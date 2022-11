Oferty Nintendo Switch w Czarny piątek 2022 są dostępne wszędzie

Chcesz w końcu dostać w swoje ręce Nintendo Switch lub chcesz sprawić, by Nintendo Switch był prezentem w tym roku? Hej chłopaki, oferta Nintendo w Czarny piątek za 299 $ w Czarny piątek Oferta konsoli Nintendo Switch powróciła. Ta umowa obowiązuje wszędzie, bez członkostwa ani innych ograniczeń. Jeśli chcesz go zdobyć, zamów go, a może jakiś nieznajomy dostarczy go do twojego domu, jeśli ma na sobie mundur.

Chcę powtórzyć, że Nintendo Switch to świetny wybór dla każdego, kto szuka idealnego prezentu w tym roku. Za 299,99 USD otrzymujesz konsolę Neon Nintendo Switch, cyfrową kopię Mario Kart 8 Deluxe oraz subskrypcję Nintendo Switch Online dla jednego użytkownika. To jest kompletny pakiet.

Oferta zestawu Nintendo Switch w Czarny piątek

Jak zdobyć mario kart 8 deluxe nowe tory

Z 3-miesięczną subskrypcją Nintendo Switch Online otrzymujesz dostęp do gry online oraz kolekcji gier Super NES i NES w ramach abonamentu. Jeśli jednak chcesz uzyskać dostęp do nowych torów Mario Kart 8, musisz dokonać aktualizacji Subskrypcja rozszerzająca NSO. Ten poziom zapewnia dostęp do dodatkowych utworów Mario Kart 8, DLC Animal Crossing, rozszerzenia Splatoon 2 Octo oraz wybranych gier Nintendo 64 i Sega Genesis.

Kiedy pakiet Nintendo Switch z okazji Czarnego Piątku trafi do sprzedaży?

Nintendo ogłosiło rozpoczęcie ofert w Czarny piątek w niedzielę, 20 listopada 2022 r. Detaliści już zaczynają wymieniać kolekcję, chociaż oferty Walmart w Czarny piątek oficjalnie rozpoczynają się dopiero 21 listopada. Trzeba oglądać. Wszystkie oferty Best Buy w Czarny piątek zaczynają się 20 listopada. Amazon jest dziką kartą i robi to, na co wygląda, ale oferty Amazon w Czarny piątek są już dostępne i bez wątpienia pojawią się tysiące innych.