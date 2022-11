Oferty Google w Czarny piątek: trudno odmówić Pixelowi 6a za 300 USD

W tym tygodniu przypada ulubione święto zakupów: Czarny piątek. Oferty Google na Czarny piątek już się toczą Sklep Google I Amazonka. Wiele z nich to pierwsze zniżki na nowy sprzęt Google ogłoszone w zeszłym miesiącu.

Po pierwsze, mamy telefony, a Google oferuje 150 USD zniżki na Pixel 7 Pro (Google, Amazonka) i Pixela 6a (Google, Amazonka) i 100 USD zniżki na Pixela 7 (Google, Amazonka) To Piksel 6a Umowa jest poważnym przeciwieństwem: zniżka w wysokości 150 USD sprawia, że ​​449 USD to urządzenie o wartości 300 USD, które powinno zaspokoić podstawowe potrzeby smartfonów większości ludzi. Zwróć uwagę, że Pixel 6a ma flagowy Google Tensor 1 SoC. Ponieważ Google (i praktycznie każdy inny dostawca SoC z Androidem) nie robi wiele pod względem wydajności rok do roku, otrzymujesz te same testy porównawcze z Pixela 6a, co zwykle Pixel 7 Pro za 900 USD, ale teraz za jedną trzecią ceny . Ma świetny aparat, wodoodporność, obsługę Wi-Fi 6e oraz szybką i czystą wersję Androida z codziennymi aktualizacjami. Nie zachwycisz nikogo wyświetlaczem 60 Hz, ale jeśli potrzebujesz podstawowego smartfona, ten to kradzież za 300 USD.

Pixel 7 Pro jest również tańszy o 150 USD. Daje to 750 USD na telefon Wszystkie fantazyjne dodatkiPodobnie jak wyświetlacz 120 Hz i ładowanie bezprzewodowe.

Kolejna przyciągająca wzrok oferta: przecenione głośniki Nest. Zwykle 100 USD, teraz głośniki Nest Audio 50 $ za sztukęPodczas gdy Nest Mini jest wciąż niski, at 20 $ Zamiast zwykłej ceny 50 USD (Amazon nie sprzedaje głośników Google, ponieważ konkurują z linią Echo). Chcę podkreślić, że I Nie polecam Korzysta z usługi muzycznej Google, ale głośniki dobrze odtwarzają Spotify, łączą się z mnóstwem aplikacji muzycznych za pomocą przycisku Google Cast i są świetnymi kontrolerami głosowymi dla inteligentnego domu. Google oferuje 10 USD zniżki na dowolny model Chromecasta (Google, Amazonka) i media sling dla zabawy.

Mamy też pierwszą zniżkę na Pixel Watch (Google, Amazonka), podczas gdy dla Google jest to dobre ponowne wejście na rynek smartwatchów, bardzo potrzebne Niska cena. Sugerowana cena detaliczna 350-400 USD to żart w porównaniu z Apple Watch SE za 250 USD lub Galaxy Watch 5 za 280 USD, z których oba mają znacznie lepszy, nowszy sprzęt niż Pixel Watch. Pierwsza zniżka Google w wysokości 50 USD? To dopiero początek, ale Google musi iść dalej, jeśli chce zbliżyć się do konkurencyjnych cen.

Uruchomiono również Google Store Polityka zwrotów w okresie świątecznymOznacza to, że wszystkie rzeczy zakupione przed świętami można zwrócić do 15 stycznia.