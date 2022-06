Serena Williams ponownie wypadła z pierwszej rundy na Wimbledonie

Wimbledon, Anglia – Serena Williams gra na Wimbledonie po raz 21. To pierwszy raz Harmony Dana, ale będzie on wybierany w drugiej rundzie All England Club.

Więc nie Na 115. miejscu Francuzka, mniej znana w swoim kraju, pokonała Williams, najlepszą mistrzynię tenisa kobiecego swojej epoki. 7-5, 1-6, 7-6 (10-7). Williams nie grał singli na trasie od czasu przejścia na emeryturę z powodu kontuzji uda w pierwszej rundzie Wimbledonu w zeszłym roku, ale dużo grał w tenisa we wtorek wieczorem na korcie centralnym, gdzie zdobył siedem tytułów singlowych Wimbledonu. Jego zacięta walka z Donem trwała 3 godziny i 11 minut. Nieobecność Williamsa była ekscytującą, uspokajającą decyzją i nie wahała się, gdy zapytano ją, czy byłoby w porządku, gdyby pamiętała swój ostatni Wimbledon.

„Oczywiście, że nie. Znasz mnie. Oczywiście, że nie”, powiedział 40-letni Williams. „Ale dzisiaj dałem wszystko, co mogłem, wiesz, dzisiaj. Może jutro dałbym więcej. Może tydzień temu mogłem dać więcej. Ale dzisiaj udało mi się to zrobić. W pewnym momencie możesz to naprawić. I to wszystko, co mogę zrobić. Nie mogę zmienić czasu ani nic ”.