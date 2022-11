Oferty Live Best Buy Black Friday – 200 USD zniżki na MacBook Pro M2, telewizory OLED od 569 USD

Aktualizacja

(Zdjęcie: JBL) Jeśli szukasz dobrych słuchawek, JBL Live 660NC to dobra opcja. 99 USD to niska cena za jeden z najpopularniejszych modeli nausznych. Są to jedne z najlepszych tanich puszek z redukcją szumów, jakie widzieliśmy, i mogą pochwalić się dźwiękiem do przodu, skutecznym ANC, wysokim komfortem i żywotnością baterii do 50 godzin. Podobało nam się również wykrywanie ruchu, które wstrzymuje odtwarzanie po zdjęciu słuchawek. Stwierdziliśmy również, że są ciasne wokół uszu. Widzieliśmy już te słuchawki wycenione dość nisko, ale teraz są one jedną z najlepszych wczesnych ofert na Czarny piątek w Best Buy.



(Zdjęcie: Amazon) Kupuję nowy telewizor OLED w te święta, więc zwracam szczególną uwagę Oferty na telewizory OLED. Myślę, że Best Buy jest liderem w transakcjach OLED. Są jedynym sprzedawcą oferującym 48-calowy telewizor OLED 2022 LG A2 za 569 USD. Ale to nie wszystko, co mają. Sony 48-calowy A9S OLED jest w sprzedaży za 799 USD. Ten model 2020 oferuje niesamowitą jakość obrazu, dzięki czemu idealnie nadaje się do małych pomieszczeń, ale oferuje mnóstwo inteligentnych funkcji dzięki wbudowanemu Asystentowi Google i Chromecastowi.



(Źródło zdjęcia: Lenovo) Obecnie jest wiele laptopów poniżej 100 USD. Chociaż większość z nich to Chromebooki, znaleźliśmy jeden dla fanów systemu Windows. Best Buy ma obecnie w sprzedaży Lenovo IdeaPad 1i za jedyne 99 USD (150 USD taniej). Posiada 14-calowy wyświetlacz LCD 1366 x 768, procesor Celeron N4020, 4 GB pamięci RAM i 64 GB eMMC. Z tym sprzętem nie pobije żadnych rekordów prędkości, ale jest to świetna maszyna budżetowa dla dzieci lub maszyny dodatkowej.



(Źródło zdjęcia: Best Buy) Obecnie na sprzedaż jest wiele tanich ekspresów do kawy. Ale jeśli chcesz czegoś niezawodnego, jesteśmy wielkimi fanami Keurig K Latte. Chociaż sami nie testowaliśmy tego modelu, K Latte jest urządzeniem towarzyszącym Keurig K-Cafe, który jest naszym wyborem Najlepszy ekspres do kawy Keurig. K Latte to jednorazowy ekspres do kawy i latte, który umożliwia zaparzenie 6, 8 lub 10 uncji filiżanek kawy, herbaty lub kakao. Umożliwia tworzenie latte w trzech prostych krokach. To solidna, bezproblemowa maszyna, która jest teraz w sprzedaży na najniższym poziomie w historii.

(Źródło zdjęcia: Best Buy) Jedna z najlepszych ofert telewizyjnych w Czarny piątek roku, teraz możesz kupić 48-calowy telewizor LG A2 OLED za jedyne 569 USD w Best Buy. To 730 USD zniżki od pierwotnej ceny i najniższa cena telewizora OLED, jaką kiedykolwiek widzieliśmy. Chociaż nie jest to największy pakiet, ten LG A2 OLED oferuje miliardy kolorów i idealną czerń w bardzo agresywnej cenie z ulepszeniem AI 4K. Otrzymasz również obsługę Dolby Vision IQ i Dolby Atmos, a płynna platforma WebOS firmy LG ułatwia znalezienie tego, co chcesz obejrzeć. To prawda, że ​​nie otrzymujesz obsługi HDMI 2.1, a częstotliwość odświeżania jest ograniczona do 60 Hz, ale ogólnie jest to zabójcza wczesna umowa w Czarny piątek.



(Źródło zdjęcia: Przyszłość) The MacBooka Pro M2 Najwyższej jakości laptop Apple otrzymuje teraz pierwszą zniżkę od czasu Czarnego Piątku. To niezwykle wydajny laptop, który ma świetny czas pracy na baterii i piękny wyświetlacz. Jeśli ciągle edytujesz zdjęcia i renderujesz wideo 4K, MacBook Pro M2 nie może tego pobić. Istnieją jednak pewne wady. Kamera internetowa 720p wydaje się przestarzała, a urządzenie ma tylko dwa porty Thunderbolt/USB4. W zestawie co najmniej jedno gniazdo słuchawkowe.



(Źródło zdjęcia: Best Buy) Szukasz taniego telewizora? Jest mniej więcej tak tani jak telewizory 4K, więc jest to idealna oferta na Czarny piątek. Chociaż jest tania, seria Insignia F30 nie garbi się: obsługuje sterowanie głosowe TDS Studio Sound i Alexa. Jakość obrazu i dźwięku jest doskonała jak na tę cenę. Kupując w Best Buy, otrzymujesz kilka gratisów z telewizorem: 30-dniowe członkostwo FuboTV, 3 miesiące Apple TV+ i 4 miesiące Amazon Music Unlimited. Próby FuboTV i Amazon Music Unlimited są przeznaczone wyłącznie dla nowych subskrybentów, podczas gdy wersja próbna Apple TV+ jest przeznaczona dla nowych i powracających subskrybentów.

(Źródło zdjęcia: Przyszłość) W przeszłości widzieliśmy wiele ofert dotyczących Surface Pro 8, ale nigdy nie widzieliśmy tak dobrej. Best Buy ma obecnie Surface Pro 8 z klawiaturą Signature za 899 USD. Klawiatura zwykle kosztuje 179 USD, więc otrzymujesz hojną zniżkę w wysokości 450 USD. Nazwaliśmy go Surface Pro 8 Najlepsze laptopy 2 w 1i nadaje się do codziennego użytku. nasz Recenzja Microsoft Surface Pro 8, pokochaliśmy piękny, ostry wyświetlacz urządzenia. Podoba nam się również sposób, w jaki jego głośniki są sprytnie ukryte za świetną ramką, aby zapewnić solidny dźwięk i dodatkowe punkty.