Według raportu w New York Times, Ukraina ponownie zastanawia się nad swoją strategią po utracie 20% swojego uzbrojenia na początku kontrofensywy.

The New York Times podał, że około 20% ukraińskiej broni i pojazdów wysłanych na front zostało uszkodzonych lub zniszczonych w pierwszych tygodniach kontrofensywy.

Zmusiło to Ukrainę do ponownej oceny swojej strategii i nieco spowolnienia w kolejnych tygodniach, co przełożyło się na mniejszą liczbę ofiar.

Kiedy prezydent Wołodymyr Zełenski witał w sobotę w Kijowie prezydenta Korei Południowej, podkreślił znaczenie pomocy zagranicznej, mówiąc, że w pierwszych dwóch tygodniach lipca ukraińscy urzędnicy prowadzili rozmowy z około 20 krajami.

„W tej chwili tempo zakończenia wojny zależy bezpośrednio od globalnego wsparcia dla Ukrainy i robimy wszystko, aby to wsparcie było jak najbardziej intensywne i znaczące” – powiedział.

Seul, dziewiąty co do wielkości eksporter broni na świecie, od dawna stosuje politykę niedostarczania śmiercionośnej broni do stref aktywnych konfliktów.

Ale jej przywódca Yoon Suk-yeol zobowiązał się do zwiększenia humanitarnej i nieśmiercionośnej pomocy wojskowej swojego kraju dla Ukrainy, w tym hełmów i kamizelek kuloodpornych.

Pomoc dla Ukrainy ma być omawiana na wrześniowym szczycie G20 w Indiach.

New Delhi, które jest neutralne w konflikcie między Ukrainą a Rosją, twierdzi, że forum jest platformą do dyskusji finansowych, a nie dyskusji związanych z bezpieczeństwem, i że „nie jest przeznaczone” do pośrednictwa w pokojowym porozumieniu między walczącymi stronami.