego tam, gdzie chciałem” – powiedział DeGrom. „Na początku były trochę odsunięte, nie tak wysokie, jak chciałem. Czułem, że dokonałem tam korekty, a szósta zmiana była świetna”.

Po odejściu deGroma menedżer Mets, Buck Showalter, dokonał niezwykłego wyboru Edwin Diaz W siódmej rundzie. Odkąd Grisham strzelił dwóch bramek przeciwko Mets w pierwszych dwóch meczach serii, Showalter chciał rzucić wyzwanie bramkarzowi Padres z najtrudniejszym zawodnikiem drużyny, zanim Showalter pokonał w składzie San Diego w meczu 3:2.

Z Diazem Grisham uderzył przed łapaczem Padres A może Austin? Oddzielny do średniego. Diaz następnie wystartował z Profferem i Soto, aby zakończyć siódmą rundę.

Diaz wrócił na ósmą rundę. Kiedy Machado był uziemiony, chodził Josh Bell i uderzył Jake Cronenworth. Showalter następnie zastąpił Diaza z ulgą Adam PiccoloYar uderzył Drury’ego, aby zakończyć zmianę.

Showalter powiedział, że nie ma zamiaru, aby Diaz przechodził trzy rundy, aby zakończyć grę.

„Gdy byli na linii mrugnięcia, mieliśmy problemy z Grishamem. Nie planuję przejść z nim trzeciej rundy” – powiedział Showalter o Diaz. „Były rzeczy, które mogłyby to zmienić; gdyby miał dwa ośmiotonowe rundy, pomyślałbym o tym”.

Diaz poprosił o pozostanie w grze, aby ukończyć Drury, ale Showalter powiedział, że powinien być dostępny w meczu 3 w niedzielę.

„Czuję się dobrze. Myślałem, że mogę wydostać Drury’ego, ale powiedział, że potrzebuje mnie jutro i to wystarczy na dzisiaj” powiedział Diaz. „Więc powiedziałem, że wygramy jutrzejszy mecz”.