Oczekuje się, że Johnson Brunson opuści Mavericks, podpisując kontrakt z „kursowym” zegarkiem Nix.

The Dallas Mavericks Oczekujemy Jalan BrunsonKilka źródeł ligowych twierdzi, że odejście potrwa kilka tygodni SportowcyJest już pewne, że 25-latek podpisze ze strażnikiem New York Knicks Kiedy bezpłatna agencja zostanie otwarta w czwartek.

Kiedy Brunson opuścił grupę wierząc, że chce wrócić do Dallas, to, co może zaoferować Nowy Jork – lukratywna umowa, więcej możliwości i więzi rodzinnych – było ważnym czynnikiem w zbliżającej się decyzji Brunsona.

Na razie nie wiadomo, co zrobi po opuszczeniu stanowiska. Zgłoszono ESPN Przez następne cztery lata produkcji w Nowym Jorku, Dallas zapłaciłby mniej niż 100 milionów dolarów każdego roku – inne konkurencyjne czynniki to dołączenie do sztabu szkoleniowego ojca Brunsona, Ricka Nixa i wiele bliskich powiązań z nowojorską organizacją Brunsona. Ale gracze i dyrektorzy Mavericks zdali sobie sprawę z możliwości, że Brunson odejdzie jako nieograniczony wolny agent w ostatnich tygodniach. (W ostatni czwartek, Mark Stein Pierwsza merytoryczna relacja sezonu W organizacji Mavericks rozmowy przesunęły się z ponownego podpisania umowy z Brunsonem na jego produkt, a także z możliwości zawarcia transakcji z udziałem Brunsona i umowy handlowej, która mogłaby zapobiec utracie go przez Dallas za darmo. .

Podobnie jak Mavericks, Brunson mógł wejść do sezonu z nadzieją powrotu do Dallas, mówią źródła i nie jest jasne, kiedy i dlaczego zmieniły się te nastroje. Jeśli był jeden żenujący aspekt jego ostatniego sezonu, w którym Branson odniósł przełomowe zwycięstwo jako drugi wybór Mavericksa, to była to decyzja zespołu, aby zatrzymać możliwość przedłużenia przed sezonem – a potem znowu w tym czasie. Na razie nie wiadomo, co zrobi po opuszczeniu stanowiska. Rick Branson w tym samym czasie Powiedział ESPN w kwietniu W lidze istniała spora nadzieja, że ​​jego syn będzie gotowy do podpisania kontraktu w styczniu, kiedy to Brunson już grał na terytorium o wysokim zysku. Jednak rozszerzenie nie zostało dostarczone prawidłowo.

Oficjalne odejście Bransona z Mavericks będzie postrzegane jako cios, nawet jeśli ostatnio oczekiwano. Kiedy w zeszłym miesiącu sezon Mavericks zakończył się w finale Konferencji Zachodniej, dyrektor generalny drużyny Nico Harrison powiedział, że ponowne pozyskanie Brunsona było najwyższym priorytetem drużyny. W ostatnich miesiącach sezonu Dallas przyznał, że jest w stanie zakręcić trzema obrońcami rozgrywającymi, co doprowadziło do przejścia na głębszy sezon, niż oczekiwał zespół. Zespół będzie zaskoczeniem, jeśli nie zastosuje się do takiego podejścia w przyszłym sezonie, co w pewien sposób wymaga zmiany Brunsona.

W obecnej sytuacji Dallas wejdzie na listę w przyszłym sezonie z listą 7 milionów dolarów powyżej limitu podatku od luksusu. NBA Pora roku. Jest to główny argument przemawiający za utrzymaniem Brunsona za wszelką cenę, nawet jeśli był to skarbiec poza podlegającą opodatkowaniu karą dla zespołu Mavericks, jeśli lista jest nienaruszona, obecnie zapłaci.

Oczekuje się jednak, że poza sezonem Dallas pozostanie powyżej granicy podatku od luksusu. Jednak stało się jasne, że przyszłość, którą produkują, jest czymś, czego Branson nie ma.

(Zdjęcie: Kevin Jayraj / USA Today Sports)