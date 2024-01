Super recenzja Nvidia RTX 4070: pompa o doskonałej wydajności za 599 USD

Kiedy w zeszłym roku recenzowałem RTX 4070, powstrzymywało go kilka rzeczy. Chociaż oryginalna karta była dostarczana z 12 GB pamięci VRAM, jej wydajność w rozdzielczości 4K nie dorównywała RTX 3080 i ogólnie nie wydawało się, że jest to ogromny skok pokoleniowy. RTX 4070 Super rozwiązuje większość tych problemów za tę samą cenę 599 USD.

Podczas gdy Nvidia pozostała przy RTX 4070 Super z tą samą 192-bitową szyną pamięci i 12 GB pamięci G6X, duży wzrost w rdzeniach CUDA zbliża jej wydajność do RTX 4070 Ti. RTX 4070 Super sprawia wrażenie skoku pokoleniowego, zapewniając lepszą wydajność w rozdzielczości 1440p i 4K niż kiedykolwiek wcześniej.

Średnio 17 procent przy 1440p i 15 procent przy 4K w przypadku RTX 4070 Super – nie spodziewam się, że będzie to dobry wynik dla nowych monitorów OLED 1440p, które zaczną trafiać na rynek w tym roku.

Nvidia RTX 4070 Super Dobro Doskonała wydajność w rozdzielczości 1440p

TLS 3

Ta sama cena 599 dolarów Nietoperz 12 GB pamięci VRAM

Zasilacz Jak oceniamy i recenzujemy produkty

Sprzęt komputerowy

Patrząc na karty Founders Edition z zewnątrz, niewiele zmieniło się od RTX 4070 do RTX 4070 Super. Największą zmianą jest to, że Nvidia wybrała ciemniejszą kompozycję dla całej karty, jednak są one identyczne pod względem ogólnego rozmiaru kart dwuslotowych. Tak, jest też nowa super label. Własny model RTX 4070 Super firmy Nvidia ma te same elementy konstrukcyjne, co nadchodzący RTX 4080 Super.

W RTX 4070 Super Nvidia wykorzystuje obudowę z odlewanego ciśnieniowo aluminium, podwójne wentylatory osiowe i ośmiowarstwową płytkę PCB. Jak zawsze, karty innych firm mają różnorodne konstrukcje systemów chłodzenia.

Ciemny stop na RTX 4070 Super.

Dostępne są trzy porty DisplayPort 1.4 (do 240 Hz przy 4K z DSC) i jeden port HDMI 2.1 (do 60 Hz przy 8K z DSC). Nvidia nie przeszła jeszcze na DisplayPort 2.1, ale myślę, że w przypadku takiej karty, która obsługuje rozdzielczość 1440p, stanowi to mniejszy problem niż wyższa liczba klatek na sekundę wymagana do gier 4K.

Nvidia w dalszym ciągu korzysta z pojedynczego 12-pinowego złącza PCIe 5 w RTX 4070 Super, a w zestawie znajduje się kabel przejściowy 12VHPWR, dzięki któremu można podłączyć dwa zwykłe 8-pinowe kable zasilające PCIe. Zawsze unikam tego adaptera w mojej osobistej wersji, ponieważ nie jestem jego fanem. Zdecydowanie wolę rozwiązania jednokablowe oferowane przez strony trzecie lub dostarczane z najnowszym zasilaczem.

Jeśli chodzi o moc, Nvidia faktycznie zwiększyła pobór mocy RTX 4070 Super o 20 watów. W szczycie pobiera aż 220 W w porównaniu do 200 W w przypadku RTX 4070. Jednak nadal będziesz potrzebować tylko zasilacza o mocy 650 W, takiego samego jak RTX 3070 poprzedniej generacji. Niewielki guzek pomaga Nvidii wycisnąć dodatkową wydajność zarówno w rozdzielczości 1440p, jak i 4K.

Niestety, RTX 4070 Super nadal jest dostarczany z 12 GB pamięci, tylko o 2 GB więcej niż oryginalny RTX 3080. Byłem rozczarowany tym wyborem na oryginalnym RTX 4070 i znowu jestem zaskoczony, że Nvidia nie podbiła go do 16 GB. nawet przy cenie 599 dolarów. Być może nie jest to natychmiastowy problem, ale nowoczesne gry w dalszym ciągu wymagają większej ilości pamięci VRAM, a 16 GB zapewnia więcej miejsca na nadchodzące lata. Jest to szczególnie rozczarowujące, jeśli weźmie się pod uwagę, że AMD dostarcza za 499 dolarów Radeona RX 7800 XT z 16 GB pamięci VRAM.

