Niedzielny mecz Bills-Browns został przeniesiony do Detroit, a fani będą mogli zwrócić bilety zakupione za pośrednictwem Bills lub Ticketmaster.

Agregacja: „Decyzja o przeniesieniu gry do Detroit jest podyktowana względami bezpieczeństwa. To, o czym rozmawialiśmy tutaj przez ostatnie 48 do 72 godzin, to bezpieczeństwo. Chcę podziękować zarządowi hrabstwa Bolancarz, gubernatorowi Hochulowi, wszystkim naszym wybranym urzędnikom, oczywiście komisarzowi (NFL) (Rodgerowi) Goodellowi i całemu personelowi ligi oraz organizacji Lions za ich poświęcenie i komunikację oraz pomoc w posuwaniu gry do przodu. Jak powiedziałem wcześniej, naszym jedynym zmartwieniem jest bezpieczeństwo naszych graczy, fanów, społeczności i upewnienie się, że nie przekierowujemy żadnych zasobów, których społeczność potrzebuje w ten weekend”.