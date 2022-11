USMND vs. Ostateczny wynik Walii: Stany Zjednoczone otwierają kampanię Pucharu Świata w Katarze z remisem po rzucie karnym Garetha Bale’a

Grupa B Świetny gol Tima Wee Konwersja rzutu karnego Garetha Bale’a później w pierwszej połowie została anulowana pod koniec drugiej połowy, gdy obie drużyny podzieliły się punktami. Wspaniała piłka Christiana Pulisicia w pierwszych 45 minutach pomogła drużynie wysunąć się na prowadzenie, biorąc pod uwagę, że Amerykanie wyglądali ostro.

Ale druga połowa była zupełnie inną historią, gdy Welsh dorósł do gry i trzymał stronę Grega Berhaltera na linach. Na 10 minut przed końcem Walker Zimmerman, który był tego dnia znakomity, został nieumyślnie sfaulowany w polu karnym. W nocy potrzebne były duże interwencje Matta Turnera, a kiedy Balin dostał część kary, strzał został trafiony ze zbyt dużą siłą. Może wydawać się straconą szansą, gdy trzy punkty sprawiają, że Walia-Iran grają o utrzymanie. Zamiast tego Amerykanie będą lizać rany i przygotowywać się do starcia w Czarny piątek z Anglią o godzinie 14:00 czasu wschodniego.

Oto kilka najważniejszych punktów konkursu:

Świetna świadomość w drugiej połowie

W Concacaf taki występ wystarczyłby do zdobycia trzech punktów, ale błędy są karane na największej scenie. To się nie zakwalifikowało, a Zimmerman wykonał pamiętną obronę, aby zepsuć wspaniały mecz, gdy Bale posłał swój rzut karny do siatki.

Bale został późno wywłaszczony przez Tylera Adamsa i został wyrzucony przez Kellyn Acosta, aby zatrzymać bramkę z otwartej siatki. To pokazuje, że te chwile mogą pójść w obie strony, ale zależy to od dostępności Gio Reiny w nocy.

Wracając do pełnej sprawności Borussii Dortmund, bezpośredniość Reiny mogła zrobić różnicę pod koniec meczu, gdy Stany Zjednoczone pchały sprawę do przodu. Ale Berhalter użył Jordana Morrisa jako swojego ostatniego partnera jako Tim Week. Powiedział dziennikarzom po meczu, że Raina wystąpi w meczu Anglii, wskazując, że jego status jako otwierającego jest niepewny. Morris, który był na boisku przez około 11 minut, nie miał zbyt wiele czasu, aby wywrzeć wpływ. Dostał tylko trzy dotknięcia i nie mógł dokończyć dośrodkowań. Jego wkład w jego krótkim czasie na boisku nie był wystarczający.

Ogólnie rzecz biorąc, USMNT nadal są w dobrej formie, aby awansować do 1/8 finału, ale utrudnili zadanie. Nawet jeśli Anglia wygra swoje mecze, Stany Zjednoczone będą musiały jak najlepiej wykorzystać decyzję Walii przeciwko Iranowi, aby przejść do następnej rundy, więc po tej porażce nie wszystko jest zgubą i mrokiem. Jeśli Walia w jakiś sposób przegra z Iranem, a Anglia pokona USA, możemy wziąć udział w konkursie „wygrana-i-go” o zamknięcie grupy, w którym to momencie USMNT nadal będzie kontrolować ich przeznaczenie.

Tygrysy powinny być zdrowe

Celem Walesa było kopnięcie Pulisica na ziemię, aby nie mógł wywrzeć uderzenia. W trakcie meczu został w jakiś sposób oficjalnie sfaulowany cztery razy i przez większość czasu plan gry Walii działał. Ale kiedy Josh Sergeant wziął piłkę na swoją ścieżkę, która pozwoliła mu przejść do środka, Pulisic zabłysnął, kozłując obok Vei i zdobywając pierwszego gola w meczu.

Podczas gdy jego gra na stałe pozostawia wiele do życzenia, drużyna narodowa nie ma wielu graczy, którzy potrafią przerwać grę jak Pulisic. Skończył mecz z Walią, ale wyraźnie odczuwał ból z powodu przedłużających się wyzwań. W meczu z Anglią będzie musiał dryblować obok ich linii obrony, w przeciwnym razie szanse na wygraną zostaną znacznie zmniejszone. Ponieważ następny mecz jest już za cztery dni, warto śledzić jego status.

Och, kapitanie, mój kapitanie

Tyler Adams był świetny. Był tam na każdym kroku, kiedy Ameryka potrzebowała kogoś, kto przerwałby gry i wyśledził Bale’a. Upewnił się, że wszystkie jego podania wylądowały we właściwym miejscu. Czasami łatwo jest wziąć Adamsa za pewnik, ponieważ jest tak konsekwentnym graczem, ale na Mistrzostwach Świata i Nosi zbroję w tak młodym wieku, jego gwiazda świeciła jasno. Adams wygrał trzy odbiory i miał dwa przechwyty, jednocześnie pomagając chronić swoich środkowych obrońców. Mając za sobą Tima Reama, było łatwiej, ponieważ Adams nie musiał nadmiernie się rozciągać, wiedząc, że ktoś może oczyścić ataki.

Czy powinno być więcej relacji z mundialu? Posłuchaj i postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami Dom MistrzówCodzienny podcast CBS Sports Soccer zawiera najlepsze analizy, komentarze, typy i nie tylko podczas wielkich meczów w Katarze.

Harmonogram

Możesz zobaczyć całość Oto terminarz reprezentacji USA mężczyznI to Oto terminarz całego mundialu w Katarze. Dowiedz się, kto zdobywa bramki i asystuje we wszystkich naszych meczach Również strona ze statystykami Mistrzostw Świata.

Poniedziałek, 21 listopada: USMNT 1, Walia 1

piątek, listopad. 25: Anglia vs. USMNT, 14:00 ET (Fox, Telemundo)

Wtorek, 29 listopada: Iran vs. USMNT, 14:00 ET (Fox, Telemundo)

Pozycje