Odwołanie Macka wśród dwóch innych skarg HR – The Hollywood Reporter

Pozostałe dwa, Max, komedia o wewnętrznym funkcjonowaniu Hollywood, zakończy się finałem trzeciego sezonu 29 czerwca. Reporter z Hollywood Dowiedziałem się, że decyzja została podjęta po skargach kilku pracowników na twórców i showrunnerów Chrisa Kelly’ego i Sarah Schneider podczas produkcji, chociaż kilku znawców twierdzi, że nie było powodu między skargami a decyzją o zakończeniu trzeciego sezonu.

Wiele powiązanych zasobów Pozostałe dwa Potwierdź, że Kelly i Schneider zgłosili zachowanie na planie iw pokoju scenarzystów do działu kadr. Obejmowały one twierdzenia, że ​​​​Kelly werbalnie znęcał się nad scenarzystami i przepracowaną załogą oraz że Schneider narzucił swoje zachowanie.

Według źródeł, produkcja przeprowadziła formalne dochodzenie w sprawie zachowania, podczas którego Kelly i Schneider zostali na pewien czas wykluczeni z planu. Kelly i Schneider zostali formalnie oczyszczeni z zarzutów i pozwolono im wrócić.

Kelly odmówił komentarza. Do czasu publikacji nie udało się uzyskać komentarza Schneidera. MTV i Max odmówili komentarza poza doniesieniami o zakończeniu programu.

Satyra na ego, ambicje i zło w branży rozrywkowej, ironia bycia rzekomo ofiarą rzeczy, które przedstawia, nie jest umknięta zaangażowanym osobom. „W serialu jest dużo Chrisa i Sarah… Myślę, że wiele ich frustracji wynika z tego, że nie ma ich przed kamerą” – mówi osoba z wewnątrz. „Ci dwaj zaczynali jako improwizacja. To serial o ludziach, którzy pragną sławy. Ich przyjaciele i współpracownicy są dobrze znani.… To jest jak serial”. Inny program dodaje dowody na to, że toksyczna kultura serialu jest tajemnicą poliszynela w branży: „Inni pisarze opowiadają o tym historie. Pozostałe dwa Pokoje pisarzy, gdy inni opowiadają historie o duchach.

Tina Fey skinęła głową na zachowanie Kelly i Schneidera w marcu Przemówienie Żartował podczas rozdania nagród literackich PEN America Pozostałe dwa producent wykonawczy Lorne Michaels był częściowo odpowiedzialny za dostosowanie tej pary podczas ich kadencji Sobotni wieczór na żywo. „Nikt nie angażuje pisarzy jak Lorne Michaels” – powiedział. „Larne, spuściłeś na świat armię potworów. Ty to wiesz, ja to wiem i załoga. Pozostałe dwa Wie – och, chcę to zmienić. Muszę to zmienić. To jest niewłaściwe. Aha, i to nie jest transmisja na żywo.

Osoby zaangażowane w produkcję nie ponoszą jednakowej odpowiedzialności. „Jako grupa byli dość destrukcyjni, ale Chris był też niemiły dla Sarah” — wyjaśnia jeden z nich. Pozostałe dwa senior Inne źródło produkcji przyznaje: „Sarah jest z nim w toksycznej relacji zawodowej”.

„To słodko-gorzkie pożegnanie z rodziną Dubec po trzech sezonach, ale zawsze wiedzieliśmy twórczo i osobiście, że właśnie w tym miejscu chcemy zakończyć ich historie” – napisali Kelly i Schneider we wspólnym oświadczeniu. „Poza tym naprawdę nie mamy środków, by zawstydzić Drew Darvera, więc o co chodzi? Jesteśmy głęboko wdzięczni wszystkim (gejom), którzy oglądali program, Maxowi, który dał nam drugi dom i życie, oraz naszemu scenarzystom, producentom i ekipie, którzy poświęcili swój czas, talent i pasję temu serialowi. Przez ostatnie 45 lat. Na koniec dziękuję Helen, Drew, Molly, Case, Wandzie, Joshowi, Brandonowi i całej naszej wspaniałej obsadzie (z wyjątkiem Kena) za dzięki czemu ten program jest lepszy, niż ma prawo być. Strasznie tęskniłem (zwłaszcza za Kenem). Niech żyje Chase Dreams. #chase Dreams to #globesareke #beats”.

Case Walker, Ken Marino, Molly Shannon, Brandon Scott Jones, Josh Segarra i Wanda Sykes dopełniają obsadę serialu, który pierwotnie oświetlił na zielono Comedy Central, ale przeniósł się do byłego HBO Max z drugim i trzecim sezonem po podstawowym kablu. Sieć wycofała się ze scenariusza oryginalnej reklamy. MTV Entertainment Studios produkuje komedię we współpracy z Jax Media i Michaels’ Broadway Video.

„Od chwili, gdy spotkaliśmy się z rodziną Dubec, wiedzieliśmy, że musimy wprowadzić ten program do transmisji strumieniowej jako jeden z naszych pierwszych i najbardziej charakterystycznych oryginałów Maxa” – powiedziała Suzanna Makos, wiceprezes ds. oryginałów w firmie Max. „Jesteśmy bardzo dumni, że możemy dostarczyć zabawny i przejmujący trzeci i ostatni sezon Pozostałe dwa. Dzięki swoim kreatywnym i nieszablonowym komentarzom na temat branży rozrywkowej Chris Kelly i Sarah Schneider stali się główną postacią popkultury, która nadal osiągała nowe wyżyny i rezonowała z wieloma. Ponieważ serial zbliża się do naturalnego końca, życzymy wszystkiego najlepszego tej niesamowitej obsadzie i ekipie.

Nigdy nie bije rankingów ani nie pretenduje do nagród, Pozostałe dwa Miał lojalnych zwolenników w branży, gdy rzucił okiem na program w Hollywood. Serial ma obecnie 97% oceny wśród krytyków i 84% wśród widzów na Rotten Tomatoes.

— Lacey Rose przyczyniła się do powstania tego raportu