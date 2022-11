Reporter Associated Press zwolniony za fałszywe doniesienia o rosyjskim ataku

James Laporta, lat 35, został zwolniony po krótkim dochodzeniu, potwierdzili ludzie z agencji prasowej The Washington Post.

Associated Press zwolniła w poniedziałek swojego korespondenta ds. bezpieczeństwa narodowego Dezinformacja o ataku rakietowym Szeroko rozpowszechniony, ale fałszywy alarm informacyjny w Polsce z zeszłego tygodnia i wina Rosji za incydent.

The listopad 15 pękło na drucie, polskiej wsi w pobliżu granicy z Ukrainą, zabił dwie osoby i wywołał globalne obawy. Kilka godzin później Associated Press opublikowało a Powiadomienie Anonimowy „starszy urzędnik wywiadu USA mówi, że rosyjskie pociski wleciały do ​​Polski będącej członkiem NATO, zabijając dwie osoby”.