AP VoteCast: Kto głosował (i jak) w klubach w Iowa.

WASZYNGTON (AP) – W pewnym sensie Kluby Republikańskie w Iowa Praktycznie skończyły się, zanim zaczęły Donalda Trumpa Kultywowanie głębokiej sieci wsparcia podczas trzech wyborów prezydenckich.

Siedmiu na dziesięciu mieszkańców stanu Iowa, którzy w poniedziałkowy wieczór poparli Trumpa, stwierdziło, że wie, że wspiera człowieka, który przekształcił Partię Republikańską za pomocą swojego ruchu politycznego „Uczyńmy Amerykę znów wielką”. Większość uczestników klubów, którzy poprowadzili Trumpa do zwycięstwa, twierdzi, że go wspiera, co jest oznaką jego rosnących wpływów w państwie. Osiem lat temu odmówiono mu zwycięstwa.

Jego głównymi rywalami – gubernator Florydy. Rona DeSantisaByły gubernator Karoliny Południowej. Nikki Haley i przedsiębiorców biotechnologicznych Vivek Ramasamy – próbował stworzyć własną koalicję. Żadna jednak nie była w stanie zrekompensować przewagi demograficznej, jaką Trump miał w swoich pierwszych wyborach prezydenckich w tym roku. Wnioski z AP VoteCast. – powiedział Ramasamy Zawiesza kampanię Po fiasku w klubie.

Trump dobrze radził sobie w małych miasteczkach i społecznościach wiejskich, gdzie mieszka 6 na 10 osób. Wygrał z białymi ewangelicznymi chrześcijanami, którzy stanowią prawie połowę Kaukazu. Wyróżniał się wśród tych, którzy nie mieli wyższego wykształcenia.

Jeśli zawieszenie można przypisać jego zwycięstwu w Iowa, wiele stanów, które powinien wygrać w listopadowych wyborach powszechnych, to stany bardziej miejskie, bardziej podmiejskie, bardziej zróżnicowane rasowo i w populacji dorosłych jest nieco więcej absolwentów szkół wyższych. niż Iowa.

AP VoteCast to ankieta Ponad 1500 wyborców oświadczyło, że planuje wziąć udział w klubach. Badanie zostało przeprowadzone przez Associated Press-NRC Center for Public Affairs Research.

Jak Trump wygrał Iowa

Trump (77 l.) wszedł do Iowa jako faworyt klubu, a AP VoteCast pokazuje, dlaczego stał się molochem wśród wyborców Partii Republikańskiej w tym stanie.

Demografia była na jego korzyść, ale ludzie potraktowali priorytetowo kwestie: imigracja i gospodarka.

Mniej więcej 4 na 10 klubów w stanie Iowa uznało imigrację za najważniejszą kwestię w kraju, a 6 na 10 poparło Trumpa. Uczestnicy klubu zgodzili się z jego twardym stanowiskiem w sprawie znalezienia sposobów ograniczenia imigracji.

Około 9 na 10 osób twierdzi, że budowa muru wzdłuż granicy amerykańsko-meksykańskiej jest dobrym rozwiązaniem, a 7 na 10 wyraża zdecydowane poparcie dla pomysłu przedstawionego po raz pierwszy przez Trumpa podczas kampanii w 2016 roku. Większość, około trzy czwarte, twierdzi, że imigranci krzywdzą Amerykę, co sugeruje chęć zmniejszenia ogólnego poziomu imigracji.

Około jedna trzecia kohort nadała priorytet ekonomii. Około połowa z tych, którzy to zrobili, popierała Trumpa.

DeSantis był odległym drugim miejscem

Kluczem do drugiego miejsca DeSantisa byli konserwatyści, którzy faworyzowali Trumpa zamiast Haley, mimo że bardziej go lubili. Około 7 na 10 mieszkańców stanu Iowa określa siebie jako konserwatywnych. Większość klubów popiera zakaz aborcji po sześciu tygodniach ciąży, a DeSantis wypadła w tej grupie nieco lepiej niż Haley.