Definicje 1440p

Do testu 1440p sparowałem RTX 4070 Super z najnowszym procesorem AMD Ryzen 7 7800X3D i 32-calowym monitorem Samsung G7. Ten monitor obsługuje częstotliwości odświeżania do 240 Hz i technologię G-Sync firmy Nvidia.

Porównałem RTX 4070 Super z RTX 4070, RTX 3070, AMD RX 7800 XT i wszystkim pomiędzy, aby zobaczyć, jak dobrze radzi sobie ten procesor graficzny za 599 dolarów. Testowałem różne gry AAA na ustawieniach wysokich i ultra, a RTX 4070 Super był w stanie przekroczyć 100 klatek na sekundę w 1440p, lub na pewno blisko tego celu.

RTX 4070 Super jest o 50 procent szybszy w rozdzielczości 1440p niż poprzedni RTX 3070 i 17 procent szybszy niż oryginalny RTX 4070. niż 10 procent. Będziemy jednak musieli zobaczyć, jak radzi sobie RTX 4070 Ti Super i powiększyć tę lukę jeszcze w tym miesiącu.

Byłem pod wrażeniem przewagi RTX 4070 Super nad oryginalną kartą i poprzednimi generacjami. Podczas gdy Radeon RX 7800 XT firmy AMD był wcześniej sprzedawany z RTX 4070, RTX 4070 Super wygrywał wszystkie testy w rozdzielczości 1440p. W Koła zębate 5 I Exodus metra RTX 4070 Super wyraźnie wyprzedza najbliższego rywala AMD.

RTX 4070 Super pozostawia także w tyle poprzednią generację AMD RX 6800 XT, procesor graficzny za 649 dolarów, który naprawdę radzi sobie z kartami najnowszej generacji. Otrzymujesz także DLSS 3 z kartą RTX 4070 Super firmy Nvidia, która zapewnia średnio 186 klatek na sekundę Forza Horizon 5 W ekstremalnych ustawieniach. Oznacza to 26-procentowy wzrost wydajności w porównaniu z tym samym benchmarkiem bez włączonej obsługi DLSS.

RTX 4070 Super zapewnia doskonałą wydajność zarówno w rozdzielczości 1440p, jak i 4K.

Definicje 4K

Oryginalny RTX 4070 nie był zbyt dobry w rozdzielczości 4K, szczególnie w porównaniu z RTX 3080. Tym razem sparowałem RTX 4070 Super z 31,5-calowym monitorem Acer Nitro XV2, który potrafi odświeżać do 144 Hz. W większości testów RTX 4070 Super nadal nie osiąga 144 klatek na sekundę, ale zapewnia o 15 procent lepszą wydajność w rozdzielczości 4K niż RTX 4070.

RTX 4070 Super wygodnie pokonuje RTX 3080 w rozdzielczości 4K, a w niektórych tytułach jest bliski wydajności RTX 4070 Ti. W Forza Horizon 5 Po włączeniu DLSS 3 uzyskasz ten sam poziom wydajności co RTX 4070 Ti, a to niedaleko. Assassin's Creed Valhalla, Obejrzyj Psy: LegionI Koła zębate 5.

Ten poziom wydajności sprawia, że ​​RTX 4070 za 599 dolarów jest atrakcyjną kartą do rozdzielczości 4K, zwłaszcza jeśli chcesz zmienić ustawienia i nie uruchamiać wszystkiego w trybie Ultra lub High. TLSS 3 również tutaj pomoże, zwłaszcza, że ​​zaczyna pojawiać się coraz więcej gier korzystających z technologii generowania klatek Nvidii.

RTX 4070 Super ma złącze 12VHPWR.

Nadal uważam, że RTX 4070 Super jest lepszą kartą do 1440p. RTX 3070 zawsze był najlepszym wyborem do gier w rozdzielczości 1440p, a jeśli chcesz przejść na wyższą wersję z 1080p, RTX 4070 Super oferuje jeszcze więcej miejsca na najnowsze gry.

RTX 4070 to RTX 3080 za 600 dolarów. Teraz RTX 4070 Super oferuje wygodnie większą wydajność niż RTX 3080 przy tej samej cenie 599 USD, co poprzedni RTX 4070. Gdybym nadal korzystał z karty GTX z serii 10 lub RTX z serii 20, poważnie kusiłoby mnie, aby przejść na RTX 4070 Super. Tylko 16 GB pamięci VRAM czyni go jeszcze atrakcyjniejszym.

Pierwsza superkarta Nvidii z serii RTX 40 zapewnia imponujący skok wydajności w porównaniu z oryginalnym RTX 4070 i poważnie rozważam budowę komputera PC w rozdzielczości 1440p. Czekam, żeby zobaczyć, czy Nvidii uda się powtórzyć ten sam wzrost wydajności dzięki RTX 4070 Ti Super.