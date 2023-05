Od mango po luksusowe zegarki, Hindusi chętnie pozbywają się banknotów o nominale 2000 rupii.

MUMBAI/NEW DELHI, 23 maja (Reuters) – Hindusi zwiększają zakupy artykułów pierwszej potrzeby i markowych towarów premium, wykorzystując wkrótce wycofane banknoty o nominale 2000 rupii (24,46 USD), aby powstrzymać popyt. Przenieś je lub zdeponuj w bankach.

Bank centralny Indii ogłosił w piątek, że największe banknoty tego kraju zostaną wycofane z obiegu do końca września. Chociaż nie określono przyczyny tego posunięcia, wyprzedza ono wybory stanowe i powszechne w kraju, które zdaniem analityków generalnie zwiększą wykorzystanie gotówki, głównie w nieuwzględnionych transakcjach.

Oczekuje się, że wymiana walut będzie znacznie mniej destrukcyjna niż ruch z 2016 r., polegający na demonetyzacji 86% krajowej waluty w obiegu z dnia na dzień.

Od weekendu ludzie tłoczą się w punktach sprzedaży, aby uniknąć kłopotów związanych z kolejkami w bankach w celu wymiany banknotów o wartości 2000 rupii lub uniknięcia kontroli ze strony urzędu skarbowego poprzez zdeponowanie dużych sum.

Sklepy indyjskie ze swojej strony chętnie przyjęły notatkę, wykorzystując ją jako okazję do zwiększenia sprzedaży, wiele z nich powiedziało we wtorek, pierwszego dnia, w którym dopuszczono wymianę.

„Wiele osób płaci za mango banknotami o wartości 2000 rupii od soboty” – powiedział 30-letni Mohammad Azhar, sprzedawca mango w pobliżu Crawford Market w Mumbaju, finansowej stolicy Indii.

„Dziennie dostaję teraz 8-10 banknotów. Akceptuję to. Nie mam wyboru, to moja sprawa. Wpłacam wszystko na raz przed 30 września. Bez obaw, banknot jest ważny”.

Michael Martis, kierownik sklepu Rado w centrum handlowym w centrum Bombaju, powiedział, że jego sklep odnotował 60-70% wzrost banknotów 2000 Rs od czasu ogłoszenia wycofania.

„To zwiększyło naszą sprzedaż zegarków z 1-2 wcześniej do 3-4 sztuk dziennie” – powiedział Martis.

Firma dostarczająca żywność Zomato (ZOMT.NS) poinformowała w poniedziałek na swoim koncie na Twitterze, że 72% jej zamówień „za pobraniem” od piątku zostało opłaconych w banknotach 2000 rupii. Jednak rzecznik firmy w odpowiedzi na zapytanie o szczegóły wyjaśnił, że tweet był żartem i nieprawdziwy. Firma odmówiła podania rzeczywistych liczb.

Nie wszyscy właściciele sklepów chętnie przyjmują banknoty.

„Nie przyjmuję; nie przyjmę. Nie chcę mieć kłopotu z dokonywaniem wpłaty w moim banku” – powiedział właściciel restauracji w południowym Bombaju.

Inaczej niż w 2016 r., kiedy klienci chodzili do banków i wymieniali nieważne banknoty, w oddziałach banków w Bombaju i New Delhi było cicho, a w kolejkach stało tylko kilka osób.

Liczniki największego indyjskiego pożyczkodawcy State Bank of India (SBI.NS) widziały największy tłum, ponieważ bank nie prosił o żadne dokumenty do przelewów do maksymalnie 20 000 rupii na raz.

(1 USD = 81,7800 INR)

Napisane przez Swati Bhatt; Montaż przez Muralikumar Anantharaman