Haley dobiegła tuż za DeSantisem. Był głównym kandydatem republikanów sprzeciwiających się Trumpowi w tym stanie, w tym tych, którzy uważają, że były prezydent dopuścił się czynu nielegalnego w jednej z toczących się przeciwko niemu spraw karnych. Był także głównym wyborem Republikanów, którzy głosowali na Bidena w wyborach w 2020 roku. Jednak na stanowisku, które uważa się za lojalne wobec Trumpa i jego programu, musiał stawić czoła przeciwnościom losu.

DeSantis radzi sobie dobrze wśród klubów, które są niezadowolone z Trumpa, ale oświadczyły, że będą na niego głosować w wyborach powszechnych.

Większość bywalców klubów w Iowa twierdzi, że zarówno Haley, jak i DeSantis byliby niezadowoleni z Trumpa jako kandydata ich partii. Jednak w przeciwieństwie do zwolenników DeSantisa dwie trzecie klubów Haley twierdzi, że nie będzie głosować na Trumpa w wyborach powszechnych.

Potencjalne słabości Trumpa

Stan Iowa ujawnił także pewne słabe punkty Trumpa, który przegrał walkę o reelekcję w 2020 r. z Demokratą Joe Bidenem.

Przedmieścia są względną słabością Trumpa. Jest to duże wyzwanie, ponieważ wybory powszechne AP VoteCast 2020 wykazały, że prawie połowa elektoratu mieszka na przedmieściach. Popiera go tylko jedna trzecia Republikanów ze stanu Iowa na przedmieściach. Jednak żadnemu z jego najbliższych rywali nie wypadło lepiej niż Trumpowi na przedmieściach: 3 na 10 klubów w stanie Iowa na przedmieściach poparło odpowiednio Haley i DeSantisa.

Trump nie cieszy się dużym zainteresowaniem wśród absolwentów szkół wyższych. Około 2 na 10 zwolenników Trumpa w stanie Iowa ma wykształcenie wyższe, w porównaniu z połową zwolenników DeSantisa, czyli nieco więcej niż Haley.

Do tego dochodzą problemy prawne Trumpa.

W 2023 r. był wielokrotnie stawiany w stan oskarżenia i grozi mu co najmniej jeden wyrok skazujący za przestępstwo. Wydaje się jednak, że nie zaszkodziło to jego pozycji wśród wyborców Partii Republikańskiej.

Mimo to jedna czwarta twierdzi, że Trump zrobił coś nielegalnego w co najmniej jednej ze spraw prawnych, przed którymi stoi: swoją rolę w zamieszkach na Kapitolu, które miały miejsce 6 stycznia 2021 r., w których rzekomo próbował interweniować. W jego domu na Florydzie odkryto liczbę głosów w wyborach prezydenckich w 2020 r. lub tajne dokumenty, które powinny znajdować się w areszcie rządowym.

Nie dla STATUS QUO

Kluby dają Republikanom zielone światło do radykalnej zmiany sposobu działania rządu federalnego. Niektórzy wyrazili zmęczenie tym, co postrzegali jako zwykłą politykę i brak zaufania do instytucji rządowych.

Dla wielu wyobrażają sobie plan rozbiórki funkcjonowania kraju. 3 na 10 osób twierdzi, że spodziewa się całkowitego i całkowitego wyzdrowienia. 6 na 10 twierdzi, że chce znaczących zmian.

Większość mieszkańców rasy kaukaskiej ufa wyborom w Iowa, ale 4 na 10 osób nie wierzy w uczciwość wyborów ogólnokrajowych lub nie ma jej wcale. 6 na 10 osób nie ma zaufania do amerykańskiego systemu prawnego

AP VoteCast to badanie amerykańskich wyborców przeprowadzone przez Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research dla AP i Fox News. Przez 8 dni ankietowano 1597 wyborców i rozpoczęto głosowanie. Rozmowy prowadzone były w języku angielskim i hiszpańskim. Ankieta łączy losową próbę zarejestrowanych wyborców pobraną z akt wyborców stanowych i samodzielnie zidentyfikowanych zarejestrowanych wyborców wybranych z paneli internetowych o niestabilnym prawdopodobieństwie. Margines błędu próbkowania dla wyborców szacowany jest na plus minus 3,4 punktu procentowego. Dowiedz się więcej o metodologii AP VoteCast https://ap.org/votecast.

