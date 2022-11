Wizyta Kamali Harris na Filipinach kieruje cel Ameryki do Chin

CNN

Filipiński archipelag znany z tropikalnych wakacji stanie się w tym tygodniu centrum politycznej uwagi, ponieważ wiceprezydent Kamala Harris zostaje najwyższym rangą urzędnikiem USA, który odwiedza główną wyspę.

Palawan jest także domem dla ośrodków nurkowych Filipińska baza wojskowa, którą Harris odwiedzi we wtorekWedług wysokiego urzędnika administracji Chiny budują bazy wojskowe wzdłuż brzegu Morza Południowochińskiego. – niektóre z wysp, do których Filipiny rości sobie roszczenia – są jednymi z najbardziej widocznych oznak ich ambicji na Pacyfiku.

Harris spotkał się z prezydentem Filipin Ferdynand Marcos Jr Oczekuje się, że w poniedziałek partnerzy omówią 21 nowych projektów finansowanych przez USA, w tym kilka baz obronnych wokół Filipin, które jeszcze nie zostały ujawnione – znak, że Waszyngton buduje bliższe więzi z Manilą.

Plany są częścią umowy o wzmocnionej współpracy obronnej (EDCA) między dwoma krajami, która pozwala żołnierzom amerykańskim wykorzystywać uzgodnione lokalizacje na Filipinach do ćwiczeń bezpieczeństwa i wspólnych szkoleń wojskowych, powiedział Biały Dom w oświadczeniu.

Ale więzi bezpieczeństwa między USA a Filipinami sięgają jeszcze głębiej.

W kraju tym znajdowały się dwie największe zagraniczne instalacje armii amerykańskiej, Clark Air Base i Subic Bay Naval Base, które zostały przekazane pod kontrolę Filipin w latach 90. Obowiązuje traktat o wzajemnej obronie podpisany w 1951 r., który umożliwia obu stronom wzajemną obronę w przypadku ataku strony trzeciej.

Harris rozmawiał z dziennikarzami w poniedziałek Potwierdził „niezachwiane” zaangażowanie Waszyngtonu w porozumienie. „Musimy zawsze powtarzać, że stoimy z wami w obronie zasad i przepisów (na Morzu Południowochińskim)” – powiedział Harris, dodając, że jakikolwiek atak na filipińskie statki na Morzu Południowochińskim wywołałby wzajemne zobowiązania obronne USA.

Siedząc obok Harrisa, Marcos Jr. powiedział dziennikarzom: „Mówiłem wiele razy, że nie widzę przyszłości Filipin bez Stanów Zjednoczonych, co wynika z bardzo długich relacji ze Stanami Zjednoczonymi. ”

Stosunki między dwoma krajami załamały się pod rządami byłego prezydenta Filipin Rodrigo Duterte. Podczas swoich sześcioletnich rządów zabiegał o zacieśnienie więzi z Chinami.

Gregory Boling, ekspert ds. bezpieczeństwa morskiego w waszyngtońskim Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych, powiedział, że Stany Zjednoczone i Filipiny wychodzą z tych „trudnych lat”.

Boling powiedział, że wizyta Harrisa stanowi silne wsparcie dla Filipin, nie zagrażając Pekinowi, ponieważ Harris odwiedzi Palawan, który znajduje się w pobliżu Morza Południowochińskiego, ale nie jest jedną z spornych wysp.

„Korzyści, jakie Stany Zjednoczone widzą na Filipinach, wysyłając wiadomość, że„ stoimy razem ”na Morzu Południowochińskim, znacznie przewyższają jakąkolwiek przypadkową frustrację, jaką może to spowodować w Pekinie” – powiedział Bolling.

Balawan Jest znany jako miejsce do nurkowania i skakania po wyspach, ale jest także domem dla bazy lotniczej Antonio Bautista w Puerto Princesa, siedziby filipińskiego dowództwa wojskowego odpowiedzialnego za ochronę i patrolowanie wód wokół wysp Spratly.

Wyspy Spratly leżą na południowym krańcu szlaku wodnego o powierzchni 1,3 miliona mil kwadratowych – wszystkie Chiny twierdzą, że są suwerennym terytorium na podstawie interpretacji map historycznych.

