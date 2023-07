Fargo: Jeden policjant zginął, 2 innych zostało rannych w strzelaninie w Fargo

CNN

—



Funkcjonariusz policji w Fargo został zabity, dwóch innych funkcjonariuszy jest w stanie krytycznym, a obywatel został ranny w strzelaninie w piątek po południu – poinformowała policja.

Policja zidentyfikowała zmarłego funkcjonariusza jako Jake’a Wallina (23 l.). W sobotnim komunikacie prasowym.

Oficerowie Andrew Todas i Tyler Howes odnieśli rany postrzałowe i są w stanie krytycznym, ale stabilnym w placówce opieki zdrowotnej.

Podejrzany, który został postrzelony przez funkcjonariusza Zachary’ego Robinsona podczas incydentu, został zidentyfikowany jako 37-letni Mohammad Barakat. Został przewieziony do szpitala, gdzie później zmarł w wyniku odniesionych obrażeń – poinformowała prasa.

25-letnia kobieta również została postrzelona podczas incydentu i przewieziona do placówki medycznej z „poważnymi obrażeniami” – czytamy w komunikacie.

Według komunikatu prasowego do strzelaniny doszło w piątek w pobliżu 9th Avenue South i 25th Street South w Fargo.

Szef policji Dave Zipolski powiedział na sobotniej konferencji prasowej, że „nie jest znany motyw” strzelaniny. „Myślę, że dowiemy się dlaczego w przyszłości”.

Zipolski powiedział, że funkcjonariusze prowadzili dochodzenie w sprawie rutynowego wypadku drogowego, kiedy padły strzały. Dodał: „Nie wiem [Barakat] był częścią konfliktu”, ale śledztwo jest w toku.

„Nasi funkcjonariusze wykonywali swoje obowiązki w związku z tym, co uważamy za rutynowy wypadek drogowy” – powiedział szef policji. „Kiedy to zrobili, z jakiegoś powodu ten facet zaczął do nich strzelać, uderzając trzech z nich, a także strzelając do strażaków, którzy opiekowali się ofiarami”.

Jack Dura/AP Kwiaty spoczywają w pobliżu miejsca, w którym w piątek zastrzelono policjanta, a dwóch innych zostało ciężko rannych.

„Wydarzenia ostatnich 24 godzin należą do najtrudniejszych w prawie 150-letniej historii naszego wydziału” – powiedział Zipolski w komunikacie prasowym. „To okrutny i nie do pomyślenia akt agresji wobec naszych funkcjonariuszy i całej społeczności metra”.

Robinson przebywa na płatnym urlopie administracyjnym w oczekiwaniu na dochodzenie w sprawie użycia przez niego siły, zgodnie ze standardową procedurą operacyjną w Fargo.

Funkcjonariusze organów ścigania paradowali swoimi radiowozami ze światłami w piątek wieczorem wzdłuż autostrady międzystanowej 94 i Fargo. Według partnera CNN KVLY. Świadkowie powiedzieli KVLY, że strzelanina miała miejsce po kolizji drogowej.

Fargo to najbardziej zaludnione miasto w Północnej Dakocie, liczące około 125 990 mieszkańców. Spis powszechny 2020. Miasto leży okrakiem na wschodniej granicy stanu z Minnesotą, około 190 mil na wschód od stolicy, Bismarck.