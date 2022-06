Były nazistowski strażnik obozowy został skazany na pięć lat więzienia za zbrodnie Holokaustu

Mężczyzna jest oskarżony o „świadomą i umyślną” pomoc i podżeganie do zabójstwa więźniów w Saxenhausen w 2021 r. Obóz tortur Według Kancelarii Adwokackiej w Neuropin, w północno-wschodniej Brandenburgii, na północ od Berlina, od stycznia 1942 do lutego 1945 w Orenburgu.

Rzecznik sądu Iris Lee Claire powiedziała CNN we wtorek, że został skazany przez sąd okręgowy w Nowym Jorku.

Le Claire powiedział, że śledztwo było złożonym procesem. „Bardzo trudno było znaleźć odpowiednią karę, ponieważ te akty miały miejsce bardzo dawno temu, a sprawca był już bardzo stary. Wszystko to skutkowało złagodzeniem kary” – powiedział.

Le Claire zasugerował, że wzięto również pod uwagę liczbę ofiar śmiertelnych inwigilacji policyjnej. Zgodnie z niemieckim prawem sprawcy zabójstw są zwykle skazywani na kary od 3 do 15 lat więzienia.

„Wyrok to spóźniona rekompensata dla krewnych i bardzo ważny znak ze strony Niemiec” – powiedział CNN Christoph Hypner z Międzynarodowego Komitetu Oświęcimskiego.

Po procesie Hypner skrytykował, ile lat zajęło niemieckim sądom postawienie zarzutów. „Nie możemy już naprawić obrażeń bliskich” – powiedział.

Według Hypnera skazany zawsze zaprzeczał byciu aktywnym w obozie koncentracyjnym.

Centralna Rada Żydów w Niemczech utrzymała w mocy to postanowienie. „Wyrok jest mile widziany, nawet jeśli oskarżony nie jest w stanie odbyć pełnej kary pozbawienia wolności ze względu na zaawansowany wiek” – powiedział CNN przewodniczący rady Joseph Schuster.

„Tysiące ludzi, którzy pracowali w obozach tortur, obsługiwali maszynę do zabijania. Byli częścią organizacji, więc powinni zostać za to pociągnięci do odpowiedzialności” – powiedział Schuster. „To gorzkie, że oskarżony do końca zaprzeczył swoim działaniom w tym czasie i nie okazał skruchy”.

Zgodnie z niemieckimi przepisami dotyczącymi prywatności, nazwisko osoby nie zostało podane do wiadomości publicznej. Zarzuty obejmują zabójstwo sowieckich jeńców wojennych w 1942 r. oraz pomoc i podżeganie do więźniów za pomocą gazu trującego, a także inne strzelaniny oraz tworzenie i utrzymywanie wrogich warunków w obozie Saxenhausen. .

Zbudowany przez więźniów Sachsenhausen i otwarty w 1936 roku. Szacuje się, że z około 200 000 więźniów, którzy przez nią przeszli, mogło tam zginąć około 100 000. W czasie II wojny światowej liczba więźniów w obozie wahała się od około 11 000 do 48 000.

Szacuje się, że podczas II wojny światowej w nazistowskich obozach koncentracyjnych zginęło 6 milionów Żydów. Setki tysięcy Romów, przeciwników politycznych, homoseksualistów i osób niepełnosprawnych fizycznie lub z trudnościami w uczeniu się zostało zabitych.