Według Asia Maritime Transparency Initiative, Filipiny zajmują dziewięć obiektów łańcucha Spratly, a Chiny siedem. Ale Pekin, który nazywa łańcuch wysp Nanshas, ​​zbudował i wzmocnił wiele swoich roszczeń do łańcucha. Budowa baz wojskowych w miejscach Subi Reef, Johnson Reef, Mischief Reef i Fiery Cross Reef itp.

Dla kontrastu, tylko jeden z obiektów kontrolowanych przez Filipiny ma pas startowy, rafę.

Inne kraje sąsiadujące z bogatą w zasoby drogą wodną również zajmują części regionu, w tym Wietnam. TajwanBrunei i Malezja.

W 2016 r. trybunał w Hadze orzekł na korzyść W sporze morskim z Filipinami Chiny nie mają podstaw prawnych, by domagać się historycznych praw do znacznej części Morza Południowochińskiego.

Pomimo orzeczenia Duterte dążył i planował zacieśnienie więzi z Pekinem Współpraca przy poszukiwaniach ropy i gazu na Morzu PołudniowochińskimPosunięcie to dzieli Filipiny co do legalności egzekwowania ambicji Chin na spornym terytorium.

Kontrakty poszukiwawcze zostały jednak formalnie rozwiązane w czerwcu 2022 r. ze względu na wyzwania konstytucyjne. i obawy o suwerenność Filipin, były sekretarz spraw zagranicznych Teddy Locsin Jr. powiedział przed ustąpieniem pod rządami Duterte.

Od objęcia urzędu w czerwcu Marcos Jr. dąży do przywrócenia więzi ze Stanami Zjednoczonymi i wznowienia harmonijnej komunikacji z Chinami w kwestiach gospodarczych i bezpieczeństwa.

Na marginesie czwartkowego spotkania APEC zarówno Marcos Jr., jak i prezydent Chin Xi Jinping powiedzieli, że kwestie morskie „nie definiują całości stosunków Filipiny-Chiny”, według rzecznika Filipin.

„Nasza polityka zagraniczna nie pozwala wpaść w pułapkę mentalności zimnowojennej. Nasza jest niezależną polityką zagraniczną, kierującą się naszym narodowym interesem i zaangażowaniem na rzecz pokoju” – powiedział Marcos Jr.

Jako sojusznik Waszyngtonu w zakresie bezpieczeństwa i rywal pretendent do ogromnych roszczeń terytorialnych Pekinu nad Morzem Południowochińskim, Filipiny mają kluczowe znaczenie zarówno dla strategii Waszyngtonu w regionie, jak i geopolitycznego wzrostu Chin.

Rommel Banlaoy, prezes Philippine Association for Chinese Studies, powiedział, że wielkim zadaniem Marcosa Jr. było wzmocnienie i modernizacja systemu obronnego kraju z pomocą Stanów Zjednoczonych. Partner handlowy.

„Prezydent Filipin Marcos wydaje się być otwarty na ideę kontynuowania praktycznej współpracy na Morzu Południowochińskim, nie rezygnując jednocześnie ze swojego wieloletniego stanowiska, jeśli chodzi o kwestie regionalne na Morzu Południowochińskim” – powiedział Panloy.

Oczekuje się, że podczas swojej podróży na Filipiny Harris ogłosi kilka zapowiedzi, w tym zacieśnienie współpracy USA z Manilą w zakresie czystej energii, bezpieczeństwa cybernetycznego, komunikacji i rolnictwa.

Umowy pokazują intencje Ameryki w regionie Pacyfiku, ale ekspert ds. Morza Południowochińskiego powiedział, że wizyta Harrisa w bazie wojskowej może pogorszyć sytuację Pekinu i potencjalnie zaszkodzić Filipinom.

Anna Malindok-Uy, wiceprezes Asian Century Philippine Institute for Strategic Studies (ACPSSI), uznała wizytę za „bardzo prowokacyjny, podżegający i irytujący akt”.

„To postawi mój kraj, Filipiny, w niebezpiecznej i tragicznej sytuacji dla Pekinu” powiedziała.

„Nie uważam tego za coś korzystnego dla mojego kraju. To równoznaczne z uleganiem Pekinowi kosztem mojego kraju, a nie sądzę, żeby to było coś, z czego oświeceni i nacjonalistyczni Filipińczycy byliby zadowoleni.