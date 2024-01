Nikki Haley twierdzi, że nie weźmie udziału w następnej debacie, jeśli Trump nie weźmie w niej udziału

DES MOINES, Iowa (AP) – We wtorek ABC News odwołało kolejną republikańską debatę prezydencką. Nikki Haley Powiedział, że nie weźmie udziału, jeśli nie będzie obecny były prezydent Donalda Trumpa Bierze w nim udział, opuszcza rząd. Rona DeSantisa New Hampshire jest jedynym kandydatem zaangażowanym w czwartkowe wydarzenie.

Haley powiedziała w oświadczeniu wydanym podczas kampanii w New Hampshire. „Niestety Donald Trump oszukał ich wszystkich. Nie ma gdzie się ukryć. Następna debata, jaką prowadzę, odbędzie się z Donaldem Trumpem lub Joe Bidenem. Nie mogę się doczekać.

Jego oświadczenie zostało opublikowane dzień później Wszystkie ważne kluby w Iowa, Trump wygrał z większą przewagą niż zarówno Haley, jak i DeSantis. Ponieważ obie strony rywalizowały o drugie miejsce w Iowa, Haley próbowała w swoim wystąpieniu wyborczym bardziej skupiać się na Trumpie niż na DeSantisie, wielokrotnie powtarzając zmianę w stosunku do jej kandydatury w wyniku „zamieszania”, które nastąpiło po liderze GOP.

Posunięcie to było prawdopodobnie wynikiem ostatniej debaty, w której udział wzięli tylko Haley i DeSantis, podczas której Haley nie wypadła tak dobrze, jak oczekiwano, a DeSantis ostatecznie pokonała ją i zajęła drugie miejsce w Iowa.

Hawley przekonywał uczestników klubów, że Republikanie mają największe szanse na pokonanie Bidena w listopadzie, wskazując na dane z sondaży, które pokazują, że ma on ogromną przewagę na polu Partii Republikańskiej w teoretycznym wyścigu przed wyborami powszechnymi.

„Naszym zamiarem było zorganizowanie debaty w klubach ze stanu Iowa, ale zawsze wiedzieliśmy, że nadal będzie ona dotyczyć kandydatów i wyniku wyścigu” – powiedział w oświadczeniu rzecznik ABC Van Scott.

Decyzja Haley poddaje w wątpliwość kolejną debatę w New Hampshire zaplanowaną na niedzielę w CNN.

W X DeSantis powiedział, że Haley „boi się debaty, ponieważ nie chce odpowiadać na trudne pytania”. Oskarżył ją o „kandydatowanie na stanowisko wicekanclerza Trumpa” i powiedział, że „nie może się doczekać debaty w tym tygodniu na temat dwóch pustych peronów w Granite State”.

Rzecznik Trumpa, Steven Cheung, nazwał Haley „zdesperowaną globalistką, która chce wysokich podatków, otwartych granic i zdominowania Chin przez Stany Zjednoczone” i dodał: „Dlatego jedynymi ludźmi, którzy na nią głosują, są Demokraci próbujący ingerować w prawybory Republikanów. ”

Haley zmierzyła się łeb w łeb z DeSantisem Najnowsza debata GOP W zeszłym tygodniu w Iowa podczas dwugodzinnej walki były gubernator Karoliny Południowej miał poczucie, że przynajmniej część jego zwolenników utraciła część przesadnego podejścia, jakie stosował dotychczas w swojej kampanii. Kilkanaście razy wspomniał o stronie internetowej swojej kampanii Jest ku temu wiele powodów Powiedział, że pojawiał się wielokrotnie i przyłapał Haley w bitwie na „wyzywanie”.

Ponieważ kampania Partii Republikańskiej przenosi się teraz do New Hampshire przed prawyborami w tym stanie w przyszłym tygodniu, Hawley wyraziła nadzieję, że jej zaangażowanie na rzecz stanu i sondaże pokazujące jej poparcie w tym stanie nadadzą jej kampanii dynamikę potrzebną do osłabienia siły Trumpa. Po kolacji klubowej Haley wsiadła na nocny samolot do New Hampshire, gdzie zaplanowała wydarzenie z gubernatorem Chrisem Sununu.

Jednak DeSantis zerwał z tradycją i zamiast tego poleciał bezpośrednio do rodzinnego stanu Haley, Karoliny Południowej. Powiedział w zeszłym tygodniu Przed wyjazdem do New Hampshire planowano pojawić się tam na krótko, aby wysłać Haley wiadomość, że w przyszłym miesiącu będzie z nim rywalizować w szkole podstawowej w swoim rodzinnym stanie.

W ostatnim tygodniu kampanii w Iowa reporterzy zapytali Haley, kiedy wystartuje. Czwartkowa dyskusjaProwadzony przez ABC i WMUR-TV w Saint Anselm College.

Po zwycięstwie w klubie Trump poleciał do Nowego Jorku, gdzie miał stawić się przed sądem Jego liczne wyzwania prawne, a następnie we wtorek udali się do New Hampshire na wiec. Jak dotąd unikał wszelkich większych debat.

Po wizycie w sądzie Trump poleci do New Hampshire na wiec we wtorek wieczorem.

Przewodniczący Partii Republikańskiej w New Hampshire, Chris Ager, powiedział we wtorek AP, że zarówno Haley, jak i Trump zostali zaproszeni na scenę DeSantis podczas debaty.

„Chcemy się ze wszystkimi spotkać” – napisano w SMS-ie. „Mieszkańcy NH oczekują lokalnej debaty. Kandydaci, którzy unikają takiej debaty, robią to na własne ryzyko.

___

Holly Rama przyczyniła się do powstania tego raportu z Concord w stanie New Hampshire.

___

Można dojechać do Meg Kinnard http://twitter.com/MegKinnardAP