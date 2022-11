Simu Liu krytykuje Quentina Tarantino po tym, jak reżyser ubolewa nad „magią Hollywood” | Wspaniale

Dyrektor Quentina Tarantino Skrytykował filmy Marvela, mówiąc, że studio nie tworzy gwiazd filmowych i że filmy Marvela to „po prostu rzeczy, które wydają się być zrobione”, co doprowadziło do reakcji gwiazdy Marvela, Simu Liu.

Mówi w tym dniu 2 niedźwiedzie, 1 podcast jaskiniowyTarantino przypisał upadek gwiazd filmowych „cudowi Hollywood”.

„Masz tych wszystkich znanych aktorów grających te postacie” – powiedział Tarantino. Ale nie są gwiazdami filmowymi. prawo? Gwiazda Kapitana Ameryki. Albo Thor jest gwiazdą. To znaczy, nie jestem pierwszą osobą, która to mówi. Myślę, że zostało to powiedziane milion razy… ale wiesz, te postacie z franczyzy są tym, co czyni gwiazdę.

Tarantino powiedział, że „nie nienawidzi tego”. Wspaniale Nie lubi filmów, ich obecnej wszechobecności.

„Słuchaj, zbierałem komiksy Marvela jak szalony, kiedy byłem dzieckiem” – powiedział. „Jest taki aspekt, że gdyby te filmy wyszły po dwudziestce, byłbym absolutnie szczęśliwy i absolutnie je pokochałem. Oznacza to, że nie będą to jedyne filmy, które będą kręcone. To będą te filmy wśród innych filmów. Ale wiesz, mam prawie 60 lat, więc tak. Nie, nie jestem nimi specjalnie podekscytowany.

„Moją jedyną bronią, którą mogę się z nimi zmierzyć, jest to, że wydają się być jedynymi stworzonymi” – dodał. „I są jedynymi, którzy generują jakiekolwiek emocje wśród fanów lub studiów, które je tworzą. Więc to prawda, że ​​​​są teraz całą reprezentacją tej ery filmów. Naprawdę nie ma zbyt wiele miejsca na cokolwiek innego . To mój problem.”

Inny reżyser Martin Scorsese również uderzył Marvela, wzywając ich „Park rozrywki” i „Nie kino”To wywołało reakcje kilku aktorów i reżyserów pracujących w studiu, w tym prezesa Marvel Studios, Kevina Feige, który zignorował komentarze Scorsese: „Nie sądzę, żeby to była prawda. Myślę, że to niefortunne.

W środę twórca Deadpool Robert Liefeld nazwał komentarze Tarantino „najgorętszymi z gorących tagów”, podczas gdy gwiazda Marvela Liu Shang-Chi i Legenda Dziesięciu PierścieniOdrzucił ocenę Tarantino i pochwalił wysiłki Marvela na rzecz promowania różnorodności na ekranie.

„Gdyby strażnicy wiodący do sławy filmowej pochodzili od Tarantino i Scorsese, nie miałbym okazji wyreżyserować filmu wartego ponad 400 milionów dolarów. Jestem pod wrażeniem ich filmowego geniuszu. Są głębocy. t odwracają nosa na mnie ani na nikogo innego. napisał na Twitterze.

„Żadne studio filmowe nie jest idealne i nigdy nie będzie. Ale jestem dumny, że mogę pracować z kimś, kto nieustannie promuje różnorodność na ekranie, tworząc bohaterów, którzy wzmacniają i inspirują wszystkie społeczności na całym świecie. Naprawdę podobał mi się „Złoty wiek”… ale był biały jak diabli.

Na początku tego miesiąca Tarantino powiedział, że nie wyreżyseruje filmu Marvela, ponieważ „musisz być najemnikiem, aby to zrobić. Nie jestem najemnikiem. Nie szukam pracy”.